Examen Horizon en cours après le décès d’un patient dans la salle d’attente des urgences de Fredericton

Un homme de Fredericton est encore sous le choc après avoir vu un homme qu’il décrit comme une personne âgée en fauteuil roulant mourir seul dans la salle d’attente du service d’urgence de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers tôt mardi matin alors qu’il attendait des soins.

John Staples dit que l’expérience a été une « prise de conscience brutale et sombre » que le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick est « si tristement brisé ».

“C’était un moment surréaliste parce que, je veux dire, je pense que j’ai réalisé qu’ils venaient de mourir dans une salle d’attente des urgences”, a-t-il déclaré. “Vous êtes à un endroit où vous êtes censé recevoir des soins et vous finissez par décéder pendant que vous attendez ces soins.”

Staples, un travailleur de soutien résidentiel dans une résidence communautaire d’Oromocto, dit qu’il s’est rendu aux urgences avec un client qui avait besoin de soins d’urgence vers minuit lundi.

Il remarqua le patient en question, qui se trouvait à plusieurs mètres devant eux.

“Il était très évident qu’ils étaient très mal à l’aise, juste la façon dont ils se comportaient”, a-t-il déclaré.

“Il y avait des gémissements et des gémissements et juste la grimace sur le visage. Je veux dire, c’est juste, vous savez, des signes naturels d’inconfort quand quelqu’un est malade.”

Semblait s’endormir

Après au moins une heure d’attente, Staples a déplacé son client de s’asseoir le long du mur à s’asseoir à côté du patient, en respectant la distance COVID, afin que le client puisse regarder la télévision sur le mur.

Staples et son client ont regardé quelques émissions de télévision d’une demi-heure et le patient a semblé s’endormir, a-t-il déclaré.

John Staples dit qu’il ne connaît pas l’homme dont il a été témoin aux urgences, mais cela “ne change rien à l’importance et à la gravité de la situation”. (Soumis par John Staples)

Un employé de l’hôpital est venu vérifier les gens.

“Et quand ils ont vérifié cette personne, ils se sont précipités très professionnellement [into the ER]afin de ne pas provoquer d’alarme, je suppose.”

Staples a regardé le patient et n’a remarqué aucune montée et descente de sa poitrine pour indiquer qu’il respirait. “Et j’ai pensé:” Cette personne est partie. “”

C’est à ce moment-là que l’employé de l’hôpital est réapparu avec trois personnes et qu’ils ont emmené l’individu aux urgences, a-t-il déclaré.

“Et pendant qu’ils ramenaient cette personne, ils ont appelé le” code bleu “”, qui signale généralement un arrêt cardiaque ou respiratoire.

Mais ils étaient trop tard.

“Donc, cet individu s’est assis là dans la salle d’attente et est décédé.”

Aucun détail publié

Le Dr John Dornan, président et chef de la direction du Réseau de santé Horizon, a confirmé qu'”un décès inattendu d’un patient a eu lieu” dans la salle d’attente du service des urgences de l’hôpital régional Dr Everett Chalmers mardi.

Aucun détail sur le patient ou les circonstances entourant le décès n’a été divulgué.

“Horizon examine minutieusement tous les décès inattendus qui se produisent dans nos installations pour déterminer ce qui s’est passé et si d’autres mesures sont nécessaires”, a déclaré Dornan dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “En ce qui concerne cet incident, nous avons immédiatement lancé le processus d’examen.

“Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cet individu.”

“Nous avons tous quelqu’un que cela aurait pu être”

Staples a été tellement ému par l’expérience qu’il a publiée à ce sujet sur les réseaux sociaux mardi soir.

“Je pense que porter cela à l’attention des gens, je veux dire, ce ne sont pas de nouvelles informations, les temps d’attente et la pression sur notre système de santé. Mais le fait que quelqu’un soit décédé en attendant dans une salle d’attente est – s’il y a jamais une paille qui casse le dos du chameau, je pense que c’est définitivement une bonne opportunité pour que le changement se produise parce que nous ne pouvons pas laisser des gens mourir dans nos salles d’attente.”

La publication sur Facebook semble avoir touché une corde sensible. Mercredi après-midi, il avait été partagé plus de 3 000 fois et avait reçu près de 200 commentaires. Staples n’est pas surpris.

“Eh bien, je sais personnellement que j’ai des parents âgés. Mon père a des problèmes de santé. Cela aurait pu être mon père qui était là. N’est-ce pas? Et nous avons tous quelqu’un que cela aurait pu être.

“Je veux dire, le fait que je ne connaisse pas le nom de la personne qui est décédée ne change rien à l’importance et à la gravité de la situation.

“Ils sont les proches de quelqu’un. … Ils sont toujours quelqu’un qui mérite la dignité et le respect d’être vu par un professionnel de la santé.”

Staples n’a pas pu dire si le patient avait été correctement trié, mais a déclaré qu’il ne blâmait pas le personnel des urgences qui travaillait cette nuit-là. Il a une grande empathie pour eux, dit-il.

“Ils ont dû répondre à beaucoup de questions” et de plaintes de patients, dont un homme qui a sonné après quatre heures d’attente.

“Le préposé était très empathique avec lui, mais [said], ‘Vous savez, nous avons eu des gens qui sont ici depuis huit heures. Nous faisons tout ce que nous pouvons », et je crois qu’ils l’étaient.

“Mais c’est juste, qu’est-ce qu’on fait avec ces temps d’attente ? Par exemple, où est-ce qu’on fait venir les médecins pour qu’il n’y ait pas de gens qui meurent dans les salles d’attente ?”

Le ministre réagit

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a déclaré qu’elle était “profondément attristée et inquiète” d’apprendre le décès du patient et a exprimé sa sympathie à la famille et aux amis de l’individu.

Elle a demandé un examen de “l’incident” à Horizon “pour une compréhension complète”, a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Nous savons que le système de soins de santé est confronté à des défis et que le personnel de première ligne travaille dur », a déclaré Shephard. « Je n’ai aucun doute que chaque Néo-Brunswickois et tous nos travailleurs de la santé sont touchés par cette histoire. Nous voulons tous savoir que lorsque nous irons chercher de l’aide, elle sera là et qu’elle pourra être fournie.

“Je prévois de recevoir plus d’informations des responsables d’Horizon dans les prochains jours au fur et à mesure que l’examen progresse et le ministère de la Santé offre son soutien pour aider de toutes les manières possibles.”

Sauvegardez le système “avant qu’il ne soit trop tard”

L’opposition officielle demande la démission du ministre.

Jean-Claude D’Amours, porte-parole libéral en matière de santé, a fait une déclaration mardi en fin d’après-midi au sujet du “décès très tragique” du patient et a présenté ses condoléances à la famille et aux amis “impliqués dans cette triste situation”.

Les citoyens demandent de l’aide et tout ce que nous entendons de ce gouvernement, ce sont des platitudes et des excuses pour les délais manqués. – Jean-Claude D’Amours, porte-parole libéral en matière de santé

“Malheureusement, étant donné l’incompétence du gouvernement Higgs et en particulier du ministre de la Santé face à la grave crise des soins de santé dans cette province, ce terrible résultat était une possibilité très réelle”, a déclaré D’Amours.

Les libéraux ont demandé à plusieurs reprises de voir le plan de Shephard pour recruter «des professionnels de la santé désespérément nécessaires», a-t-il déclaré.

« Et la nôtre n’est pas une voix unique : des associations professionnelles de soins de santé comme la Société médicale et l’Association des infirmières et infirmiers ont exigé des mesures, les citoyens demandent de l’aide et tout ce que nous entendons de ce gouvernement, ce sont des platitudes et des excuses pour les délais non respectés.

D’Amours a appelé la province à libérer immédiatement suffisamment de ses «énormes excédents» pour régler les problèmes de dotation en personnel des hôpitaux.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, avait initialement prévu un déficit de 244 millions de dollars pour cette année, mais les dépenses fédérales massives en cas de pandémie et une économie en plein essor l’ont transformé en un excédent prévu de 487,8 millions de dollars.

Mais le mois dernier, le premier ministre Blaine Higgs a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la province serait en mesure d’enregistrer un excédent budgétaire comme prévu. La province fait face à des coûts plus élevés de 100 millions de dollars en raison de l’inflation, et Énergie NB pourrait subir un coup similaire, a-t-il déclaré.

Le premier ministre “doit arrêter de se plaindre au gouvernement fédéral, exiger que son ministre de la Santé démissionne et s’atteler à sauver notre système de santé avant qu’il ne soit trop tard”, a déclaré D’Amours.