Ed Helms joue le rôle de Matt, un concepteur d’applications d’âge moyen aussi carré que son nom et avec un air de solitude touchante. Le désir de Matt d’avoir un enfant, auparavant bloqué par des copines peu coopératives, est sur le point d’être satisfait par Anna (une merveilleuse Patti Harrison), une barista de 26 ans qui a accepté d’être sa mère porteuse. Un contrat a été établi et des honoraires convenus; ce qui n’a pas été réglé, c’est comment ils vont gérer les neuf prochains mois.

Doux, sensible et étonnamment perspicace, «Together Together» de Nikole Beckwith transforme les panneaux indicateurs de la comédie romantique – la rencontre mignonne, le malentendu, l’acceptation mutuelle – en un examen ironique d’une relation très différente.

Pour Anna, qui prévoit de continuer à vivre comme d’habitude jusqu’à l’accouchement, il n’y a pas besoin de faire d’histoires. Mais une grossesse sans intervention n’est pas dans le livre de jeu de Matt, et un dîner de fête maladroit n’est que le début de ses intrusions bien intentionnées. Bientôt, il se présente à son travail avec du thé spécial et des sabots confortables; même sa vie sexuelle n’est pas sacro-sainte. («Alors, les gars, vous venez de le faire?» Dit-il, la rattrapant avec un homme alors qu’ils quittent son appartement.)

Remarquablement, rien de tout cela ne semble effrayant ou offensant, tout simplement comme les tentatives maladroites de Matt d’être un futur père attentionné. Il a peut-être le pouvoir financier, mais elle est responsable, et il essaie de tempérer ses angoisses et de respecter ses limites. Et tandis que le film n’est guère à l’abri du mignon et du décalé – comme le tour spirituel de Julio Torres en tant que collègue bizarre d’Anna, ou l’impressionnant Sufe Bradshaw en tant que technicien en échographie tout-en-un – les deux leaders, qui ont une affinité facile à vivre , ne laissez jamais le ton s’éloigner trop de ses racines douces-amères.

Doucement drôle et d’une émotion désarmante, «Together Together» est exceptionnellement en phase avec l’isolement des pères célibataires. Lors d’une fête prénatale, Matt regarde avec envie alors que les invités encerclent Anna; dans son groupe de soutien à la maternité de substitution, il est la seule personne sans partenaire. Une scène où il se bat seul pour attacher une écharpe porte-bébé est l’un des spectacles les plus tristes que j’ai vus toute l’année.

Refusant de faire tourner les roues pour nous faire rire, le scénario de Beckwith peut être parfois un peu fade. Pourtant, ses conversations clés se sentent authentiques d’une manière rare dans les films de ce type, sa retenue cédant le terrain aux rythmes platoniques apaisants du film alors que Matt et Anna découvrent comment développer une vie et une amitié à la fois.

Ensemble ensemble

Classé R pour la précision anatomique. Durée: 1 heure 30 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.