Examen «  Il n’y a pas de mal  »: condamné, d’une manière ou d’une autre

Le premier des quatre épisodes suit un père (Ehsan Mirhosseini) effectuant des tâches quotidiennes. Il vient chercher sa femme et sa fille. Ils font des courses et sortent pour la pizza. Il vérifie la tension artérielle de sa mère. Puis il se réveille à 3 heures du matin et se dirige vers le travail. Pour une raison quelconque, il hésite lorsqu’un feu de circulation passe au vert. C’est un bourreau, et à son travail, un feu vert lui dit de libérer le plancher de potence.

Parce que « Il n’y a pas de mal » a fait la une des journaux internationaux – le réalisateur, Mohammad Rasoulof, a tourné le film secrètement et sans l’approbation des autorités iraniennes, et une interdiction de quitter le pays l’a empêché d’accepter en personne le premier prix du Festival international du film de Berlin l’année dernière – révéler de quoi il s’agit semble juste. Mais le film est conçu pour vous surprendre.

Si certains rebondissements semblent au départ faciles, les histoires s’approfondissent avec une réflexion sur les motivations des personnages à chaque instant. C’est l’un des films les plus cinétiques jamais réalisés subrepticement; les longues prises, en particulier celle où Pouya récupère un condamné, puis s’effondre, sont époustouflantes. Et faire un film qui réfléchit à la pourriture morale d’un système injuste sous le pistolet de ce système injuste est courageux et artistiquement puissant.

Non classé. En persan et allemand, avec sous-titres. Durée: 2 heures 31 minutes. Dans les théâtres et sur cinémas virtuels.