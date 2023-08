Examen du Withings Body Smart : pas tout à fait à grande échelle

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Grand écran couleur

Indicateurs clés affichés à l’échelle

Application riche en données Les inconvénients Métriques visibles dans l’application auxquelles vous ne pouvez pas accéder avec cette balance

Problèmes potentiels de distinction entre les utilisateurs Notre avis Il est indéniable qu’il s’agit d’une bonne balance intelligente, mais elle n’offre pas assez pour son prix pour en faire un achat incontournable.

Prix ​​lors de l’examen

99,95 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Withings Body Smart

99,95 $

Il existe trois modèles dans la dernière gamme de balances intelligentes de Withings : le Body Scan, le Body Comp et le Body Smart.

Vous pouvez lire nos critiques de l’excellent Body Comp de milieu de gamme et du produit phare Body Scan pour en savoir plus, mais gardez à l’esprit que le Body Scan n’est pas encore disponible aux États-Unis.

Le Body Smart est le modèle de base bien que, comparé à toutes les marques, ce ne soit pas un appareil bon marché. C’est considérablement plus cher qu’une balance budgétaire – et cela ne fait pas beaucoup plus. Pourtant, l’expérience utilisateur Withings est raffinée et l’application fournit beaucoup plus d’informations sur ce que signifie chaque métrique et pourquoi elle est importante.

En mode yeux fermés, les mesures corporelles numériques n’apparaîtront pas sur la balance elle-même. Cela offre un moyen plus doux de suivre un parcours de remise en forme sans avoir à affronter ses dures réalités chaque matin

De nombreux autres modèles plus économiques offriront un nombre similaire de mesures de composition corporelle. La principale différence est que le Body Smart mesurera également votre fréquence cardiaque au repos. C’est quelque chose que peu de concurrents proposent, bien que l’Eufy P2 Pro fait – à environ la moitié du prix.

Concevoir et construire

Écran couleur qui affiche un certain nombre de mesures

Légèrement plus grand que les échelles budgétaires

Alimenté par pile

Le Withings Body Smart est un appareil simple et attrayant, avec une surface en verre durable sur une base en plastique et un écran couleur facile à lire qui affiche un certain nombre de mesures clés. Les balances moins chères ont tendance à n’afficher que le poids sur la balance elle-même, ce qui signifie que vous devrez ouvrir l’application pour le reste de vos mesures.

L’échelle est disponible en noir ou en blanc. Nous avons testé le modèle noir. Il a l’air bien mais sa surface brillante a tendance à ramasser les empreintes digitales et autres marques.

Il mesure 13 x 13 pouces (33 x 33 cm), ce qui est une taille généreuse et vous vous sentirez en sécurité même si vous êtes une personne plus grande.

La balance est alimentée par quatre piles AAA, qui sont fournies et dont Withings estime qu’elles vous donneront 15 mois d’utilisation. À ce prix, nous aimerions vraiment voir le chargement USB, mais Withings le réserve uniquement à son modèle le plus cher, le Body Scan. Même si vous dépensez 199,99 $ / 189,95 £ sur le Body Comp, vous n’obtiendrez toujours qu’une balance alimentée par batterie.

Achetez le Body Smart et dans la boîte, vous obtiendrez la balance elle-même et quatre pieds larges que vous pourrez fixer si vous souhaitez l’utiliser sur un tapis. La façon d’obtenir les mesures les plus précises et les plus cohérentes, cependant, est de l’utiliser sur un sol dur – et de vous peser à la même heure de la journée à chaque fois.

Installation

Appairage Wi-Fi ou Bluetooth

Difficile à mettre en place dans notre test

Les modes incluent les yeux fermés

Vous devrez télécharger l’application Withings Health Mate pour iOS ou Android. C’est probablement la meilleure application de balance intelligente actuellement disponible et son téléchargement et son utilisation sont gratuits. Vous pouvez alors appairer votre balance.

À certains égards, il est injuste de juger un appareil intelligent par une seule mauvaise expérience de configuration. Il est difficile de dire s’il s’agit d’un problème avec l’appareil lui-même, un moment Wi-Fi bancal, la météo, l’alignement des étoiles ou peut-être un ajustement fantaisiste de la simulation dans laquelle nous sommes tous coincés.

Mais il n’en demeure pas moins que le Body Smart était pas facile à configurer et a perdu la connectivité plusieurs fois au cours du processus. Il devrait également proposer le Bluetooth si la connexion via Wi-Fi s’avère difficile, mais cela n’apparaissait pas comme une option.

Une fois configuré, vous devrez créer un profil. Cela fait, l’application propose un guide sur la façon d’utiliser le Body Smart, vous suggère de définir un objectif de remise en forme et vous aide à ajouter des utilisateurs supplémentaires.

Vous pouvez également choisir un mode. Ceux-ci incluent l’athlète (malheureusement, non applicable ici), le poids uniquement ou les yeux fermés.

En mode yeux fermés, les mesures corporelles numériques n’apparaîtront pas sur la balance elle-même. Cela offre un moyen plus doux de suivre un parcours de remise en forme sans avoir à affronter ses dures réalités chaque matin.

Un mode grossesse sera ajouté prochainement dans une mise à jour logicielle.

Performances et application

Série complète de mesures

Informations explicatives utiles dans l’application

Affichage personnalisable

Comme toutes les balances intelligentes, le Body Smart utilise l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) pour mesurer votre composition corporelle.

Cela signifie se tenir debout sur la balance avec les pieds nus et secs. Si vous n’avez jamais utilisé de balance intelligente auparavant, ce n’est pas un processus douloureux. En fait, vous ne le sentez pas du tout.

Le Body Smart mesurera votre poids et l’utilisera (ainsi que la taille et l’âge que vous avez saisis) pour calculer votre IMC (indice de masse corporelle). Il vous donnera une estimation du pourcentage corporel pour les muscles, la graisse et les os et montrera votre masse musculaire, graisseuse et osseuse.

L’échelle fournit une mesure distincte de la graisse viscérale (le type de graisse le plus inquiétant qui s’enroule autour de vos organes, par opposition à la graisse sous-cutanée plus visible qui se trouve plus près de la surface) et calcule votre masse maigre et hydrique.

La balance affichera également votre fréquence cardiaque au repos. Vous le verrez également dans l’application, mais uniquement la dernière mesure ; vous ne pouvez pas voir un graphique de tendance.

Les mesures clés – poids, composition corporelle et fréquence cardiaque – se trouvent sur la page d’accueil et vous pouvez cliquer dessus pour voir les graphiques de tendance, les chiffres de tendance et les mesures associées. L’IMC, par exemple, s’affiche lorsque vous cliquez sur le poids.

Vous pouvez cliquer sur les mesures clés pour les graphiques de tendance et les mesures associées. Fonderie

Ce qui peut être déroutant au début, c’est que si vous cliquez sur « toutes les mesures », vous verrez que vous ne suivez que trois des six mesures corporelles possibles et une des 13 mesures cardiaques possibles.

Vous obtiendrez également des commentaires sous la forme de « Insights », qui ne sont en fait que l’application commentant vos chiffres de pesée. Vous serez peut-être heureux de savoir que vous pouvez désactiver cette fonctionnalité

Mais toutes ces mesures possibles ne sont disponibles que si vous achetez une balance Withings plus chère ou un autre produit Withings, comme le Withings Thermo, le « thermomètre temporel intelligent » de la marque (99,95 $/ 89,95 £).

Il se sent délibérément conçu pour vous donner FOMO et vous faire souhaiter que vous ayez acheté l’équivalent d’un pass tout accès.

Mais cela est contrebalancé par la quantité d’informations supplémentaires utiles fournies par l’application. Il existe des introductions pratiques sur une gamme de sujets, de la composition corporelle à la masse musculaire, qui donneront un certain contexte à ce qui ne serait autrement que des chiffres sur une ligne de tendance.

Les introductions sur différents sujets sont utiles, mais les utilisateurs peuvent ne pas apprécier les « aperçus » de l’application sur leurs informations de pesée, comme indiqué à droite. Fonderie

Vous obtiendrez également des commentaires sous la forme de « Insights », qui ne sont en fait que l’application commentant vos chiffres de pesée. Vous serez peut-être heureux de savoir que vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

Dans l’application, vous pouvez également personnaliser les mesures affichées sur l’écran de la balance et ajuster la façon dont les informations sont présentées sur votre téléphone.

Vous pouvez enregistrer votre consommation de nourriture et partager un rapport de santé, peut-être si vous souhaitez envoyer des informations à un entraîneur personnel. À ce stade, cependant, vous ne pouvez pas rejoindre Withings +, un service d’abonnement qui comprend des modules de santé «d’habitude» de six semaines. Cela n’est disponible que si vous achetez le Body Scan ou Comp, avec lequel vous obtiendrez un essai gratuit du service.

Si vous souhaitez pouvoir exporter vos données vers une autre application, Withings fonctionne bien avec de nombreuses applications de fitness majeures, notamment Apple Health, Google Health et MyFitness Pal, entre autres. Vous pouvez consulter la liste complète des applications partenaires pour les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni sur le site Web de Withings.

Il existe des introductions pratiques sur une gamme de sujets, de la composition corporelle à la masse musculaire, qui donneront un certain contexte à ce qui ne sont autrement que des chiffres sur une ligne de tendance.

En termes d’utilisation au quotidien, le seul problème que j’ai eu lors des tests a été lors de l’introduction d’un deuxième profil pour un autre utilisateur. Lorsque vous créez un profil, vous devez ajouter des mesures de base, notamment la taille et le poids. Pourquoi avez-vous besoin d’attribuer un poids à un profil alors que vous êtes sur le point de vous peser ? Eh bien, c’est ainsi que la balance décide à quel profil envoyer les informations de pesée.

Si les poids donnés des utilisateurs sont trop proches, il peut avoir du mal à décider quelles mesures envoyer à quel compte. Cela a créé une sorte de Frankenprofile avec deux ensembles de mesures combinés et était un peu compliqué à démêler. Je suggérerais que si deux personnes de poids similaires veulent utiliser la balance de manière transparente, vous sous-estimez le poids inférieur et surestimez le poids supérieur pour créer davantage d’écart entre eux.

Personnellement, j’aimerais voir une option pour choisir un profil avant une pesée.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, le Body Smart est au prix de 99,95 $ et il est disponible auprès de Withings, Amazon et Walmart, entre autres. Il n’y a actuellement aucun avantage de prix à acheter chez n’importe quel détaillant.

Au Royaume-Uni, c’est 89,95 £ et vous pouvez l’acheter chez Withings, Argos et Bottes mais encore une fois, il n’y a pas d’offres au moment de la rédaction.

Comparé aux autres balances de la nouvelle gamme Withings, le Body Smart est bon marché – mais pas lorsque vous le comparez à des rivaux avec un ensemble de fonctionnalités similaires. Vous trouverez des options plus économiques avec des ensembles de fonctionnalités similaires dans notre tour d’horizon des meilleures balances intelligentes.

Verdict

Si vous utilisez régulièrement une smartwatch ou un tracker d’activité Withings et que vous souhaitez une balance intelligente associée, mais que vous ne voulez pas payer plus de 100 $ / 100 £, acheter le Body Smart est une évidence. Il est complet et raffiné, avec une excellente expérience utilisateur.

Il est plus difficile de justifier le prix de cette balance si vous n’êtes pas déjà utilisateur Withings. Le Body Smart ne fait pas beaucoup plus qu’une balance la moitié de son prix. Si vous n’êtes pas intéressé par les explications et les informations de l’application Health Mate, il n’y a pas beaucoup de valeur ajoutée. De plus, il y a le fait que vous serez douloureusement conscient de toutes les fonctionnalités auxquelles vous pourriez accéder si vous n’aviez acheté que le Body Comp de luxe.

Dans l’ensemble, c’est une balance solide, mais elle n’est ni assez bon marché ni assez riche en fonctionnalités pour être un incontournable.

