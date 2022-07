Examen indépendant prévu pour la réponse COVID-19 de New York

ALBANY, NY (AP) – Un auditeur indépendant examinera la réponse du gouvernement de l’État de New York à la pandémie de COVID-19, y compris les efforts de l’administration de l’ancien gouverneur pour minimiser le nombre de décès de résidents des maisons de retraite.

L’État prévoit de sélectionner un auditeur indépendant, qui aurait jusqu’à fin 2023 pour remettre un rapport final, selon un calendrier publié mardi par le bureau de l’actuel gouverneur Kathy Hochul. Les premiers résultats sont attendus en mai.

Le rapport comprendra un guide de planification pour les futures urgences et explorera les problèmes allant du transfert des patients des maisons de retraite à la réouverture des écoles et des entreprises aux efforts pour acheter les fournitures médicales nécessaires.

La gouverneure, qui brigue son premier mandat complet en novembre et a remporté la récente primaire du gouverneur démocrate de juin, a promis à la mi-mars de lancer éventuellement un examen de la réponse de l’État au COVID-19.

Des critiques, dont les républicains et le membre de l’Assemblée démocrate Ron Kim, ont déclaré que l’administration Hochul avait attendu trop longtemps pour lancer une enquête.

La porte-parole de Hochul, Hazel Crampton-Hays, a déclaré que le moment de l’enquête n’était pas lié au calendrier politique de New York.

“Les New-Yorkais qui ont vécu en étant à l’épicentre d’une pandémie mondiale, ont perdu des êtres chers et ont connu des difficultés économiques méritent un examen après action réfléchi, significatif et indépendant, et nous ne nous précipiterons pas dans ce travail important pour le calendrier politique », a déclaré Crampton-Hays dans un communiqué.

Kim a déclaré que les auditeurs indépendants doivent enquêter sur la gestion des épidémies de COVID-19 dans les maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée, y compris l’impact des efforts déployés par l’administration de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, un démocrate, pour masquer la mort de COVID-19. péage en excluant les décès hors établissement.

Ce bilan excluait la mort de plus de 4 000 New-Yorkais, selon les chiffres publiés par l’État en janvier 2021 à la suite d’un rapport accablant du procureur général. Le rapport du procureur général Letitia James a également révélé qu’un manque de contrôle des infections dans les maisons de soins infirmiers exposait les résidents à un risque accru de préjudice.

Quelle « était l’intention de cacher les chiffres exacts du nombre de morts, ce qui a empêché les législateurs d’intervenir plus tôt au nom de leurs électeurs paniqués ? Kim, un législateur du Queens qui a déclaré que son oncle était décédé d’une suspicion de COVID-19 dans une maison de retraite de New York, a déclaré dans un communiqué.

Cuomo et son administration ont utilisé ces données incomplètes pour affirmer à tort que la part de New York dans les décès par COVID-19 des résidents des maisons de retraite était parmi les plus faibles du pays. Un rapport de mars du contrôleur de l’État, Tom DiNapoli, a qualifié cette affirmation de “trompeuse” et a déclaré que les responsables de Cuomo auraient dû savoir que ses données n’étaient pas comparables à celles d’autres États qui incluaient les décès hors établissement.

Kim veut également un examen minutieux d’une directive de mars 2020 qui interdisait aux foyers de soins de rejeter la sortie des hôpitaux des patients atteints de coronavirus en convalescence.

Le rapport de James a révélé que la directive “pourrait avoir contribué à un risque accru d’infection des résidents des maisons de soins infirmiers et de décès ultérieurs”.

Mais James a déclaré que l’État avait besoin de données et d’analyses supplémentaires pour prouver de manière concluante un tel lien.

DiNapoli a également découvert qu’un “sous-investissement persistant dans la santé publique” avait peut-être entravé la réponse à la pandémie de New York, alors que les agences de santé locales et étatiques étaient aux prises avec un personnel insuffisant.

L’administration Cuomo a également été critiquée pour le manque d’accès des agents de santé aux masques et autres fournitures COVID-19 nécessaires au début de la pandémie.

Zucker a assuré à plusieurs reprises au public que New York disposait de suffisamment de stocks de fournitures médicales lors de plusieurs apparitions publiques de la mi-janvier à février 2020.

Mais un examen AP des rapports sur les dépenses de l’État a révélé que l’agence de Zucker n’a commencé à dépenser bien au-dessus de la moyenne en fournitures médicales que le 19 mars, lorsque les dépenses sont passées de 1,6 million de dollars à 9 millions de dollars.

Les hôpitaux craignant des pénuries d’approvisionnement au printemps 2020 ont institué des politiques exigeant dans certains cas l’utilisation d’un seul masque chirurgical pendant une semaine.

Marina Villeneuve, L’Associated Press