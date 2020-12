Tourné à bord du Queen Mary 2, le film met en vedette Streep dans le rôle d’Alice, une auteure qui, tout en voyageant pour accepter un prix prestigieux, vise à renouer avec ses amis et à travailler sur son nouveau manuscrit – mais trouve ses relations avec les deux plus compliquées que prévu. Roberta (Bergen) en veut à Alice pour avoir écrit son livre le plus célèbre basé sur la vie de Roberta, qui, selon elle, a été ruinée en conséquence. Susan (Wiest, la plupart du temps perdue ici) essaie de maintenir la paix.

Parlez, parlez, parlez – «Laissez-les tous parler» porte bien son nom, car il est plein de conversations guindées, même si elles ne parviennent pas à captiver. (Le scénario a été écrit par la nouvelle Deborah Eisenberg, mais une grande partie a été improvisée.) Et malgré les acteurs talentueux à l’écran, la direction maniérée de Soderbergh manque de charisme et les personnages manquent de chimie.

Ce n’est pas comme si Soderbergh allait pour le film chaleureux et flou des retrouvailles. Il veut de la statique inconfortable dans ces scènes, un film plein de déconnexions sociales – quelque chose de désinvolte et de décalé mais avec une profondeur sous-jacente. Mais même à eux seuls, les personnages manquent de verve et Soderbergh leur semble ambivalent. Il y a des allusions à un film plus intéressant: avec un dialogue plus agile et une conception de personnage plus proéminente, nous nous approcherions du champ de « Annie Hall » -era Woody Allen; quelques crans de tendresse et nous serions à la porte de «Before Sunset» -era Richard Linklater.

À la fin, le problème n’est pas la lenteur et l’exécution non raisonnée, mais son ambiguïté morale concernant l’utilisation par Alice de la méthode d’écriture non officielle de Karl Ove Knausgaard – cueillir la vie de ses proches pour l’inspiration. La question de savoir quelles histoires Alice peut posséder, ce qui est interdit et comment elle vit elle-même dans l’écriture est plus intéressante que le film ne le croit. Mais j’ai fini maintenant; pouvons-nous changer la conversation?

Noté R. Ils ont tous parlé. Durée: 1 heure 53 minutes. Regardez sur HBO Max.