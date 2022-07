Examen Google Pixel 6a: pas tout à fait assez

Le Google Pixel 6a est le dernier né de la gamme de la série A de Google, une série de téléphones abordables qui prend généralement la plupart des produits de tout téléphone haut de gamme dont Google dispose actuellement, puis coupe quelques éléments et se vend à un prix inférieur. le prix. Ce nouveau Pixel 6a est le premier à adopter le nouveau langage de conception Pixel 6 de Google ainsi que le processeur Tensor de Google, donc comme le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro étaient au-dessus du Pixel 5, il s’agit d’un grand rafraîchissement par rapport au Pixel 5a.

Google m’a envoyé un Pixel 6a dans Sage à des fins d’examen et je le teste depuis quelques semaines maintenant. Pendant ce temps, je l’ai utilisé quotidiennement, j’ai essayé de trouver ses faiblesses et ses bogues, et j’ai pris quelques photos, le tout pour essayer de vous donner les pensées que vous êtes sur le point de lire. Après tout, les précommandes sont ouvertes et vous en envisagez peut-être une, alors parlons de savoir s’il s’agit ou non de votre prochain téléphone.

Ceci est notre avis sur le Pixel 6a.

Qu’est-ce que j’aime dans le Pixel 6a ?

Conception/taille. La refonte du Pixel 6 pour la gamme Pixel a certainement donné aux téléphones de Google un nouveau look indispensable. Les dos multicolores et la barre de caméra massive sont maintenant la voir de Google Pixels, qui s’est poursuivi sur le Pixel 6a, que cela vous plaise ou non.

Pour moi, le design n’est peut-être pas mon préféré, mais je l’aime parce qu’il est à la fois différent et intéressant. Pendant des années, nous avons eu des téléphones à dalle avec des boîtiers de caméra (qui ne cessent de grossir) nichés dans les coins supérieurs des dos et peu d’idées de conception différenciantes. Au moins avec les Pixel 6, 6 Pro et Pixel 6a de Google, vous savez très certainement que ce sont des téléphones Pixel.

Avec le Pixel 6a, vous obtenez un téléphone qui est le plus petit de la gamme Pixel 6 et qui tient à peu près aussi bien dans ma main que n’importe quel téléphone. L’écran de 6,1 pouces permet un cadre et un corps proches de la catégorie à une main. Ce 6a est léger et facile à utiliser, il a un écran plat et un cadre noir enduit, des boutons cliquables dans des endroits facilement accessibles et une pièce arrière composite qui n’a pas ramassé une tonne d’empreintes digitales. L’ensemble du corps est légèrement plus petit que le Pixel 6, pour référence.

En parlant de plus petit, la barre de caméra est beaucoup plus petite sur ce téléphone par rapport au Pixel 6 ou au Pixel 6 Pro. Cela ajoute en fait à mes goûts en matière de conception, car cela rend le téléphone plus facile à entrer et à sortir d’une poche, à s’asseoir moins maladroitement sur un bureau, ce genre de chose.

Mon seul vrai reproche à propos de cette conception est que le téléphone peut parfois être assez glissant. Il est glissant de la même manière que le Pixel 6 ordinaire, car les côtés recouverts de noir semi-plat ne sont pas aussi adhérents que vous auriez pu l’espérer. Heureusement, ce téléphone est suffisamment petit pour que sa prise en main ne soit pas un problème.

Logiciel. Comme il s’agit d’un téléphone Google Pixel, vous bénéficiez de l’expérience Pixel de Google en plus d’Android. Je suis un grand fan de ce logiciel, comme je l’étais sur les Pixel précédents et les Pixel 6 et 6 Pro. Pour le Pixel 6a, Google ne fait pas nécessairement quelque chose de nouveau et continue plutôt sur ce que vous verriez sur d’autres appareils Pixel 6.

Vous obtenez Android 12 prêt à l’emploi, bien que mon unité d’examen ait besoin d’une mise à jour et ait des mois de retard. Je m’attends à ce que cela change à la minute où Google rendra le téléphone disponible. Comme il s’agit d’un nouveau téléphone Pixel exécutant Google Tensor, vous bénéficierez de 5 ans de mises à jour de sécurité et de 3 ans de mises à jour du système d’exploitation. En dehors de Samsung, c’est le meilleur niveau de support sur Android.

En ce qui concerne le logiciel lui-même, vous pouvez utiliser le style de couleur et de fond d’écran personnalisé d’Android 12, un affichage permanent, Now Playing pour attraper les chansons dont vous ne connaissez pas le nom, le Pixel Launcher et son éclat simpliste, et tous les gestes (comme les doubles tapotements, les retournements et les ascenseurs). L’approche de Google en matière de logiciels consiste à pousser un joli extérieur avec des modules complémentaires utiles qui ne vous gênent pas ou ne vous submergent pas. Ils réussissent à nouveau avec le Pixel 6a.

Performance. Avec Google Tensor alimentant chacun de ses mouvements, j’ai eu de bonnes expériences avec le Pixel 6a. Bien que je n’aime pas le choix d’affichage à faible taux de rafraîchissement, passer d’une tâche à l’autre, ouvrir l’appareil photo pour prendre des photos à la hâte, jouer à des jeux peu intenses ou utiliser mon combo quotidien de Chrome/Twitter/Instagram/Telegram jamais l’a ralenti.

Google Tensor n’est peut-être pas la puce la plus puissante du secteur des smartphones, mais Google l’a assez bien conçue pour gérer Google Assistant comme aucun autre, traiter les images rapidement après les avoir prises, ce genre de chose. Nous ne faisons pas de points de repère pour nos critiques et essayons plutôt d’avoir une idée de nos tâches habituelles et de la façon dont elles diffèrent d’un téléphone à l’autre. Avec le Pixel 6a, je n’ai jamais eu l’impression qu’il n’allait pas gérer ce dont j’avais besoin.

Qu’est-ce qui me dérange là-dedans ?

Afficher le taux de rafraîchissement. Le Pixel 6a arbore l’écran AMOLED 6.1″ 1080p que j’ai mentionné ci-dessus, mais il manque vraiment un taux de rafraîchissement élevé. Vous ne verrez que du contenu sur votre écran à 60 Hz et cela semble être une assez grosse omission de Google. Je sais qu’il y a des gens qui prétendent que leur œil ne peut pas voir la différence entre 60 Hz et 90 Hz, et bien, ces gens sont des imbéciles. En tant que personne qui n’a pas beaucoup utilisé un téléphone 60 Hz au cours des 3 ou 4 dernières années, je peux absolument en voir un. Le saut à 120 Hz est encore plus perceptible, mais 90 Hz est toujours une amélioration majeure de la douceur globale que vous ressentez sur un téléphone.

Le Pixel 6a est peut-être la ligne budgétaire de Google, mais il existe de nombreux téléphones économiques sur le marché ces jours-ci avec des taux de rafraîchissement supérieurs à 60 Hz. Motorola, à titre d’exemple rapide, a récemment sorti le Moto G 5G avec 90 Hz et il coûte 399 $ au prix fort ou 299 $ sur plusieurs jours en raison de remises. Le Moto G Stylus 5G a un écran 120 Hz et coûte entre 499 $ et 349 $, selon le jour.

Un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz n’est plus une fonctionnalité de niveau premium et Google a coupé un coin ici que je souhaite qu’ils n’aient pas. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz dans ce téléphone, avec ce même prix, en aurait fait une valeur tueur. Au lieu de cela, si vos yeux ont déjà été formés à plus de douceur, vous le sentirez sur le 6a.

Vie de la batterie. Le Pixel 6a dispose d’une batterie de 4410 mAh et prend en charge la charge «rapide» filaire jusqu’à 18W. Avec un écran à 60 Hz et Google Tensor à bord, j’espérais en quelque sorte un champion de la batterie. Au lieu de cela, je me couchais la plupart des nuits avec 15 à 30 % de batterie restante. J’en ai eu quelques-uns où j’ai cherché un chargeur en début de soirée pour m’assurer de me coucher sans souci. Ce n’est pas mal et c’est la situation avec la plupart des téléphones que je teste, ce n’est tout simplement pas excellent ou quoi que ce soit d’enthousiasmant.

L’autre chose à noter ici est que le système n’a reconnu mon utilisation que comme atteignant 1,5 à 3 heures d’écran à l’heure chaque jour, ce qui est bas pour moi. C’est soit bizarrement suivre mon utilisation, soit mon utilisation légère a conduit à cette durée de vie moyenne de la batterie. Quoi qu’il en soit, le Pixel 6a était suffisamment fiable pour me permettre de passer la plupart des journées, mais il y en avait certainement où je cherchais un chargeur pour passer la soirée.

Caméra. Je ne dirais pas que la caméra me « dérange » tellement que je ne suis tout simplement pas amoureux. Généralement, avec les téléphones Google Pixel, je trouve que leurs appareils photo sont ceux en qui j’ai le plus confiance et que j’ai hâte d’utiliser. Avec le Pixel 6a, je me suis retrouvé à hésiter plus souvent et à me demander si je devais prendre un autre téléphone lors de mes déplacements. C’est un sentiment étrange.

La configuration double 12MP du Pixel 6a comprend des objectifs grand angle et ultra grand angle. Nous sommes donc clairs, ce ne sont pas les caméras que vous obtenez sur le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro. Si quoi que ce soit, c’est plus proche de la configuration que vous trouverez sur le Pixel 5a. Je crois comprendre que Google utilise le même capteur principal de 12,2 MP que celui utilisé dans d’innombrables téléphones, il devrait donc être aussi réglé que n’importe quel autre. Étonnamment pour moi, j’ai en fait trouvé l’ultra grand angle pour prendre de meilleures photos à certains moments.

Dans la série de clichés ci-dessous, je ne sais pas ce que c’est, mais les couleurs sont ternes, il y a du mal à performer lorsque les conditions d’éclairage ne sont pas optimales, et il n’y en a pas beaucoup que j’aime vraiment. Les prises de vues au concert avec le soleil couchant et aussi en intérieur à l’Edgefield Hotel, ne sont pas terribles. Si l’appareil photo Pixel 6a excelle dans une zone, il est probablement en mode portrait – regardez le bokeh autour de ce ballon de basket. Pas mal, non ?

Je me demande si ce Pixel 6a pourrait utiliser une mise à jour rapidement. Il exécute le correctif d’avril, donc toutes les corrections de bogues et les modifications apportées par Google dans la grande mise à jour trimestrielle de juin ne sont pas là. Je ne peux pas m’empêcher de me demander s’ils vont pousser une mise à jour au lancement avec des améliorations majeures de l’appareil photo.

Le lecteur d’empreintes digitales est mauvais. C’est vraiment mauvais. Je dois supposer qu’il s’agit du même mauvais lecteur d’empreintes digitales qu’ils ont mis dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, car il échoue souvent à lire avec plusieurs pressions, est lent à lire correctement, ou panique et demande votre modèle sécurisé à la place de vous laisser tenter plus longtemps. Je sais qu’il y avait une première vidéo pratique sur le Pixel 6a qui essayait de vendre une expérience d’empreintes digitales grandement améliorée et je suis ici pour vous dire que ce n’est pas le cas.

Peut-être aurons-nous un nouveau lecteur d’empreintes digitales dans la gamme Pixel 7. J’espère bien que oui, car l’utilisation du lecteur d’empreintes digitales sur l’un des téléphones Pixel 6, y compris ce Pixel 6a, est assez frustrante. Les lecteurs d’empreintes digitales étaient censés offrir une sécurité pratique, mais ces lecteurs n’ont rien de pratique.

Pas de prise casque et pas de charge sans fil. OK, ce premier, à propos de ne pas avoir de prise casque, ne me dérange pas personnellement. Je n’ai pas essayé de brancher des écouteurs sur un téléphone depuis près d’une décennie, mais je sais que certains aimeraient toujours la fonctionnalité. Google a réussi à conserver le port 3,5 mm dans la série A jusqu’à présent, il est donc remarquable de le voir fonctionner.

Quant à la recharge sans fil, ce téléphone ne l’a pas. Aucun téléphone de la série A n’a à ce jour, donc ce n’est pas surprenant. Je veux juste que vous sachiez qu’il ne l’a pas et que pendant les tests, j’ai dû débrancher tous mes chargeurs sans fil pour libérer une expérience de prise directe. C’était étrange.

Vidéo

Déballage et visite

Faut-il acheter un Pixel 6a ?

Pour ceux qui ont un budget limité et qui aiment l’expérience Google Pixel, le Pixel 6a sera probablement un bon achat. Le prix de 449 $ n’est pas si compétitif dans l’espace, mais c’est le téléphone Google le plus abordable. Ce prix vous offre la conception Pixel 6 dans un package plus petit et plus gérable, des mises à jour logicielles pendant 5 ans, un accès à Pixel Feature Drops et un ensemble de spécifications décent.

Le Pixel 6a a quelque peu déçu la durée de vie de la batterie et l’appareil photo, deux domaines dans lesquels j’espérais qu’il excellerait. Je ne peux pas non plus surmonter le choix de Google d’opter pour un affichage à 60 Hz, alors que d’autres dans cette catégorie atteignent cette barre des 120 Hz. Le lecteur d’empreintes digitales est aussi… ugh.

Dans l’ensemble, le Pixel 6a est un téléphone qui s’intègre parfaitement dans la gamme de téléphones de Google, du moins sur le papier, mais il ne parvient toujours pas à cocher toutes les cases que nous voulions.