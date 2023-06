Examen InMotion V11 EUC: conduite la plus douce, sur ou hors route

L’InMotion V11 est un monocycle électrique (EUC) qui offre une expérience de conduite puissante et polyvalente. Il présente une conception durable avec une grande roue de 18,3 pouces et une suspension pneumatique réglable. La suspension sur un EUC est une rareté mais mérite d’être recherchée car elle permet aux cyclistes de personnaliser leur expérience en fonction du terrain ou de leurs préférences personnelles. Et, dans le cas du V11, la suspension et sa grande roue se combinent pour une conduite plus confortable, absorbant les chocs et les vibrations des surfaces inégales.

Venir à toi Joseph Kaminski

Certes, les EUC ne sont pas pour tout le monde et le prix de 1 869 $ du V11 n’est pas vraiment adapté aux débutants. Au lieu de cela, je recommande le modèle InMotion V5, qui peut atteindre 12 mph et à 600 $, coûte beaucoup moins cher. De plus, il a des repose-pieds plus bas, ce qui le rend idéal pour les débutants qui pourraient ne pas être aussi sûrs que les cyclistes expérimentés. Cependant, si vous êtes prêt à vous lancer à pieds joints, pour ainsi dire, le V11 est un excellent choix.

Conception

Compte tenu de sa taille de roue plus grande et de sa construction robuste, l’InMotion V11 est relativement lourd par rapport aux autres modèles EUC. À environ 60 livres (27 kilogrammes), il est moins portable que les EUC plus petits, mais peut supporter une charge utile totale d’environ 300 livres. Si, par hasard, la charge dépasse le poids supporté par la roue, elle vous le fera savoir avec un bip sonore et, dans certains cas, un retour verbal. Je ne recommanderais pas de dépasser ces avertissements, car vous êtes sur un appareil à une seule roue et vous risquez de tomber sur le visage ou le dos si vous êtes poussé au-delà du seuil de la roue.

Joseph Kaminski

L’EUC comprend également de grandes pédales confortables pour une plus grande stabilité et une meilleure adhérence pendant la conduite. La suspension ainsi que la grande roue soulèvent les cyclistes afin que vous vous asseyiez plus haut que sur de nombreux autres EUC. C’est idéal pour voir au-dessus des voitures et pour les virages serrés.

Il est doté de feux à DEL réactifs à l’avant et à l’arrière qui améliorent votre visibilité, ce qui le rend plus sûr pour rouler dans des conditions de faible luminosité ou la nuit. Il est également livré avec une poignée de chariot rétractable, vous pouvez donc le promener au lieu d’essayer de le transporter. Ses pédales pliables facilitent le transport et le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le V11 transporté Joseph Kaminski

Caractéristiques

Le V11 fonctionne sur un moteur de 2 200 watts, offrant une forte accélération et permettant une vitesse de pointe allant jusqu’à 34 mph (déverrouillable dans l’application mobile compagnon d’InMotion). J’ai atteint 35 mph et mis un peu moins de 400 miles sur le V11 sans aucun problème. Le V11 est alimenté par une batterie de 1 500 wattheures et 84 volts. Il dispose de deux ports de charge qui, lorsqu’ils sont utilisés avec deux chargeurs, peuvent charger complètement le V11 en 5 heures ; vous pouvez vous attendre à ce que cela prenne environ 10 heures avec un seul chargeur.

Vue arrière des deux ports de charge et du port USB-A Joseph Kaminski

Le V11 est livré avec une pompe à main et une rallonge de buse. Les réglages de pression sont variables, en fonction du poids du cycliste, et ceux-ci sont répertoriés à la fois dans la documentation du V11 et sur un autocollant au bas du repose-pieds.

InMotion offre une interface de contrôle conviviale via son application mobile iOS/Android, permettant aux cyclistes de surveiller divers paramètres, de personnaliser les modes de conduite et d’accéder aux mises à jour du micrologiciel. En utilisant le Bluetooth intégré du V11, vous pouvez vous connecter sans fil avec un téléphone et utiliser l’application pour suivre vos trajets, afficher l’état de la batterie et contrôler certains paramètres. Il existe également un seul port USB-A pour charger les appareils mobiles.

Performance

Ils peuvent sembler intimidants, mais les EUC ne sont pas difficiles à apprendre à conduire. Pas aussi facile qu’un scooter électrique, mais le contrôle du V11 se fait simplement en transférant votre poids. Se pencher à gauche ou à droite vous dirige dans ces directions, tandis que l’accélération et le freinage ou la marche arrière sont effectués en passant de vos orteils à vos talons. Il suffit que votre corps s’habitue à la mécanique, et cela devient aussi naturel que de faire du vélo. Une fois que vous le faites, c’est comme glisser sur le trottoir.

Je suis un grand gars et j’ai été impressionné par ses performances lors des décollages et des freinages. Après avoir maximisé la pression des pneus et de la suspension, j’ai été agréablement surpris de la façon dont le V11 a géré les bosses et les surfaces mouillées. J’ai entendu des histoires à propos de certains coureurs qui se sont fait rebondir sur les repose-pieds, mais ce n’était pas le cas pour moi.

Présentation de la suspension pneumatique du V11. Joseph Kaminski

Dans l’ensemble, l’InMotion V11 est un monocycle électrique de haut niveau avec des performances, un confort et des caractéristiques de sécurité exceptionnels. Bien qu’il puisse être plus cher que d’autres, y compris le modèle V5 de l’entreprise, il offre une expérience de conduite polyvalente adaptée aux déplacements urbains et aux aventures hors route. Si vous recherchez un EUC de haute qualité avec d’excellentes performances et fiabilité, l’InMotion V11 mérite d’être considéré.