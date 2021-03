Deux événements secouent le bonheur de Tom et Janet. Tout d’abord, une visite à domicile d’un mystérieux inconnu joué par Stephen Root. Agissant comme une sorte de surveillant cosmique, il informe le couple qu’il s’agit d’anomalies biologiques / métaphysiques et exige qu’ils se soumettent à sa guérison. Cette visite se termine mal pour lui. Ensuite, le couple rebondit après avoir été désinvité et réinvité à un week-end organisé par un autre couple d’amis haineux, et assisté par des duos clairement mécontents.

Après 14 ans de mariage, quel genre de couple a des relations sexuelles au moins une fois par jour? Probablement, dans le monde réel, un sans emploi, mais peu importe cela. Dans «Heureusement», Tom (Joel McHale) écrit chez lui et Janet (Kelly Bishé) travaille dans un bureau, mais oui, ils entretiennent (vigoureusement!) Des relations intimes avec une fréquence inhabituelle dans ce premier long métrage du scénariste-réalisateur BenDavid Grabinski. Lorsqu’une salle de bain est occupée pendant une durée inhabituelle lors d’une fête, les hôtes savent exactement qui monopolise l’espace privé et pourquoi. Par conséquent, les amis de Tom et Janet, et en particulier les animateurs de fête (interprétés par Paul Scheer et Natalie Zea), les détestent.

Pendant un certain temps, il est amusant d’être déséquilibré, en se demandant si le film est une sorte d’allégorie ou, comme cela semble plus probable, que la visite du surveillant cosmique était une farce conçue par l’un de ces amis. Quoi qu’il en soit, depuis la visite, Tom et Janet sont troublés – par la culpabilité, par les rêves, par des tentations jamais vécues auparavant.

Grabinski a à la fois de l’esprit et de l’énergie, et ces qualités, associées à un casting de jeu, aident à maintenir «Happily» à flot bien plus longtemps que la plupart des comédies sombres de Los Angeles. Mais le film veut faire trop de choses et se diffuse. Ce problème n’est pas rare avec les premières fonctionnalités; on espère et on s’attend à ce que Grabinski fournisse quelque chose de plus ciblé la prochaine fois.

Heureusement

Classé R pour les thèmes, la langue, le bonheur conjugal excessif. Durée: 1 heure 36 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Vudu, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.