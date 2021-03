Mais si «Yes Day» ne manque pas d’énergie, les blagues sont trop larges et les mésaventures trop sûres pour que le film émerge comme un voyage honnête ou imaginatif à travers les conflits familiaux et les compromis. Papa est poursuivi par des oiseaux vindicatifs, maman se bat dans un parc à thème et les enfants en viennent à apprécier que, parfois, les adultes ont raison de dire non à des choses – comme ce film.

Adapté d’un livre pour enfants, «Yes Day» répond à une série de vœux de jeunesse alors que le clan Torres se livre à un comportement extravagant – mais jamais hors de question. Utilisant le ralenti et le montage, le film suit la famille alors qu’elle donne à maman une cure de jouvence, suce un énorme sundae et visite un lave-auto avec les vitres baissées. Plus tard, dans la plus grande pièce du film, les frères et sœurs escortent leurs parents à un jeu de capture du drapeau avec des ballons d’eau – une séquence qui ressemble moins à un désir interdit accordé qu’à un événement étrangement élaboré pour trois enfants.

Malgré la farce et le chaos qu’une telle prémisse pourrait contenir, il y a peu de choses énervées ou engagées dans «Yes Day», une comédie médiocre streaming sur Netflix . Réalisé par Miguel Arteta, le film suit la famille Torres, une maison de banlieue ensoleillée et assez conventionnelle. Le matin, le père (Edgar Ramírez) danse et plaisante avec les enfants pendant que la maman (Jennifer Garner), de type A et dans la cuisine, remue un doigt.

