Examen du ventilateur de circulation d’air Dreo : plus de puissance, plus de contrôle

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Puissant

Calme

Oscillation verticale et horizontale

Excellentes commandes intelligentes

Livré avec télécommande Les inconvénients Conception fonctionnelle

Les commandes sur l’appareil sont assez basiques Notre avis Il s’agit d’un ventilateur extrêmement puissant qui peut déplacer beaucoup d’air dans n’importe quelle direction. Il est silencieux et ses commandes d’application permettent de nombreuses personnalisations et automatisations. Si vous pouvez gérer la conception fonctionnelle, il n’y a aucune raison de ne pas l’acheter.

Prix ​​lors de l’examen

99,99 $

Si vous recherchez un ventilateur cet été, le ventilateur de circulation d’air Dreo (CF714S) doit être l’un des plus puissants du marché, ce qui est encore plus impressionnant compte tenu de sa construction compacte.

Juste pour être clair, nous devons dire qu’un ventilateur de circulation comme celui-ci n’abaissera pas réellement la température dans une pièce. Mais toute personne ou animal de compagnie sur le chemin de son flux d’air se sentira beaucoup plus frais.

Il est également conçu pour fonctionner avec la climatisation, un radiateur ou une fenêtre ouverte pour faire circuler plus rapidement de l’air frais, chaud ou frais dans une pièce.

Concevoir et construire

Oscillation horizontale et verticale

Sur l’appareil, dans l’application et la télécommande

Affichage LED

Ce ventilateur Dreo ne mesure que 16 pouces de haut avec un diamètre de base d’environ 11 pouces. Grâce à sa taille et à son poids (7,27 lb / 3,3 kg), il peut être posé sur le sol, sur une table ou un comptoir et il est beaucoup plus facile de se déplacer et de trouver une place qu’un ventilateur tour, bien qu’il soit facilement aussi puissant.

Il existe deux options de couleur : argent et or, mais les deux ont des pales de ventilateur et des détails noirs. Nous testons le modèle argenté. Son extérieur est entièrement en plastique et il s’agit d’une construction Dreo typiquement fonctionnelle.

Mais, grâce à sa base de style lumière Klieg, vous pouvez facilement le faire pivoter et le pointer à l’endroit exact où vous le souhaitez, ou le laisser tourner comme un projecteur en mouvement.

Emma Rowley / Fonderie

Sa conception intelligente signifie qu’il peut cibler le flux d’air vers n’importe quel endroit ou osciller sur un axe horizontal ou vertical. Il peut pivoter jusqu’à 120° horizontalement et jusqu’à 90° verticalement et vous pouvez régler les deux à la fois pour un flux d’air large dans toutes les directions.

Sur le col du ventilateur se trouve un écran LED subtil qui fournit des informations de base : la vitesse du ventilateur et les symboles de réglage. Il y a un réglage de luminosité adaptatif dans l’application que vous pouvez activer et l’affichage s’assombrit la nuit et s’éclaire pendant la journée.

Emma Rowley / Fonderie

Son pavé de commande se trouve à l’avant de la base. À partir de là, vous pouvez l’allumer et l’éteindre, modifier ses paramètres, y compris la vitesse du ventilateur, les modes et les deux types d’oscillation, et régler une minuterie pour l’éteindre. Il dispose également d’une sécurité enfant.

Chaque fois que vous modifiez un réglage, le ventilateur émet un bip de confirmation – mais si vous ne voulez pas que le calme de votre maison soit perturbé, vous serez ravi de savoir que vous pouvez également le désactiver à partir du pavé de commande.

Sa conception intelligente signifie qu’il peut cibler le flux d’air vers n’importe quel endroit ou osciller sur un axe horizontal ou vertical

Toutes les mêmes commandes apparaissent sur une télécommande fournie avec le ventilateur. Les commandes à distance et sur l’appareil sont assez basiques et, dans quelques cas, impliquent des boutons multifonctions, qui peuvent être fastidieux et compter sur vous pour vous rappeler quand vous devez appuyer longuement sur une touche et pour quelle fonction.

C’est pourquoi vous avez besoin de l’application. Il améliore considérablement les performances du ventilateur.

Contrôle de l’application

Application simple

Fonctionnalités de personnalisation et d’automatisation dans l’application

Commande vocale via Alexa et Google Home

L’application Dreo est gratuite et disponible pour iOS et Android et elle est également simple.

C’est une entreprise simple de créer un compte et lors de notre test, l’appariement a été rapide et indolore.

Les commandes intelligentes peuvent parfois sembler un ajout un peu inutile, mais pas dans ce cas. Vous voudrez télécharger l’application Dreo pour déverrouiller toutes les fonctionnalités du ventilateur et vous donner un contrôle granulaire.

Par exemple, si vous utilisez les commandes de l’appareil pour régler une minuterie pour éteindre le ventilateur, vous n’aurez que la possibilité de le régler jusqu’à 8 heures à l’avance, par incréments d’une heure. Mais dans l’application, vous pouvez définir une durée par incréments d’une minute, jusqu’à 11 heures 59 minutes.

Vous aurez également besoin de l’application pour faciliter le réglage des modes d’oscillation. Vous pouvez en fait modifier la zone d’oscillation sur le ventilateur lui-même, mais ce n’est pas aussi convivial.

Mettez-le en mode turbo et il peut fermer une porte de l’autre côté de la pièce

Plus tôt, j’ai dit que le ventilateur peut pivoter jusqu’à 120° horizontalement et jusqu’à 90° verticalement, mais vous pouvez régler l’oscillation jusqu’à 30°, par incréments de 30°. Comme pour la minuterie, ce niveau de contrôle distingue ce ventilateur de la concurrence.

Dans l’application, vous pouvez également régler la vitesse du ventilateur, choisir parmi différents modes : il y en a six au total, il est donc facile de le régler exactement comme vous le souhaitez. Il y a Normal, Sleep, Auto, qui s’adapte à la température ambiante, Natural (vitesses alternées pour simuler les courants d’air naturels), Turbo et Custom.

Fonderie

Le mode personnalisé comprend une option de routine quotidienne qui vous permettra de régler la vitesse du ventilateur à différents moments de la journée. Vous pouvez également choisir de le régler pour qu’il s’allume lorsque la température atteint un certain point (il est basé sur la température locale) et s’allume davantage si la température augmente.

Il est également compatible avec Alexa et Google Home, vous pouvez donc utiliser des commandes vocales pour le démarrer et l’arrêter. Malheureusement, je n’ai pas pu tester les fonctionnalités de commande vocale car j’examine ce produit en dehors des États-Unis et Alexa au Royaume-Uni n’a pas la bonne compétence Dreo.

Il n’y a pas d’option pour l’ajouter à l’application Home d’Apple ou à IFTTT.

Performance

Il y a deux choses essentielles à dire sur les performances de ce ventilateur. Un : c’est puissant. Il peut souffler de l’air à une distance maximale de 110 pieds. Mettez-le en mode turbo et il peut fermer une porte de l’autre côté de la pièce (le chat était encore plus surpris que moi).

Deux : c’est calme. Dreo donne un volume de fonctionnement de 25 à 51 dB et je dois dire que c’est l’un des ventilateurs les plus silencieux que j’ai testés. L’exception est en mode turbo, mais honnêtement, c’est pour une utilisation en de rares occasions. Vous ne l’utiliseriez probablement que si vous brûliez quelque chose dans la cuisine et que vous aviez besoin de purifier l’air rapidement – ou si vous aviez besoin d’un effet de soufflerie pour une séance photo.

Ce serait un bon ventilateur de chambre à coucher, mais il est également idéal pour les pièces à vivre : vous pouvez l’allumer pendant que vous regardez la télévision et vous pourrez toujours entendre le dialogue.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, le ventilateur de circulation d’air CF714S est disponible sur Amazon ou directement auprès de Dreo pour 99,99 $, bien que le modèle en or coûte environ 10 $ de plus. Oui, il y a des ventilateurs moins chers, mais nous pensons que celui-ci vaut le prix.

Il n’est pas encore disponible au Royaume-Uni.

Si ce ventilateur n’est pas fait pour vous, vous pouvez voir plus d’options disponibles dans tous les pays dans notre tour d’horizon des meilleurs ventilateurs que nous avons testés.

Verdict

Le ventilateur de circulation d’air CF714S de Dreo n’est pas la plus belle technologie que vous verrez, mais il sera à l’aise dans un cadre moderne. Et quand il s’agit de fonctionnalité, pour un fan simple, c’est inégalé. Il peut déplacer beaucoup d’air très rapidement – et dans n’importe quelle direction. De plus, il est silencieux et ses fonctionnalités intelligentes permettent une grande quantité de personnalisation et d’automatisation.

