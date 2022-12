Examen Eskute Polluno Pro: moteur à entraînement moyen

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Moteur à entraînement central avec capteur de couple

Confortable à conduire

Affichage décent Les inconvénients Lourd

Peut être trop grand pour les cyclistes plus petits

Pas d’indicateur de vitesse Notre avis L’Eskute Polluno Pro est un vélo électrique décent pour les déplacements et avec son capteur de couple, sa conduite confortable et silencieuse et sa conception pas à pas, il est idéal pour un usage quotidien. Il est lourd, cependant, et les cyclistes plus petits peuvent le trouver trop grand.

Alors que les initiatives de vélo-travail continuent de croître en disponibilité et en popularité, il y a eu une augmentation correspondante du nombre de vélos électriques destinés uniquement aux navetteurs. Et si l’hypothétique Joe / Jane Bloggs en a besoin pour se rendre au bureau, habillé pour impressionner dans la salle de réunion, il y a quelques considérations de conception importantes.

Le vélo doit être confortable, il doit s’adapter à une variété de formes et de tailles, il doit être sûr et facile à manœuvrer dans la circulation et, plus important encore, il doit avoir au moins un aspect élégant. Ceci, bien sûr, est un ensemble de priorités difficiles à équilibrer à n’importe quel budget, et donc les goûts de l’Eskute Polluno Pro ont du pain sur la planche.

Destiné à ceux qui veulent abandonner la voiture et se mettre au travail avec style sans se ruiner, le Polluno Pro met l’accent sur une conception « silencieuse », un capteur de couple et une longue portée allant jusqu’à 80 miles comme principaux arguments de vente.

Mais avec une concurrence sérieuse à ce prix, en fait-il assez pour mériter notre recommandation ? Continuez a lire pour le commentaire complet.

Caractéristiques et conception

Conception pas à pas

Moteur Bafang à entraînement moyen

La première chose que vous voyez est la conception du cadre pas à pas du Polluno Pro, qui le rend plus facile à monter qu’un vélo “normal”, et c’est quelque chose que vous apprécierez si vous portez vos vêtements de travail.

La plage de hauteur recommandée est de 160 à 200 cm, donc les cyclistes plus petits de moins d’environ 162 cm (5 pieds 3) pourraient trouver difficile ou impossible de rouler, et il n’y a pas d’option pour un cadre plus petit. C’est le premier compromis, eux.

Sean Cameron / Fonderie

La deuxième chose que vous remarquez est le gros moteur entre les pédales. C’est parce qu’il s’agit d’un vélo à entraînement moyen : le moteur n’est pas dans le moyeu de la roue arrière comme c’est le cas avec la plupart des vélos électriques.

Eskute a opté pour le système M200 de Bafang, un fabricant très respecté dans le monde du vélo électrique.

Le Polluno Pro est disponible dans la couleur de votre choix (tant qu’il est noir) et n’est pas un vélo qui fera tourner les têtes pour son look élégant. Comme certains de ses rivaux, dont l’Eleglide T1 Step-Thru, il y a une énorme batterie, qui est volumineuse et donne au cadre un aspect épais et peu élégant.

Sean Cameron / Fonderie

La batterie massive contribue au poids total élevé du vélo, qui à 27,5 kg est difficile à transporter dans un escalier. Cela pourrait être un problème pour ceux qui vivent dans un appartement et ne peuvent pas ranger le vélo à l’extérieur.

Heureusement, la batterie peut être retirée et/ou verrouillée en place à l’aide des clés fournies, et une charge complète prend environ 5 heures en moyenne.

Nous avons trouvé dans l’utilisation générale que le Polluno Pro était confortable à conduire. La selle avait suffisamment de rembourrage pour rendre les trajets même prolongés un jeu d’enfant, tandis que la suspension avant a bien absorbé les bosses et les bosses sur la route, fonctionnant particulièrement bien sur les pavés.

Sean Cameron / Fonderie

Les freins à disque se sont également avérés serrés et réactifs, même à des vitesses plus élevées.

Il y a un panneau de commande monté sur le guidon gauche, avec un bouton d’alimentation, des boutons pour les niveaux d’assistance électrique et un bouton marche/arrêt pour les phares. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de différencier les boutons uniquement au toucher, la disposition se prêtait à des changements rapides et faciles à la volée.

Sean Cameron / Fonderie

L’affichage est séparé, au milieu du guidon. Il affiche uniquement la distance parcourue, la puissance restante et la vitesse actuelle. Il n’y a pas d’application ou de Bluetooth, ce qui peut être une bonne chose selon vos préférences.

Sean Cameron / Fonderie

Le Polluno Pro a des vitesses à neuf vitesses, qui fonctionnaient en douceur et étaient les bienvenues pour s’attaquer aux pentes abruptes en particulier. Mais on aurait aimé un indicateur pour montrer dans quel rapport on est.

Performance

Alors que de nombreux vélos électriques “gémissent” lorsque le moteur travaille dur, le Polluno Pro promet de ne pas le faire. Et en général, cela s’est avéré vrai. Là où vous n’entendrez peut-être pas le gémissement de nombreux vélos rivaux sur la circulation, vous aurez du mal à entendre le Polluno Pro même lorsqu’il n’y a pas de voitures du tout.

Sean Cameron / Fonderie

Le moteur émet un bruit, mais il est si minime qu’il est totalement insignifiant.

Qu’il s’agisse d’un réel avantage dans l’utilisation quotidienne dépend vraiment de l’endroit où vous roulez et de l’importance que vous y accordez. J’ai certainement apprécié le calme.

Plus important est l’utilisation d’un capteur de couple dans cet ensemble moteur à entraînement central. Dans de nombreux vélos électriques économiques, un capteur de cadence est utilisé, mais un capteur de couple signifie que le moteur essaiera de faire correspondre la pression utilisée lors du pédalage pour appliquer la puissance, ce qui rend la conduite beaucoup plus fluide en général.

Les avantages de cette configuration sont évidents sur la route, dans le trafic en particulier. Là où les capteurs de cadence peuvent provoquer des mouvements saccadés, le Polluno Pro laisse le cycliste se sentir complètement en contrôle, une grande victoire pour un vélo destiné à être utilisé sur les trajets.

Sean Cameron / Fonderie

Cinq réglages de puissance sont proposés, et grâce aux 65 Nm de couple proposés — bien plus que ce que vous obtenez avec la plupart des vélos électriques à ce genre de prix — il y a beaucoup d’assistance pour monter les collines.

L’un des avantages d’avoir une batterie massive est une plus grande portée. Eskute dit “jusqu’à 80 miles” (130 km) mais – comme toujours – cela variera en fonction du poids du cycliste, du poids de la cargaison, de la température, de l’inclinaison de votre itinéraire, du niveau d’assistance électrique que vous utilisez et d’autres facteurs qui se battent tous pour apporter cela comprendre vers le bas.

Sean Cameron / Fonderie

En utilisation générale, j’ai trouvé que la portée était d’environ la moitié, mélangeant de la conduite en colline et des terrains plus difficiles. Si vous vous rendez au travail tous les jours, il s’agit d’un vélo qui devra être rechargé au moins deux fois par semaine, en fonction de la durée dudit trajet.

Cependant, ce n’est pas mal du tout, et le Polluno Pro a une meilleure portée que beaucoup de rivaux.

Prix ​​et disponibilité

Eskute est une entreprise de vente directe aux consommateurs, donc si vous êtes tenté par le Polluno Pro, rendez-vous directement sur son site Web où les prix commencent à 1899 £. Vous bénéficiez en standard d’une garantie de deux ans.

Il y a aussi un Polluno – sans le Pro – qui est presque identique, mais n’a pas de moteur à entraînement central et utilise à la place un moteur de moyeu de roue arrière et un capteur de cadence. C’est 1299 £, donc c’est un peu moins cher et montre combien de prime vous payez pour le Bafang M200.

Malheureusement, Eskute ne vend pas encore de vélos électriques aux États-Unis.

Naturellement, il existe plusieurs alternatives que vous pourriez envisager. L’un est le T1 Step-Thru d’Eleglide qui offre la même conception de cadre, mais à un prix nettement inférieur, mais sans le moteur haut de gamme (et puissant) Bafang à entraînement moyen.

À 1595 £, le MiRider One pourrait faire appel à un autre type de trajet. Bien qu’il ait une autonomie plus courte (45 miles), il est plus léger et par conséquent sera plus facile à prendre dans les transports en commun si nécessaire, notamment parce qu’il se replie.

Pour le même prix – 1595 £ – le Raleigh Array offre un look plus traditionnel, mais manque également de la finesse du moteur à entraînement moyen.

Et Eskute a d’autres modèles que vous pourriez aimer aussi, y compris le Netuno.

En savoir plus dans notre tour d’horizon des meilleurs vélos électriques.

Verdict

Les vélos électriques conçus pour les déplacements ne manquent pas. Pour réussir, il faut un certain mélange de fonctionnalités et bien que l’Eskute Polluno Pro ne les ait pas toutes, il en fait assez pour mériter l’attention.

Avec une conduite confortable, un capteur de couple sophistiqué et un fonctionnement essentiellement silencieux, ce sera un bourreau de travail fiable pour tous ceux qui cherchent à se rendre au bureau et à en revenir sans tracas.

Mais il est exceptionnellement lourd et le grand cadre ne convient pas aux cyclistes plus petits. Si aucune de ces choses ne vous dérange et que vous pouvez vous permettre le prix, le Polluno Pro est un excellent choix.

Dans ce contexte, cela signifiera un vélo qui fonctionne bien et sans composant individuel qui ressemble à un compromis.

Caractéristiques