Le terme hawaïen ohana, qui signifie famille, est peut-être le plus reconnu grâce à sa vulgarisation par le film d’animation de Disney «Lilo et Stitch». Comme cette comédie de passage à l’âge adulte peuplée d’aliens, le film Netflix «Finding Ohana» révèle l’aventure au milieu d’un dysfonctionnement familial. Mais l’escapade à la chasse au trésor au centre de ce film affaiblit un regard plus convaincant sur la dynamique d’une famille et sur l’avenir incertain de son héritage culturel. Souvent en désaccord, la grégaire Pili (Kea Peahu) et son frère plus cool que toi Ioane (Alex Aiono) ne sont pas trop heureux d’être déracinés de leur vie à Brooklyn. Leur mère veuve, Leilani (Kelly Hu), les emmène dans sa maison d’enfance sans Wi-Fi à Oahu pour prendre soin de son père (Branscombe Richmond). Agités dans leur nouvel environnement, les adolescents (ainsi que leurs nouveaux amis) occupent leur temps à courir après un ancien trésor caché dans une grotte de l’île.

Une croisade de la génération Z, hyper consciente de ses influences Indiana Jonesian, est une vanité amusante. Mais le rythme effréné du film de Jude Weng, ainsi que son dialogue minable, distrait de l’intrigue secondaire plus complexe sur le plan émotionnel de la mère rentrant chez son père après la mort de son mari. Cela implique ici un sentiment de chagrin plus tangible, non seulement en ce qui concerne un être cher perdu, mais aussi un lien désormais disparate avec son héritage et son histoire familiale.