Examen «  errant  »: rien d’autre qu’un chien de chasse

Aussi simple que son titre et aussi complexe que la ville qu’il éclaire brièvement, «Stray», le documentaire aux yeux perçants de Lo sur les chiens des rues d’Istanbul, se déroule sans narration ou quoi que ce soit comme une intrigue. Au lieu de cela, les rythmes agités de l’existence incertaine des chiens confèrent un caractère aléatoire poétique à un film plus contemplatif que mignon. Des citations à l’écran de la philosophie grecque ponctuent ses 72 minutes brèves, et des bribes de conversations entendues tourbillonnent et s’estompent alors que Zeytin et ses copains canins – qui font partie de ce monde, mais qui en sont éloignés – passent.

Zeytin a une tête forte, des yeux noisette et une expression interrogative. Jambes longues et confiante, elle trottine le long des autoroutes très fréquentées, sans être dérangée par la foule ou par la caméra arrière de la réalisatrice Elizabeth Lo. Pourquoi devrait-elle l’être? C’est une star.

Autrefois exterminés en masse et désormais protégés par la loi de l’euthanasie, les errants interagissent avec une population dont la tolérance à leurs combats et à leur pillage des ordures est parfois surprenante. Cependant, le traitement réservé aux parias humains par les résidents est plutôt moins accueillant, comme nous le voyons en accompagnant un groupe pitoyable de réfugiés syriens, des jeunes qui reniflent de la colle qui trouvent avec les chiens un réconfort qui leur est autrement refusé.

Organiquement et entièrement sans jugement, «Stray», filmé de 2017 à 19, construit un commentaire subtil et interspécifique qui est plus qu’un peu mélancolique. Bien que jamais directement politique, la caméra de Lo est là lorsque les animaux rencontrent une marche de femmes pour l’égalité et, plus tard, lorsque les réfugiés se connectent avec des bateliers qui partagent leur propre passé de migrants. Les yeux de la réalisatrice quittent rarement les chiens, mais ce qu’elle regarde vraiment, c’est nous.

Errer

Non classé. Durée: 1 heure 12 minutes. Dans les théâtres et sur les cinémas virtuels. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.