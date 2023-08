Examen du ventilateur de la tour Levoit Classic 36in: Budget Breeze

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellente gamme de vitesses de ventilateur

Télécommande facile à utiliser

Mode sensible à la température Les inconvénients Oscille lorsqu’on lui dit de ne pas le faire

Devient bruyant avec des réglages élevés Notre avis Le ventilateur tour Levoit Classic de 36 pouces est un bon ventilateur simple à un prix équitable, surtout si vous pouvez le trouver en solde. De plus, son fonctionnement est très économique. Il peut rapidement refroidir une pièce de taille moyenne et possède de bonnes caractéristiques, bien qu’il soit un peu capricieux.

Prix ​​lors de l’examen

69,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : ventilateur tour Levoit Classic

59,99 $

Il fait chaud et vous voulez un ventilateur. Mais il y a trop de fans parmi lesquels choisir !

Si vous êtes ici parce que vous venez de rechercher « ventilateur » sur Amazon et que vous vous demandez si le ventilateur tour Levoit Classic est bon, alors vous avez de la chance. Non, je n’avais pas entendu parler de Levoit non plus, ne vous inquiétez pas.

Cette revue concerne le modèle 36 pouces, mais il existe également un 42 pouces disponible avec des fonctionnalités similaires.

Ce que vous devez savoir, c’est qu’il s’agit d’un ventilateur tour compétent, idéal pour une chambre ou un salon de petite à moyenne taille. Il ne prend pas trop de place et dispose d’un nombre surprenant de paramètres et de fonctionnalités pour le prix.

Je l’ai trouvé un peu capricieux, mais dans l’ensemble, c’est une bonne option moins chère qui coûte bien moins de 100 $ / 100 £ et ne coûtera pas cher à faire fonctionner.

Concevoir et construire

Plastique noir et blanc

Base circulaire

Commandes tactiles sur le dessus

La conception du ventilateur Levoit est un tarif standard. C’est un cylindre de plastique blanc avec une calandre noire sur toute la façade où soufflent les ventilateurs. Il est livré avec une télécommande. Visez et tirez et l’air sort.

Il y a un panneau d’entrée d’air incurvé à l’arrière que vous ne verrez pas la plupart du temps. Vous pouvez retirer ce panneau pour nettoyer la poussière.

Henry Burrell / Fonderie

La base circulaire en deux parties est facile à construire, et l’unité supérieure est entièrement fabriquée dans la boîte et se fixe avec une partie vissée à la base. Vous pouvez insérer la télécommande dans un renfoncement à l’arrière lorsqu’elle n’est pas utilisée. Cet espace peut également être utilisé comme poignée pour transporter le ventilateur d’une pièce à l’autre.

Dans l’ensemble, il est loin de l’aspect et de la convivialité haut de gamme des meilleurs ventilateurs, mais il coûte également une fraction du prix.

Les appareils enfichables peuvent être coûteux à faire fonctionner, mais ce ventilateur Levoit est étonnamment économique

Sur le dessus plat du ventilateur se trouve un ensemble de commandes tactiles. Ceux-ci actionnent l’oscillation (que le ventilateur tourne lentement d’un côté à l’autre), le mode ventilateur, la minuterie, le mode silencieux, la puissance et la vitesse du ventilateur.

Il est également bon de voir une lecture LED qui indique la vitesse du ventilateur, la température ambiante et le mode actuel via de petites icônes.

Henry Burrell / Fonderie

La télécommande a toutes les mêmes commandes, plus un bouton de sourdine qui arrête le bip du ventilateur chaque fois que vous appuyez sur un bouton.

Lorsqu’il est allumé, le ventilateur reste robuste et tourne silencieusement, mais il oscille considérablement sur la base en plastique léger en cas de choc. Peut-être quelque chose à garder à l’esprit si vous avez de jeunes enfants ou des animaux domestiques, mais il n’y a aucun risque qu’ils se blessent en tournant les pales du ventilateur car les espaces de la grille sont très petits, même pour les plus petits doigts.

Il convient de noter qu’aux États-Unis, le ventilateur semble venir avec l’écran à l’avant, ce qui est préférable pour voir les paramètres actuels sans avoir à passer par le ventilateur. Le modèle que j’ai testé a le logo Levoit à la place.

Performance

Cinq niveaux de vitesse du ventilateur

Oscillation à 90 degrés

Modes Normal, Auto, Veille avancée et Turbo

Le ventilateur a cinq niveaux de vitesse qui deviennent de plus en plus forts à mesure que les ventilateurs soufflent rapidement. J’ai trouvé le niveau un assez silencieux pour dormir, ce qui, selon Levoit, n’est que de 28 dB.

C’est un ventilateur puissant qui refroidissait facilement ma petite chambre et mon bureau, et était également adapté au grand salon.

De manière agréable, activer l’oscillation à 90 degrés pour faire tourner le ventilateur n’ajoute aucun bruit audible. Mais le monter au-delà du niveau deux est assez bruyant.

La télécommande effectue les mêmes opérations que les commandes tactiles du ventilateur lui-même et est réactive.

Lévoit

Le ventilateur est particulièrement efficace pour rafraîchir une pièce chaude et étouffante. Vous pouvez même le placer devant une unité de climatisation et augmenter le débit d’air en utilisant le mode turbo, qui, selon Levoit, a une portée de sept mètres. C’est certainement un ventilateur puissant qui refroidissait facilement ma petite chambre et mon bureau, et était également adapté au grand salon.

Dans l’ensemble, les performances sont à la hauteur de vos attentes avec en prime un réglage bas particulièrement silencieux, idéal pour dormir à proximité.

Air économique

Les appareils enfichables peuvent être coûteux à utiliser, mais ce ventilateur Levoit est étonnamment économique. Il s’agit d’un appareil de 39 W, il en coûtera donc environ un demi-cent par heure aux propriétaires américains et aux propriétaires britanniques environ 1 pence.

Caractéristiques

Mode veille avancé

Capteur de température

Minuterie de 1 à 12 heures

Le Levoit n’est pas un ventilateur intelligent, mais il possède quelques fonctionnalités intelligentes. Grâce à un capteur de température, il dispose d’un mode veille avancé qui vise à démarrer à la meilleure vitesse de ventilation pour la température ambiante de la pièce, puis à réduire la vitesse du ventilateur à mesure que la pièce se refroidit et que vous dormez (espérons-le) confortablement.

Ce mode éteint également les lumières d’affichage lumineuses.

Le mode automatique utilise également le capteur de température pour décider de la vitesse du ventilateur que vous devriez avoir. J’ai trouvé qu’il restait généralement assez haut dans les petites pièces, mais cela empêchait l’étouffement.

Henry Burrell / Fonderie

C’est une fonctionnalité intéressante à ce prix, mais j’ai trouvé que, à l’occasion, elle sautait rapidement d’un niveau à l’autre. Ce n’est pas un gros problème pendant la journée, mais le changement de bruit audible du ventilateur la nuit fluctuant de cette manière était suffisant pour me réveiller, même si j’ai le sommeil léger.

J’avais tendance à régler le ventilateur au niveau 1 et à ne pas osciller, ainsi que sur une minuterie d’une ou deux heures, donc il soufflait une douce brise sur mon corps engourdi. Cependant, chaque fois que je me suis réveillé, le ventilateur avait tourné à un moment donné de la nuit et faisait face dans le mauvais sens. Il le faisait aussi parfois avant que je ne m’endorme, ce qui était ennuyeux car je devais me lever et éteindre l’oscillation.

Prix ​​et disponibilité

Le ventilateur tour Levoit Classic 36 pouces coûte 69,99 $ / 89,99 £.

Il est disponible aux États-Unis auprès de Levoit ou Amazon, et au Royaume-Uni auprès d’Amazon. Au moment de la rédaction en août 2023, les deux listes Amazon avaient le ventilateur pour moins que le prix de détail recommandé.

Mais l’achat initial ne représente qu’une partie du coût de tout appareil et, bien qu’il s’agisse d’un achat raisonnablement économique, il est extrêmement bon marché à utiliser.

Verdict

Le ventilateur tour Levoit Classic 36 pouces est un excellent ventilateur abordable pour la maison. Il refroidit rapidement (et silencieusement si vous le souhaitez) les pièces et fait circuler l’air étouffant.

Il est également idéal pour dormir à côté et dispose d’un mode veille intelligent qui automatise la vitesse du ventilateur, tandis qu’une fonction de minuterie vous permet de régler et d’oublier, tout en économisant de l’énergie en ne l’ayant pas allumé toute la nuit.

J’ai trouvé le ventilateur un peu capricieux, changeant fréquemment la vitesse du ventilateur en mode automatique à l’occasion, et il tournait souvent du jour au lendemain lorsqu’il était réglé sur non, mais à part cela, il n’y a rien à redire sur un ventilateur puissant qui coûte moins de 100/100 $.

Si ce n’est pas le ventilateur parfait pour vous, vous pouvez trouver plus d’options dans notre tour d’horizon des meilleurs ventilateurs que nous avons testés.