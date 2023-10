Examen Hisense U7K : Mini LED de milieu de gamme

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Son et vision décents

Plateforme intelligente Vidaa

Mode jeu 144 Hz Mode Pro

Large prise en charge HDR Les inconvénients Seules deux entrées HDMI sont compatibles 120 Hz

Luminosité maximale HDR modérée

Décalage d’entrée moyen Notre verdict Bien spécifié pour le prix, ce modèle Hisense Mini LED de milieu de gamme impressionne à la fois par sa qualité d’image UHD et ses qualités de jeu. Il offre une prise en charge universelle du HDR, une extrêmement bonne fidélité des couleurs et des jeux à fréquence d’images élevée, il n’y a donc rien à détester.

Prix ​​une fois examiné

À partir de 799,99 $ | Modèle testé 1049,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Hisense U7K

548,00 $

Le Hisense U7K est un appareil polyvalent auquel il est difficile de résister, avec des spécifications alléchantes et un prix qui n’effrayera pas les chevaux. Avec le U6K ci-dessous et une gamme légèrement plus lumineuse dépassant le U8K ci-dessus, il pourrait être l’ensemble de référence pour ceux qui cherchent à passer à un écran Mini LED Ultra HD abordable.

La spécification est certainement attrayante. L’ensemble prend en charge la 4K 120 Hz, ainsi qu’un mode Game Pro 144 Hz, et est prêt pour le home cinéma avec la certification Dolby Vision IQ et IMAX Enhanced parmi son arsenal théâtral.

Pour récapituler : les téléviseurs mini LED offrent théoriquement des avantages significatifs par rapport aux écrans éclairés par Edge et aux modèles QD OLED à matrice complète. La fourniture d’un fond de panier composé de minuscules lumières LED, toutes contrôlées dynamiquement, améliore la précision HDR et la dynamique globale.

De plus, le U7K prend en charge le son Dolby Atmos et dispose d’un caisson de basses intégré. Intrigué ? Je l’étais certainement.

Il n’est pas mince, avec 77 mm de profondeur, mais on a l’impression que l’espace est utilisé à bon escient.

Caractéristiques de conception

Tribune centrale

Plateforme intelligente Vidaa

Mode jeu professionnel 144 Hz

L’U7K est tout à fait présentable pour un modèle milieu de gamme. Cela n’invite pas à une inspection minutieuse, mais la finition est suffisamment intelligente à distance. L’ensemble a une petite lunette prévisible, sans coutures évidentes, tandis que le panneau arrière est volontairement robuste.

Ce n’est pas mince, avec 77 mm de profondeur, mais vous avez le sentiment que l’espace est utilisé à bon escient. Non seulement il y a de grands haut-parleurs à carénage vers le bas, mais il y a également un espace important consacré à un subwoofer orienté vers l’arrière – nous en saurons plus sur ce qu’ils peuvent faire plus tard.

Steve May / Fonderie

La connectivité se compose de quatre entrées HDMI, dont deux prennent en charge des taux de rafraîchissement jusqu’à 4K 120 Hz, ou 144 Hz Game Mode Pro pour les utilisateurs de PC. L’une de ces entrées à taux de rafraîchissement élevé est également la connexion eARC. Les deux entrées HDMI restantes sont prêtes pour le 4K 60 Hz.

Il existe également une entrée AV analogique à prise unique, deux ports USB, une entrée audio optique numérique, un emplacement Ethernet LAN et CI. En ce qui concerne les tuners, vous avez le choix entre Freeview Play (au Royaume-Uni) pour le contenu terrestre ou satellite générique. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont standard et l’ensemble fonctionne également avec Apple AirPlay et Homekit.

Le U7K est livré avec une télécommande mince et gris argenté qui offre des boutons dédiés pour Disney Plus, Freeview Play, Netflix, YouTube, Prime Video et Vidaa TV, qui fait partie de l’écosystème de plate-forme intelligente Vidaa de Hisense, bien qu’il exécute Google TV dans le ETATS-UNIS.

L’écran d’accueil de Vidaa ressemble beaucoup à ce que vous attendez de n’importe quel portail de grande marque. Il s’agit d’une affaire en plein écran surmontée d’une rangée de vignettes pour tous les services de streaming disponibles – il s’agit d’une liste complète qui comprend YouTube, Netflix, Apple TV, Prime Video, YouTube, Pluto TV et Disney Plus.

Fondamentalement, tous les grands services sont intégrés et les chaînes de rattrapage sont disponibles via l’EPG Freeview Play.

Steve May / Fonderie

Vous trouverez ci-dessous des rails pour les chaînes Freeview, du contenu sélectionné des chaînes Hisense Vidaa et un assortiment de films, de genres et de divisions de streaming en vedette.

Il existe également une interface utilisateur de jeu dédiée, appelée Game Menu, qui révèle en un coup d’œil la fréquence d’images, l’état HDR, l’état VRR (taux de rafraîchissement variable), les niveaux de luminosité et le rapport hauteur/largeur.

Le Hisense U7K impressionne par l’uniformité et le dynamisme de son image

Qualité de l’image

Point quantique + mini LED

Moteur Hi-View

Dolby Vision IQ

Le Hisense U7K impressionne par l’uniformité et le dynamisme de son image. Le système de rétroéclairage Mini LED présente principalement des gris et des noirs unis, qui n’ont pas tendance à éclabousser lorsqu’ils sont confrontés à des lumières vives. Cela donne à l’ensemble une présentation cohérente et fluide.

Les couleurs sont suffisamment vives sans tendance à sursaturer ou à compromettre les tons chair.

Les performances HDR de l’ensemble sont conformes à ce que nous attendons d’un écran Mini LED haut de gamme, culminant à 700 nits lorsqu’il est mesuré avec un patch de 10 %. Il n’y a pas de différence significative entre les mesures effectuées avec les préréglages d’image Standard et Dynamique, alors n’hésitez pas à permuter.

La prise en charge HDR est universelle, avec une compatibilité pour HDR10+ Adaptive, HDR10+, HDR10 et Dolby Vision IQ.

Steve May / Fonderie

L’ensemble offre la sélection habituelle de préréglages d’image – mode Cinéaste, Cinéma jour, Cinéma nuit, Dynamique, Sports et Standard, qui est le paramètre d’image par défaut Eco. Il existe également Enhanced ACR (Automatic Content Recognition), un mode AI automatique qui optimise les images et l’audio image par image.

Cela semble fonctionner raisonnablement bien, mais il convient de noter qu’il n’est pas possible de séparer l’amélioration de la qualité sonore qui l’accompagne de l’amélioration de la qualité de l’image.

Les deux paramètres Cinéma se comportent comme prévu, tandis que Dynamique donne à l’ensemble de l’image une augmentation de luminosité au point où les hautes lumières peuvent être estompées.

Pour la plupart des contenus, Standard serait mon choix recommandé pour un pot-pourri de programmes.

L’ensemble dispose de puissantes options de lissage des mouvements. Surnommé Ultra Smooth Motion, vous pouvez opter pour Smooth, Standard, Clear, Film et Custom, avec une réduction variable du flou et des saccades. Smooth est un bon paramètre par défaut polyvalent et fonctionne bien pour le sport.

Bien que les noirs n’atteignent pas les profondeurs d’encre de l’OLED, ils s’en rapprochent, en particulier lorsque vous maintenez un certain niveau de lumière ambiante. Quand Arnold Schwarzenegger se fraye un chemin dans les égouts lors de l’action d’ouverture de Fubar (Netflix), il y a des dégradés subtils au milieu des ombres, tandis que les barres de la boîte aux lettres qui encadrent la série sont constamment sombres.

La conversion ascendante HD est raisonnablement bonne, même si les émissions avec du bruit manifeste peuvent paraître un peu laides.

Les émissions Dolby Vision sont présentées avec Dolby Vision IQ (qui utilise le capteur intégré de l’ensemble pour surveiller les niveaux de lumière ambiante dans votre salle de visionnage et les ajuster en conséquence), ce qui fait bon usage de la luminosité disponible. Dolby Vision Dark et Dolby Vision Custom peuvent être sélectionnés si vous préférez.

La latence a été mesurée à 13 ms (1080p/60fps) en mode Jeu, ce qui représente une performance moyenne pour les jeux. Le 144 Hz Game Mode Pro est automatiquement déclenché par toute connexion ALLM (mode automatique à faible latence).

Steve May / Fonderie

À bien des égards, l’U7K défie les attentes en matière d’audio

Qualité sonore

Dolby Atmos

Prise en charge de DTS X

Système audio 40 W 2.1

À bien des égards, l’U7K défie les attentes en matière d’audio. L’ensemble est doté de haut-parleurs stéréo standard à déclenchement vers le bas, vous ne vous attendez donc pas à une clarté particulière, mais il présente une largeur stéréo prononcée, et la fourniture du caisson de basses orienté vers l’arrière améliore considérablement les performances des basses moyennes.

L’ensemble est compatible Dolby Atmos et diffusera le format sonore immersif vers toute barre de son ou système audio externe en attente, si vous souhaitez mettre à niveau votre son. Il existe également un traitement DTS Virtual X pour les sources non Atmos, ce qui constitue un raffinement bienvenu.

Prix ​​et disponibilité

L’U7K est disponible en 55, 65, 75, 85 et 100 pouces. tailles d’écran (55U7KQ, 65U7KQ, 75U7KQ, 85U7KQ, 100U7KQ), au prix de 1 199 £, 1 499 £, 1 799 £, 2 999 £ et 4 999 £ respectivement.

Nous testons ici le 65 pouces U7K et vous pouvez acheter le téléviseur sur Amazon, Currys, Argos et Très où vous devriez pouvoir le trouver à prix réduit.

Aux États-Unis, vous pouvez obtenir le U7K sur Amazon en quatre tailles (55, 65, 75 et 85 pouces) aux prix respectifs de 799,99 $, 1 049,99 $, 1 499,99 $ et 2 199,99 $.

Trouvez des alternatives dans notre meilleur classement TV.

Verdict

Le U7K est un téléviseur intelligent Mini LED bien équipé avec une gamme impressionnante de fonctionnalités.

En termes de rapport qualité-prix, il obtient un score élevé. Les détails de l’image sont élevés et les couleurs QD sont éclatantes. Ce n’est pas le meilleur en matière de HDR, mais la luminosité globale est bonne et la fourniture de Dolby Vision IQ garantit des images bien équilibrées.

Cela aurait été bien de voir la prise en charge du 4K 120 Hz sur toutes les entrées HDMI, mais ce n’est pas une limitation propre à Hisense.

Dans l’ensemble, nous considérons le Hisense U7K comme un appareil polyvalent d’un excellent rapport qualité-prix.

Spécifications