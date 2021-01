Un film provocateur, génériquement inclassable, qui met le spectateur au défi de s’interroger sur sa sensibilité, « Mine réjouie » se concentre sur un jeune de 19 ans nommé Stan (Robin L’Houmeau) qui enroule de la gaze autour de sa tête et rejoint un groupe de soutien pour les personnes aux apparences faciales atypiques. Lorsque les exercices d’affirmation de soi proposés par la leader du groupe, Vanessa (Debbie Lynch-White), ne font pas grand-chose de bien, Stan prend les commandes, illustrant pour ses nouveaux amis que la thérapie cognitivo-comportementale n’est pas aussi cathartique que de jeter des ordures dans un restaurant étonnant. patrons. La vision de Stan pour la cohorte est un croisement entre une version arrogante du remède parlant et un club de combat.

Situé à Montréal, «Happy Face» met au premier plan des acteurs comme Alison Midstokke – qui souffre d’une maladie rare qui affecte les os et les tissus du visage – jouant un mannequin de main qui jette son dévolu sur des tournages de tout le corps et ER Ruiz, en tant que policier officier dont l’apparence a changé à la suite d’un accident de voiture lors d’une poursuite. Ils projettent des mélanges nuancés et charismatiques de confiance et de fierté blessée. Mais est-ce problématique de faire un film dans lequel ils ont besoin d’un imposteur invraisemblablement prêt pour les conduire à des percées personnelles, en utilisant des leçons de construction de personnages tirées de Dungeons & Dragons?