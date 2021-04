La proue d’une barge traverse les vagues, transportant une cargaison de personnes sur le fleuve Congo. Entourés de peu d’espace pour bouger, les passagers plaisantent, dansent, cuisinent, mangent, dorment et s’accrochent désespérément à des draps de bâche lorsque la pluie tombe. La caméra reste avec un petit groupe d’hommes et de femmes handicapés au sein de cette masse bousculée. Ce sont les survivants d’un conflit sanglant de six jours entre l’Ouganda et le Rwanda à Kisangani, une ville de la République démocratique du Congo, en 2000. Ils sont en route pour Kinshasa, la capitale congolaise, pour exiger leur gouvernement attendu depuis longtemps. l’indemnisation, qui, selon les survivants, s’élève à 1 milliard de dollars.

Documentaire sur la persistance de Sisyphe face à l’indifférence institutionnelle, «Downstream to Kinshasa» est fascinant dans ces scènes de bateaux. Le réalisateur Dieudo Hamadi entre dans la mêlée avec ses sujets, son regard ni voyeuriste ni ethnographique. Alors qu’il se faufile à travers le bateau avec son téléphone portable, son objectif est fouetté par le vent et les gouttes de pluie; plus tard, lorsque les survivants manifestent au parlement congolais, la police a chassé à plusieurs reprises la caméra du réalisateur.