Examen du Yeedi Cube : un aspirateur/vadrouille autonettoyant économique

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Alternative abordable aux options plus chères comme Narwal et Roborock

Élimine les taches et les saletés collantes des sols à surface dure

Autonettoie son tampon de vadrouille et vide automatiquement sa poubelle Les inconvénients Les cheveux ont tendance à s’emmêler autour de leur brosse rouleau

A parfois du mal à éviter les obstacles Notre verdict Le Yeedi Cube offre une expérience de nettoyage des sols essentiellement mains libres, sans le choc des autocollants que vous rencontrerez avec de nombreuses marques concurrentes.

Prix ​​une fois examiné

699,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Yeedi Cube

Tout comme Yeedi offrait une alternative abordable aux aspirateurs à vidange automatique haut de gamme avec sa précédente Vac Station (disponible pour environ 500 $/300 €), il fait désormais de même pour les robots hybrides dotés de vadrouilles autonettoyantes. Avec un prix catalogue de 700 $/699,99 €, le Yeedi Cube est la version économique des produits similaires d’Ecovacs et Roborock. Comme ces produits, le Cube peut aspirer et nettoyer les sols, puis se nettoyer avec une intervention minimale de l’utilisateur.

Il n’est pas encore disponible sur Amazon au Royaume-Uni, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon en Allemagne et le faire expédier.

Il existe quelques différences entre le Cube et ses rivaux. La station de base de Yeedi est visiblement plus squattée et elle va également à l’encontre des tendances en matière de design en n’incluant qu’un réservoir d’eau sale dans la station de base ainsi que son sac à poussière à vidage automatique. L’eau propre est stockée dans un réservoir d’eau séparé sur le robot lui-même.

En tant que robot laveur, le Yeedi Cube a délié et éliminé les taches, les saletés collantes et la crasse incrustée avec lesquelles d’autres nettoyeurs hybrides ont du mal.

Surnommé réservoir d’eau OVNI en raison de sa forme de soucoupe, il a une capacité de 1 litre et s’insère dans le haut du robot du Cube. Une poignée en caoutchouc est apposée sur le dessus du réservoir pour faciliter son retrait pour le remplissage et pour faciliter le transport du robot dans votre maison, que ce soit pour nettoyer un autre sol ou un déversement isolé.

Son design original mis à part, le Yeedi Cube s’est avéré être un nettoyant tout aussi efficace, sinon aussi raffiné, que ses homologues beaucoup plus chers.

Le Yeedi Cube peut être transporté dans votre maison grâce à sa poignée. Michael Ansaldo/IDG

Performances de nettoyage du Yeedi Cube

Pour préparer un passage de vadrouille, appuyez sur le bouton de verrouillage du réservoir d’eau UFO et repoussez. Cela pousse la poignée vers le haut afin que vous puissiez la saisir et retirer le réservoir. Remplissez le réservoir d’eau fraîche, bouchez la valve et réinstallez le réservoir sur le robot. Vous devrez également fixer le chiffon en microfibre à l’accessoire de nettoyage situé au bas du robot.

Ce robot ne propose que deux modes de nettoyage : aspirer uniquement et aspirer puis nettoyer en tandem. Choisissez ce dernier puis sélectionnez les niveaux d’aspiration et d’eau ; il y en a trois de chaque. À partir de là, vous démarrez simplement le nettoyage automatique pour nettoyer tout l’espace cartographié, ou vous pouvez transporter le robot vers une zone spécifique et sélectionner un nettoyage localisé.

Le Cube ne se contente pas de traîner un chiffon humide sur le sol comme le font de nombreux robots nettoyeurs hybrides. Il utilise des vibrations ultrasoniques pour frotter le sol 2 500 fois par minute pour un nettoyage en profondeur intense sans laisser de traces d’eau. Son support de vadrouille utilise également une conception flottante qui lui permet de calibrer et d’ajuster automatiquement son angle en fonction de la surface du sol. Lors de mes tests, cela lui a permis de détacher et d’éliminer les taches, les saletés collantes et la crasse incrustée avec lesquelles d’autres nettoyants hybrides ont du mal.

Le réservoir d’eau propre du Yeedi Cube se fixe au sommet du robot. Michael Ansaldo/IDG

Lorsqu’un travail de nettoyage est terminé, le robot retourne à sa station de base où l’autolaveuse électrique nettoie le tampon en effectuant un mouvement de va-et-vient utilisant une force de 10 N (Newtons). En même temps, le contenu de la poubelle est automatiquement vidé.

Performances d’aspiration du Yeedi Cube

Le Cube est beaucoup plus conventionnel qu’un aspirateur. Il utilise une paire de brosses latérales rotatives et une brosse à rouleau en caoutchouc et en poils pour balayer et aspirer les débris dans sa poubelle. La plupart des robots aspirateurs que j’ai testés récemment sont passés à un rouleau entièrement en caoutchouc (dans certains cas, une paire d’entre eux) car ils atténuent les enchevêtrements de cheveux et garantissent que les cheveux arrivent à la poubelle.

La manipulation par le Cube des poils de chien et de chat sur mes sols souligne la sagesse de cette approche ; ceci et d’autres débris fibreux finissaient presque toujours enroulés autour du rouleau du Yeedi Cube et enfilés dans ses poils, nécessitant de nombreuses interventions pratiques pour les éliminer. Le robot n’a eu aucun problème à éliminer la saleté, la poussière et les miettes de nourriture des surfaces dures de ma maison et de quelques tapis, et il a généralement laissé mes sols, des zones ouvertes jusqu’aux bords, complètement propres.

Yeedi revendique une puissance d’aspiration de 5 100 pA et elle peut être réglée entre trois niveaux différents : Silencieux, Normal et Max. L’aspiration est automatiquement augmentée lorsque le robot détecte un tapis. La poubelle intégrée de 360 ​​ml du robot se vide automatiquement dans une poubelle de 2,1 L à chaque fois qu’il retourne à la station de base.

Navigation dans le Cube Yeedi

Le Yeedi Cube utilise la navigation assistée par laser SLAM (localisation et cartographie simultanées) pour la cartographie et l’évitement des obstacles. Celui-ci intègre une caméra montée sur le dessus qui permet au robot de créer et de mettre à jour en permanence une carte de son environnement et de sa place dans celui-ci, ainsi qu’un capteur infrarouge monté à l’avant pour détecter les obstacles.

L’application Yeedi permet un contrôle facile et offre de nombreuses options de configuration et de personnalisation. Michael Ansaldo/IDG

Le Cube a créé une carte précise, bien que basique, du rez-de-chaussée de ma maison lors de son premier nettoyage. Il a rapidement reconnu divers obstacles dans mon salon et ma cuisine, mais il n’a pas toujours réussi à éviter ces obstacles. Le robot s’est cogné à plusieurs reprises contre les pieds d’une table et d’une chaise et est passé une fois si près d’une chaussure qu’il a pris ses lacets dans l’une de ses brosses. Il semblait qu’une fois ces objets reconnus, cela ne leur laissait tout simplement pas une place suffisamment large.

Dans l’ensemble cependant, le robot s’est déplacé en lignes droites efficaces et ne s’est jamais retrouvé dans un blocage qui a arrêté sa progression ou m’a obligé à le sauver. Il était généralement capable de nettoyer toutes les zones accessibles de mon rez-de-chaussée en moins de 20 minutes.

Expérience de l’application Yeedi

L’application compagnon Yeedi a un design simple et épuré. La carte de votre plan d’étage est au premier plan, avec les statistiques de nettoyage affichées en haut et les commandes du robot et de la station de base en bas.

L’application facilite la personnalisation du nettoyage de vos sols. Les cartes peuvent être modifiées pour ajouter des divisions et des fusions de pièces, des noms de pièces et des zones sans nettoyage et sans vadrouille. Vous pouvez personnaliser les paramètres de nettoyage pour chaque pièce, définir des séquences de nettoyage et créer des programmes de nettoyage. Il est également facile de configurer des fonctionnalités telles que la détection de tapis et l’aspiration automatique.

Verdict

Si vous souhaitez expérimenter le luxe du nettoyage des sols (principalement) mains libres sans payer le prix du luxe, le cube Yeedi vaut la peine d’être considéré. Bien que tout ici soit un peu moins raffiné que celui des produits concurrents plus chers, le résultat – des sols plus propres avec moins de travail – vous laissera sûrement satisfait.

Mais si ce n’est pas le modèle qui vous convient, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés pour obtenir des liens d’achat, des résumés rapides incluant les avantages et les inconvénients de chaque modèle, et des liens vers des informations détaillées. Commentaires.

Cette revue a été publiée pour la première fois sur TechHive.

Spécifications du Yeedi Cube