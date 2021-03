Examen «  Gardez un œil dehors  »: une procédure pénale qui sort des sentiers battus

«Keep an Eye Out» se déroule principalement dans un poste de police désuet avec une atmosphère jaunie, un éclairage au plafond et un mobilier beige. Là, l’homme, dont le nom est Fugain (Grégoire Ludig), transmet la découverte du cadavre à l’inspecteur en chef sérieux mais incompétent Buron (Benoît Poelvoorde) – une énorme erreur, car son récit dessine le doigt en pointant son chemin. , faisant de lui le principal suspect de meurtre.

Un homme trouve un cadavre à l’extérieur de son appartement et le signale à la police. Ce qui devrait être, dans toute autre circonstance, probablement beaucoup de paperasse ennuyeuse, se transforme en une procédure sinueuse et farfelue une fois qu’elle brise la façade de la banalité. Le premier indice que l’histoire va complètement dérailler est qu’elle a été dirigée par Quentin Dupieux, le musicien électronique français ( M. Oizo ) devenu cinéaste absurde («Rubber», «Deerskin»). Le deuxième indice? Eh bien, peut-être le fait que le film commence par un événement – l’arrestation d’un chef d’orchestre presque nu – qui n’a rien à voir avec le reste de l’histoire.

Tout en restant fidèle à la marque d’illogique de Dupieux, ce film est aussi son plus linguistiquement sémantique. Les deux hommes Ping-Pong leurs pensées sur les idiomes (comme comment on ne peut pas avoir une bouffée d’air frais dans une ville). Même le titre du film est un jeu de mots, car il se rapporte au collègue borgne de Buron (Marc Fraize) gardant ledit regard sur Fugain avant qu’un accident mortel ne le supprime complètement.

Fugain, maintenant lié à tort à deux cadavres, transpire pour garder les preuves cachées tandis que ses flashbacks et le présent se mélangent de plus en plus abstraitement jusqu’à ce que tout le concept de réalité soit remis en question. Dupieux réussit cette procédure bizarre dans un temps d’exécution maigre tout en frappant les notes d’obscurité et de drôlerie juste comme il faut.

Garde un œil ouvert

Non classé. En français, sous-titré. Durée: 1 heure 13 minutes. Dans les théâtres et sur les cinémas virtuels. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.