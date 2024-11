Dernièrement, le cinéaste Robert Zemeckis est un personnage quelque peu déroutant. Le réalisateur de films aussi appréciés que la série « Retour vers le futur », « Forrest Gump », « Cast Away », « Death Becomes Her » et « Who Framed Roger Rabbit » a livré presque autant de ratés que de succès, si l’on considère aussi Découvrez « The Polar Express », « Beowulf », « Welcome to Marwen » et « Pinocchio ». Expérimentateur obsédé par les effets spéciaux et la puissance dramatique qu’ils peuvent exercer au cinéma, Zemeckis essaie toujours quelque chose de nouveau, notamment avec la technologie de capture de mouvement. Cela ne fonctionne pas toujours : beaucoup de ces projets dérivent vers une vallée étrange et peu attrayante. Malgré ses nombreuses tentatives, il n’y est pas encore parvenu.

Dans son nouveau drame familial intergénérationnel « Here », basé sur un roman graphique de Richard McGuire de 2014 (développé à partir d’une bande dessinée de six pages publiée dans l’anthologie de bandes dessinées « Raw » en 1989), l’expérience est le récit lui-même, une histoire familiale. couvrant des générations – et des siècles – le tout raconté d’un point de vue fixe. Dans son roman graphique formellement inventif, McGuire a utilisé des images dans des images pour représenter visuellement différentes périodes dans un même panneau.

Zemeckis maintient la vanité des images dans les images comme un épanouissement de transition dans la version cinématographique de « Here », mais l’intrigue elle-même consiste davantage à sauter dans le temps tout en maintenant la caméra stationnaire. Il y a de nombreux habitants de cet espace, depuis un couple amérindien (Joel Oulette et Dannie McCallum) à l’époque précolombienne, jusqu’à une jeune famille de l’époque victorienne (Michelle Dockery et Gwilym Lee) qui emménagent dans leur modeste maison coloniale, et puis plus tard, l’inventeur du fauteuil inclinable La-Z-Boy (David Fynn) et sa bouillante épouse (Ophelia Lovibond), qui prennent la maison. Il existe également une famille noire d’aujourd’hui (Nicholas Pinnock, Nikki Amuka-Bird et Cache Vanderpuye) qui navigue dans la pandémie de COVID-19 et dans le mouvement Black Lives Matter.

Mais l’histoire se concentre principalement sur une famille qui occupe la maison pendant la majeure partie du XXe siècle : un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Al (Paul Bettany), sa femme, Rose (Kelly Reilly), puis leur fils Richard (Tom Hanks) et son fils. épouse, Margaret (Robin Wright). Et oui, Hanks et Wright ont été numériquement vieillis – nous les voyons pour la première fois alors qu’ils étaient adolescents – et non, cela ne fonctionne pas du tout (il se passe quelque chose de très étrange autour de la bouche vieillie de Hanks). Bien sûr, le trio Hanks, Wright et Zemeckis fournit le gadget d’une réunion de « Forrest Gump », mais pourquoi devons-nous faire vieillir Hanks alors qu’il y a ses vrais fils Colin et Truman à la maison ? Même Wright a une fille actrice qui lui ressemble, Dylan Penn.

« Ici » a aussi cette qualité gumpienne d’événements historiques majeurs alignés avec des histoires personnelles : Benjamin Franklin (Keith Bartlett) et son fils William (Daniel Betts) occupent le manoir colonial de l’autre côté de la rue ; une grossesse est annoncée alors que les Beatles montent sur scène dans « The Ed Sullivan Show » ; et apparemment, tout ce qui est important se passe dans ce salon perdu, y compris les mariages, les naissances et les ruptures.

L’histoire de « Ici » entourant Richard et Margaret est pertinente, entièrement prévisible et complètement ennuyeuse. Ils tombent enceintes à l’adolescence, emménagent avec sa famille, il abandonne l’art pour trouver un vrai travail, elle veut son propre espace, etc. Apparemment, leur histoire parle de naviguer dans les hauts et les bas de la vie, mais en fin de compte, elle se transforme en une histoire plutôt décourageante sur deux personnes qui mettent trop de temps à poursuivre les choses qui les rendent heureux, et pour elle, il s’agit de sortir de cette foutue maison, même si si jamais elle partait, il n’y aurait pas de « Ici » ici.

Changer de mains au fil des ans signifie que des agents immobiliers entrent et sortent tout au long du film, et au moment où le générique arrive, vous vous attendez à moitié au logo d’une compagnie d’assurance habitation, car c’est à cela que ressemble ce murmure de film : une publicité pour l’assurance habitation. Pour être franc, il y a des spots de 30 secondes qui ont inspiré plus de larmes et d’émotion que le plat et inutile « Ici ».

La fille de Richard et Margaret, Vanessa (Zsa Zsa Zemeckis), disparaît vers l’âge de 16 ans et ne réapparaît plus jamais, ce qui est dommage, car l’histoire la plus intéressante n’est pas l’histoire des parents du baby-boom, mais peut-être celle de leur fille Gen-X ou de leurs petits-enfants zoomers. pourraient bénéficier de leur richesse générationnelle. « Ici » ne veut pas approfondir les nuances qui entourent cela. Mais peut-être que la valeur des propriétés n’est que l’endroit où l’esprit vagabonde alors que l’histoire qui se déroule est si fade et si fade.

Cette année a vu d’autres projets audacieux de cinéastes vieillissants qui ont expérimenté la forme et la fonction cinématographiques selon leurs propres conditions, notamment « Megalopolis » de Francis Ford Coppola et « Horizon » de Kevin Costner. Même si les efforts ont été louables, les résultats ont malheureusement tous été des échecs et « Ici » ne fait pas exception.

Katie Walsh est critique de cinéma pour le Tribune News Service.