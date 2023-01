examen nubia Red Magic 8 Pro

Introduction

Rester au courant des choses dans l’espace de jeu n’est pas une tâche facile. Vous devez continuer à produire constamment de nouveaux modèles avec le matériel le plus récent pour rester pertinent. C’est pourquoi le nouveau nubia Red Magic 8 Pro sort environ cinq mois après le Red Magic 7S Pro. Comme on pouvait s’y attendre, le nouveau modèle contient le dernier et le meilleur chipset que Qualcomm a à offrir – le Snapdragon 8 Gen 2. Mais il y a plus qu’une simple actualisation matérielle.

Le Red Magic 8 Pro a un nouveau design carré, un nouveau logo Red Magic et des améliorations dans quelques domaines clés, comme l’écran, qui est maintenant plus haute résolution et plus lumineux et une plus grande batterie de 6 000 mAh.

Spécifications du ZTE nubia Red Magic 8 Pro en un coup d’œil :

Corps: 164,0 x 76,4 x 8,9 mm, 228 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; Zones sensibles à la pression (détection tactile 520 Hz), ventilateur de refroidissement intégré, cadre central en aluminium aviation.

164,0 x 76,4 x 8,9 mm, 228 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; Zones sensibles à la pression (détection tactile 520 Hz), ventilateur de refroidissement intégré, cadre central en aluminium aviation. Afficher: AMOLED 6,80″, couleurs 1B, 120Hz, 1300 nits (crête), résolution 1116x2480px, format 20:9, 400ppi.

AMOLED 6,80″, couleurs 1B, 120Hz, 1300 nits (crête), résolution 1116x2480px, format 20:9, 400ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 4.0.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, système d’exploitation Redmagic 6.

Android 13, système d’exploitation Redmagic 6. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, (large), sous écran.

16 MP, (large), sous écran. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; Caméra frontale : 1080p@30/60fps.

: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; : 1080p@30/60fps. La batterie: 6000 mAh ; 65W filaire, PD3.0, 100% en 35 min (annoncé).

6000 mAh ; 65W filaire, PD3.0, 100% en 35 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo.

Tout sur le Red Magic 8 Pro est conçu autour d’un seul objectif : le jeu. Du système de refroidissement interne révisé à la puce de jeu dédiée Red Core 2 qui est destinée à gérer certaines fonctions et à les décharger du chipset principal.

Avant d’entrer dans tout cela, cependant, nous devons clarifier quelques points concernant la gamme Red Magic 8. Au moment de la rédaction de cette revue, il existe deux modèles Red Magic 8 – le Red Magic 8 Pro et le Pro+. Le principal différence entre les deux concerne la batterie et la charge.

Le modèle Pro+ haut de gamme bénéficie d’un taux de charge de pointe de 165 W et d’une batterie plus petite de 5 000 mAh pour l’accueillir. C’est la seule variante disponible avec un capot arrière transparent et des lumières RVB sur le ventilateur interne, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Cependant, il est peu probable que le Pro+ sorte en dehors de la Chine.

Le Red Magic 8 Pro, que nous avons pour examen, reçoit une batterie de 6 000 mAh et une finition noire mate à l’arrière. Sa charge est limitée à un pic de 80W sur le modèle chinois et à un pic de 65W sur le modèle international. L’unité que nous avons pour examen est un noir mat, 12 Go, plus 256 Go, 6 000 mAh et 65 W de charge internationale.

Avec tout cela éclairci, commençons par jeter un coup d’œil au package de vente au détail du téléphone.

Déballage

Le nubia Red Magic 8 Pro est livré dans votre boîte en carton standard en deux parties. Il est épais, robuste et a une finition métallique avec de jolis accents argentés. Nous aimons beaucoup les formes géométriques et le coloris général. L’intérieur de la boîte est éclaboussé de toutes sortes de graphiques et de dessins “gamer-y”.

En termes d’accessoires, notre appareil est livré avec un chargeur GaN USB Type-C très compact de 65 W PD + PPS dans la boîte, ainsi qu’un câble rouge épais de type C à type C.

[>

La boîte contient également un étui rigide transparent pour le téléphone. Le boîtier ne couvre pas vraiment la plupart des côtés de l’appareil mais est toujours apprécié comme un bonus complémentaire.