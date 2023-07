Examen élémentaire: le nouveau film de Pixar est assez doux mais le concept est surutilisé et incohérent

Élémentaire

(PG) 102 minutes

★★★☆☆

IL N’Y A PAS grand-chose qui puisse briser à peu près n’importe quel cœur humain.

Mais Pixar l’a certainement fait au fil des ans.

Avec un catalogue arrière qui comprend l’histoire déchirante d’amour et de perte dans Up, et la force de l’amitié dans Toy Story, j’ai regardé ce dernier film du studio avec inquiétude pour mon mascara.

C’est l’histoire d’Ember, (Leah Lewis) qui est faite de feu – l’un des quatre éléments qui composent la population d’Element City (feu, air, eau, terre).

Ses parents sont propriétaires du magasin familial, Fire Town, et souhaitent qu’elle le reprenne.

Mais bientôt son tempérament fougueux lui cause des ennuis et elle rencontre le pleurnichard Wade (Mamoudou Athie), qui insiste pour signaler ses méfaits au conseil.

Bien qu’au départ, elle le trouve frustrant, le couple noue rapidement une relation précaire – quelque chose d’inouï dans leur monde.

En effet, Ember pourrait évaporer Wade et Wade pourrait distinguer Ember.

De toute évidence, cette histoire d’amour élémentaire a une signification plus large et des moments de plaisir en famille.

Mais alors que l’histoire est assez douce, le concept est surutilisé et incohérent.

Votre mascara sera en sécurité.

Pan!

(12A) 92min

★★★★☆

ILS étaient les copains les plus improbables de la Bushey Meads School dans le Hertfordshire en 1975.

Mais ce qui a commencé comme une amitié de classe est devenu l’un des plus grands groupes pop de tous les temps – Wham !

Et maintenant, un documentaire Netflix suit George Michael et Andrew Ridgeley dans leur parcours de camarades de classe à superstars après avoir été mis sous les projecteurs en portant des survêtements fluo et en chantant leur premier morceau Wham Rap ! en juin 1982.

Dans des interviews inédites, George attribue à Andrew le mérite de l’avoir transformé en une star solo confiante.

Andrew se souvient comment George a pris les rênes de l’écriture de leurs chansons : « Les objectifs que nous nous étions fixés ne pouvaient être atteints qu’avec la qualité de l’écriture qu’il produisait. »

Inspiré par la note mal orthographiée d’Andrew sur la porte de la chambre, George a écrit Wake Me Up Before You Go-Go, qui est devenu leur premier succès n°1 au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ce documentaire nous rappelle qu’après sa mort tragique le jour de Noël 2016, il y aura toujours un trou en forme de George Michael dans l’industrie de la musique.

Et il fait un travail très solide en le remplissant pendant une courte période.

Emilie Webber