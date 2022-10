Examen du Viofo A229 Duo : vidéo avant et arrière 1440p

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Résolution 2K avant et arrière

Choix de trois modes de stationnement

Câble coaxial fin vers caméra arrière Les inconvénients Aucune carte microSD incluse

Assez cher Notre avis Il y a beaucoup à aimer sur l’A229 Duo : excellente qualité vidéo, modes de stationnement configurables et téléchargement rapide de clips sur votre téléphone. Si vous pouvez vous le permettre, c’est un excellent choix.

Prix ​​lors de l’examen

259,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Viofo A229 Duo

L’A229 Duo de Viofo est une caméra de tableau de bord à deux canaux qui enregistre à l’aide d’une caméra frontale et d’une caméra arrière séparée qui colle à la lunette arrière de votre voiture.

C’est la configuration que la plupart des gens devraient opter : une caméra de tableau de bord monocanal qui n’enregistre que ce qui se passe devant n’aidera pas si quelqu’un vous frappe par derrière.

L’A229 Duo est la suite de l’A129 Duo que j’ai examiné en 2019. Bien que la caméra frontale semble fondamentalement identique, il y a beaucoup de changements et de mises à niveau.

Pour commencer, les deux caméras enregistrent désormais en 2560×1440 pixels, également appelé « 2K » ou « Quad HD » au lieu de 1920×1080. Cela signifie qu’il y a plus de détails dans les images qui peuvent vous aider si vous avez besoin de lire l’immatriculation ou la plaque d’immatriculation d’un autre véhicule.

Il existe également une connexion Wi-Fi double bande et l’introduction de 5 GHz dans la bande standard de 2,4 GHz signifie que les vidéos peuvent être téléchargées sur votre téléphone environ quatre fois plus rapidement qu’en utilisant 2,4 GHz.

La nouvelle caméra arrière utilise le design plus mince comme on le voit sur le T130 de Viofo, et le câble qui le relie à la caméra avant utilise du coaxial au lieu de l’USB, ce qui lui permet d’avoir environ la moitié du diamètre (2,8 mm contre 5 mm avec le A129 Duo) et que facilite grandement l’installation derrière les panneaux de garniture de votre voiture.

Caractéristiques et conception

Résolution 2K avant et arrière

Détection d’événement, time-lapse et modes de stationnement à faible débit

GPS intégré et Wi-Fi double bande

Comme mentionné, la caméra frontale utilise le même design que la plupart des autres dashcams de Viofo. L’approche en coin fonctionne bien car cela signifie qu’elle s’intègre parfaitement derrière la plupart des rétroviseurs, mais lui permet toujours de conserver un écran afin que vous puissiez voir ce que les caméras voient, ainsi que de revoir les images sans avoir besoin d’un smartphone et de l’application Viofo.

Il y a quelques différences mineures : le slot microSD est maintenant sur le côté droit et il utilise un connecteur USB-C au lieu de l’ancien mini-USB.

Jim Martin / Fonderie

L’écran n’est pas tactile et bien que les trois boutons centraux soient marqués REC, ! et MIC, ils servent également de commandes de navigation et de sélection, et le système de menus est étonnamment facile à utiliser.

Jim Martin / Fonderie

Vous pouvez à la place utiliser l’application Viofo pour vous connecter à l’A229 Duo via Wi-Fi et modifier les paramètres encore plus facilement. Vous voudrez activer les modes de stationnement car ils sont désactivés par défaut, et vous voudrez peut-être changer la boucle de 3 minutes en une minute, principalement en raison des énormes tailles de fichiers générées.

L’enregistrement en 2K en qualité normale produit environ 800 Mo par minute : 430 Mo pour la caméra avant et 340 Mo pour l’arrière. Si vous vous demandez pourquoi ce ne sont pas les mêmes, c’est que l’arrière enregistre autour de 16Mbps alors que l’avant est à 22Mbps : la qualité n’est pas identique.

Il convient de noter que Viofo n’inclut pas de carte microSD, donc prévoyez une carte de bonne qualité capable de gérer l’enregistrement continu : les propres cartes de Viofo utilisent la norme V30/U3 et le stockage MLC.

Les deux caméras sont limitées à 30 ips, mais ce n’est pas un gros problème de ne pas pouvoir sélectionner 60 ips : il vaut mieux avoir une résolution supplémentaire que des images supplémentaires.

Jim Martin / Fonderie

Comme vous vous en doutez, il existe de nombreux paramètres, y compris les informations qui sont imprimées sur la vidéo : vous pouvez omettre la vitesse, l’emplacement, la marque Viofo et la date et l’heure. Vous pouvez également ajouter l’immatriculation de votre voiture ou un texte personnalisé.

Une voix annonce le début de l’enregistrement chaque fois que vous commencez à conduire, donc même sans regarder l’écran, vous saurez que l’A229 Duo fait son travail. En cas de problème, un bip persistant vous avertira que quelque chose ne va pas, par exemple que la carte SD doit être formatée ou que vous avez oublié d’en insérer une.

Modes de stationnement

Il existe plusieurs entrées de menu pour les modes de stationnement. Le principal est l’enregistrement de stationnement, qui vous permet de choisir le mode que vous souhaitez utiliser. C’est une façon un peu maladroite de le gérer, mais vous pouvez choisir la détection automatique des événements, cinq modes Timelapse (de 1 à 10 ips) et l’enregistrement à faible débit binaire.

Cette dernière est la meilleure option car elle vous offre le même enregistrement continu que lorsque vous conduisez, mais avec une qualité très réduite pour économiser de l’énergie – et elle enregistre toujours l’audio.

Timelapse est la meilleure option suivante car elle est similaire à l’enregistrement continu, et vous pouvez avoir jusqu’à 10 ips, mais sans son.

La détection d’événement est l’option la plus économe en énergie et est mise en mémoire tampon afin d’enregistrer 15 secondes avant le moment où l’événement a été détecté et 30 secondes après.

Pour utiliser l’un de ces éléments, l’A229 Duo doit être alimenté par le kit de câblage dur HK4 de Viofo afin qu’il puisse être alimenté par la batterie de la voiture lorsque le contact est coupé. Celui-ci a un curseur pour que vous puissiez choisir à quelle tension il doit être coupé pour éviter de vider la batterie.

Mais vous pouvez modifier chaque mode, en ajustant la sensibilité pour la détection d’événements – à la fois pour le mouvement et le G-Sensor intégré, et vous pouvez définir un délai de 90 secondes avant le démarrage du mode de stationnement. Enfin, vous pouvez choisir la durée du stationnement. le mode fonctionne pendant – une autre façon d’économiser la batterie de votre voiture. Les options vont de 30 minutes à huit heures.

Performance

Il est facile de penser que la résolution 2K est bien meilleure que 1080p. Sous un bon éclairage, vidéo des caméras avant et arrière est belle et nette, avec beaucoup de détails.

Cependant, pour les caméras de tableau de bord, les facteurs importants sont de savoir si vous pouvez lire les numéros d’enregistrement et d’autres textes. La plupart du temps, vous pouvez regarder les images de l’A229 Duo lorsque vous les mettez en pause. ,

Même avec une carte microSD Viofo officielle, j’ai remarqué des artefacts occasionnels et une rupture vidéo, ce qui était une légère déception.

Le champ de vision est agréable et large sur les deux caméras, capturant tout ce qui se passe. Comme avec la plupart des caméras de tableau de bord, cela signifie que les plaques d’immatriculation ne sont pas faciles à distinguer si les véhicules ne sont pas proches du vôtre, mais c’est généralement lorsqu’un autre véhicule entre en collision avec le vôtre que vous voulez ces détails, donc ce n’est pas un problème.

Lorsque l’obscurité tombe, les niveaux de détail chutent. Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, où il y a beaucoup de grain et un manque de netteté. Comme je le dis dans chaque revue de caméra de tableau de bord, vous pouvez ou non être en mesure de distinguer les détails dont vous avez besoin la nuit, car tout dépend de l’éclairage ambiant et de la réflexion de vos lumières sur la plaque d’immatriculation de l’autre véhicule.

L’application Viofo est la même que celle utilisée pour les autres caméras de tableau de bord de l’entreprise et est, dans l’ensemble, très bien.

Il est facile à utiliser, que vous souhaitiez modifier les paramètres ou revoir les séquences. Grâce au Wi-Fi double bande, vous pouvez regarder des clips directement depuis l’A229 sans problèmes de mise en mémoire tampon. Et le téléchargement de clips sur votre téléphone est assez rapide.

Jim Martin / Fonderie

Je recommanderais de changer la durée de boucle par défaut de trois minutes en une minute pour qu’il soit trois fois plus rapide d’obtenir le clip que vous voulez.

Prix ​​& disponibilité

Vous pouvez acheter un A229 Duo sur le site Web de Viofo pour 259,99 $ (243 £ TTC). Au moment de l’examen, la société offrait une remise de 30 $ (28 £ de réduction pour les acheteurs britanniques).

Mais il est également disponible pour 259,99 $ sur Amazon.fr. Il n’était pas vendu par Amazon dans d’autres pays au moment de l’examen, mais devrait apparaître sur Amazon.co.uk assez tôt.

Le kit de câblage HK4 coûte 16 $ / 16 £, et une lentille polarisante circulaire à pression pour à peu près la même chose. Viofo vend également un bouton Bluetooth que vous pouvez coller à un endroit pratique pour verrouiller et sauvegarder des enregistrements sans quitter la route des yeux. C’est 19,99 $ / 19 £.

Verdict

Pendant la journée, surtout lorsqu’il fait beau et ensoleillé, la qualité vidéo de l’A229 Duo est excellente.

Bien que les images de la caméra arrière soient enregistrées à un débit binaire inférieur, vous ne le remarquerez pas nécessairement en comparant les vues avant et arrière. La plupart des caméras de tableau de bord avant + arrière enregistrent la vue arrière à une résolution inférieure, il est donc agréable de voir Viofo apporter la parité ici.

Le seul inconvénient est que l’A229 Duo n’est pas bon marché, mais ne regardez pas simplement la résolution si vous la comparez à d’autres caméras de tableau de bord à double canal. N’oubliez pas qu’il offre une bonne sélection de modes de stationnement, un câble fin pour connecter la caméra arrière et le Wi-Fi 5 GHz.

Cela dit, pour beaucoup moins cher, vous obtenez des fonctionnalités similaires (ne serait-ce qu’une résolution de 1080p) du propre A129 Duo de Viofo, examiné. De plus, le T130 de Viofo est au même prix que l’A229 Duo, mais enregistre en plus à l’intérieur du véhicule ainsi qu’à l’avant et à l’arrière. Et bien que les images intérieures et arrière soient en 1080p, la couverture supplémentaire pourrait bien être plus précieuse pour certaines personnes. Notez simplement que le T130 n’a pas d’écran intégré.

Pour plus d’alternatives, consultez notre tour d’horizon des meilleures caméras de tableau de bord.