Présentés en noir et blanc argenté et aux ombres nettes (le directeur de la photographie est Erik Messerschmidt), ces spectres du vieil Hollywood parlent en épigrammes salés contre une partition satinée et sinistre (de Trent Reznor et Atticus Ross) et jouent une fable mise en garde en boucle sur ruine et rédemption au moins partielle. Chaque scène est introduite avec une note dactylographiée – EXT. – MGM STUDIOS – JOUR – 1934 (FLASHBACK) – pour nous rappeler où nous en sommes. Au cinéma. (Ou presque: « Mank » commence à diffuser vendredi sur Netflix).

«Mank» de David Fincher est une entrée digne et éminemment observable dans les annales de l’auto-obsession hollywoodienne. Qu’il n’est pas fiable comme l’histoire devrait aller de soi. La plupart de ses personnages sont des personnages véritablement réels – y compris des réalisateurs, des scénaristes, des stars et des chefs de studio célèbres et à moitié oubliés – mais ils sont intégrés dans un spectacle qui scintille avec un artificiel connu.

D’aussi loin que l’on se souvienne, Hollywood a poli avec respect et démystifié énergiquement sa propre mythologie. Ce n’est pas de l’hypocrisie; c’est du show business. Le cynisme à propos des faibles motivations et des idéaux compromis de l’industrie cinématographique est un article de foi de l’industrie. Les films ne reflètent pas tellement l’ambivalence du public quant à leur pouvoir que le promeuvent activement. Nous aimons être dupés, et nous prenons également plaisir à étudier les rouages ​​de notre bamboozlement. Tant que nous continuons à regarder, tout le monde gagne.

Le sujet de Fincher, plus ou moins, est la genèse de «Citizen Kane», ou du moins l’écriture du premier brouillon du scénario (dit «américain») qui servira de base au premier long métrage d’Orson Welles. L’auteur est Herman Mankiewicz (Gary Oldman), un pirate de studio vétéran avec une jambe cassée et un problème d’alcool. Aménagé dans une maison d’hôtes isolée du désert, fréquenté par une physiothérapeute allemande (Monika Gossmann) et une amanuensis britannique (Lily Collins), harcelé par le producteur John Houseman (Sam Troughton), Mankiewicz fume, grogne et gribouille, un Achab alité poursuite de la grande baleine blanche nommée William Randolph Hearst.

Hearst, le titan du journal et le courtier du pouvoir politique qui était le modèle de Charles Foster Kane, n’était guère un étranger à Mankiewicz. Les sections flashback du film relatent leur association – Hearst est joué avec une nonchalance royale par Charles Dance – au début et au milieu des années 1930. (L’écriture du scénario «Kane» a lieu en 1940.) À cette époque, Mankiewicz, initialement sous contrat avec Paramount, flotte dans l’orbite de la MGM, croisant des chemins et des épées rhétoriques avec le chef de studio Louis B. Mayer (Arliss Howard) et son chef de production, Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley).

Ces noms sont aussi incrustés de légendes que tous les films américains, et Fincher est convaincu que certains lustres et intrigues s’y accrochent encore. Les cinéphiles et les nerds littéraires d’un certain tempérament antiquaire se délecteront du défilé chargé de walk-ons et de cris. Josef von Sternberg! Ben Hecht! George S. Kaufman! Joseph Mankiewicz! (C’est le petit frère d’Herman, joué par Tom Pelphrey.) Tous présents et (brièvement) expliqués.

Mank lui-même est un élément indulgent et indulgent des backlots et des banquets. Habituellement ivre charmant et très mauvais joueur, il est prisé pour sa langue acérée et son cœur doux. La performance d’Oldman peut accompagner son imitation de Winston Churchill il y a quelques années dans «Darkest Hour». Les deux hommes sont de bons vivants corpulents, friands d’alcool et de tabac, flanqués d’épouses qui souffrent depuis longtemps (la merveilleusement rusée Tuppence Middleton est «Poor Sara» Mankiewicz) et de secrétaires anglaises jouées par des actrices nommées Lily. Et tous les deux se retrouvent, dans l’année fatidique de 1940, à lutter pour terminer une écriture singulièrement conséquente. Une étrange coïncidence.

Ce qui ne semble pas être une coïncidence, c’est que Mank et Sir Winston, tels que Oldman les comprend, sont des créatures de la langue, des canards étranges qui prennent leur envol, à travers et pour le plaisir des mots. Ce qui est merveilleux à propos de Mankiewicz, c’est la façon dont la physicalité de la performance d’Oldman souligne son identité d’écrivain et de causeur. Il est en forme de poire et balancé, froissé et chahuté, son corps aussi indifféremment entretenu qu’un vieux jalopy.