Puis c’est le moment de «It Takes a Village» que les amis et les voisins de Sandra interviennent. Des mini-montages de coulée de béton et de levée de poutres s’ensuivent, accompagnés de chansons pop comme «New Shoes» de Sharon Jones & the Dap-Kings et le David Collaboration Guetta / Sia «Titanium». La réalisatrice, Phyllida Lloyd, qui travaille principalement dans le théâtre, a supervisé à la fois les versions scéniques et cinématographiques de « Mamma Mia! » après tout.

La présence du ressentiment Gary se profile, et la performance d’Anderson fait le registre imminent. Même quand il s’accroupit près de la vitre de la voiture de Sandra pour lui dire qu’il a des conseils, Gary respire la menace. Il est clairement sur le point de frapper, et quand il sent une opportunité, il le fait. Et alors que les mauvais dominos commencent à tomber, Sandra commence à se désagréger.

En tant que personnage, Sandra n’a pas beaucoup de profondeur – elle est principalement définie par des traits, comme la colère et la résilience. Mais cela fait partie du point du film; son état est quelque chose sur lequel le monde l’a ancrée. Et après un certain temps, le film lui-même, malgré tous ses moments sporadiquement ensoleillés, semble ne pas la laisser tomber. C’est un film féministe avec une dimension sisyphe qui est inquiétante et universelle.

Se

Classé R pour le langage et la violence. Durée: 1 heure 37 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.