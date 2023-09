Examen du Vantrue N5 : la caméra embarquée offre une couverture de près de 360 ​​​​degrés

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Couverture 4 canaux presque surround

Bonnes captures

GPS intégré et filigrané

Commande vocale et connectivité téléphonique Les inconvénients Cher

Utilise beaucoup de stockage Notre verdict Grâce à ses caméras avant, arrière et double cabine, le Nexus 5 (N5) de Vantrue offre sans doute la meilleure couverture de tous les systèmes de caméras de tableau de bord. Il est également riche en fonctionnalités et à la pointe de la technologie. La seule chose qui ne l’est pas, c’est qu’il est bon marché.

Prix ​​une fois examiné

399,99 $

Le Vantrue N5 est une première pour nous et, à notre connaissance, pour l’industrie. Il ne s’agit pas d’un système à trois, mais à quatre canaux doté de caméras avant, arrière et deux caméras de cabine – une sur la caméra avant tournée vers l’arrière et une sur la caméra de la lunette arrière tournée vers l’avant.

Les caméras à double cabine couvrent non seulement la cabine de manière plus approfondie, mais captent également l’action par les vitres latérales, ce que les caméras avant et arrière ne captent pas. Les angles morts peuvent empêcher une véritable couverture à 360 degrés, mais c’est sacrément proche.

Le seul problème pour certains utilisateurs pourrait être le prix, 400 $ (320 £). Cela dit, la Dash Cam Live à canal unique mais élégante de Garmin coûte encore plus cher, et la SC 400D à trois canaux de Cobra est tout aussi chère. De plus, le Vantrue N5 est beaucoup moins cher sur Amazon – du moins c’était le cas au moment de l’examen.

Spécifications et conception du Vantrue N5

La caméra cylindrique avant/cabine mesure 4,88 pouces de largeur et 2,7 pouces de hauteur (du support magnétique au bas de la caméra). C’est plutôt grand, mais il accueille également un écran couleur net et facilement lisible de 3,18 pouces. La carte SD est stockée sous un capuchon magnétique captif à l’extrémité gauche de l’appareil tandis que le côté droit ne porte qu’un logo.

Le câble d’alimentation auxiliaire fourni se fixe au connecteur Type-C situé à la base du support. Cela signifie que l’appareil photo perd de l’alimentation lorsque vous le retirez, de sorte que vous ne pouvez pas le regarder de plus près. D’un autre côté, cela signifie que vous n’avez pas besoin de débrancher le câble d’alimentation à chaque fois que vous le retirez. Yin, yang.

La caméra frontale du N5 atteint un maximum de 4:3 non standard, 2592×1944, mais par défaut 16:9, 2560×1440. Les caméras arrière et les deux cabines sont toutes en 1080p.

Le champ de vision de la caméra frontale est de 158 degrés, tandis que les autres sont de 160 degrés. Ceux-ci sont plutôt larges et aident à couvrir autant de surface que possible. Tous utilisent des capteurs Sony STARVIS : un IMX675 à l’avant et l’IMX307 au reste.

L’unité principale de caméra avant/cabine du Nexus 5.

Il y a quatre boutons au bas de la caméra avant pour naviguer dans les menus, basculer le Wi-Fi (pour la connexion téléphone/application), démarrer/arrêter l’enregistrement vidéo, démarrer/arrêter la capture audio et d’autres fonctions. Le N5 prend également en charge les commandes vocales : « Verrouiller la vidéo », « prendre une photo », etc.

Le corps de la caméra arrière/arrière présente la même conception cylindrique que l’avant – une belle rupture avec les styles dépareillés si courants. Il est cependant un peu plus petit, avec seulement 3,34 pouces de largeur et 1,5 pouces de hauteur. Les caméras arrière et arrière de la cabine pivotent d’environ 45 degrés afin que vous puissiez ajuster l’angle de capture. Une extrémité abrite le connecteur Type-C pour le câble de connexion, l’autre est nue.

Les caméras de cabine avant et arrière sont dotées d’un éclairage infrarouge, comme vous le verrez ci-dessous dans la section sur la qualité de capture ci-dessous.

La caméra arrière/habitacle du Nexus 5.

Les boîtiers de caméra avant et arrière utilisent des supports adhésifs semi-permanents ; mais le support avant est réglable sur les plans vertical et horizontal, vous n’avez donc pas besoin d’être très précis lors du montage.

Le corps de la caméra frontale se couple magnétiquement à son support et est amovible ; la caméra arrière est fixe. Les deux sont reliés par un câble de type C de 20 pieds, un peu épais.

Je préférerais que la caméra arrière soit également amovible, car je me gare en ville avec un cabriolet que je laisse déverrouillé (même si cela n’empêche pas toujours les slash and grab). Mais pour être honnête, malgré les divers idiots qui ont fouillé l’intérieur, je n’ai jamais perdu de caméra arrière. Ne comptez pas sur votre chance pour être la même.

Conseil: Je suis passé aux lames de rasoir standard pour retirer les supports collants. Non seulement ils sont plus faciles à passer sous la plaque qu’un couteau, mais ils permettent également de gratter rapidement les résidus. Travaillez le rasoir sur toute sa surface avant de le retirer à la main ou avec un autre outil (les rasoirs se cassent facilement).

Vous aimeriez peut-être parcourir notre traité sur la façon d’installer une caméra de tableau de bord si vous débutez dans cette tâche. Il y a quelques écueils, comme bloquer la caméra avant de l’habitacle avec le rétroviseur comme je l’ai partiellement fait lors de mes tests N5. Doh.

L’application Vantrue propose une vue en direct et permet un accès plus facile à un certain nombre de paramètres.

Le GPS est intégré et est à la fois filigrané et intégré à la vidéo afin que vous puissiez utiliser le lecteur téléchargeable pour suivre où vous êtes allé. Bon.

S’il y a jamais eu une caméra embarquée que vous voudriez associer à une carte SD de 512 Go (la limite), c’est bien la N5. La capture de quatre flux à relativement haute résolution peut rapidement consommer de l’espace de stockage.

La caméra frontale est réglée par défaut sur 1440p à environ 110 Mo par minute, mais vous pouvez la réduire à 1080p comme les autres caméras pendant environ 80 Mo par minute. Pourtant, additionnez les quatre ensemble et vous consommez entre 19 Go et 24 Go par heure. Le 720p est également disponible pour toutes les caméras, mais vous perdrez pas mal de détails. Pourquoi acheter une caméra cash haute résolution pour la faire fonctionner à 720 ?

La caméra supprime bien sûr les anciennes vidéos lorsqu’elle a besoin d’espace, mais si vous documentez vos voyages, il est préférable de conserver des éléments jusqu’à ce que vous soyez sûr de ne plus en vouloir. Achetez une carte haute capacité.

Le N5 propose bien sûr un mode parking, bien qu’il nécessite une source d’alimentation constante, vous aurez donc besoin d’un kit de câblage ou d’un câble OBDII. Il n’y a pas de fonctionnalités « mauvais conducteur », telles que les avertissements de sortie de voie, mais pour être tout à fait honnête, je ne les aime pas et je ne les utilise pas car elles peuvent être distrayantes au mauvais moment. Si vous sentez que vous en avez besoin, améliorez votre conduite.

Il n’existe pas de combo de caméra de tableau de bord sur le marché qui fasse un meilleur travail pour capturer les événements dans et autour de votre voiture.

Quelle est la qualité de capture et les performances du N5 ?

J’ai trouvé les captures du N5 plus que utiles, voire spectaculaires. J’espérais un peu plus de détails (moins de compression) de la vue de face étant donné la résolution par défaut de 1440p. La première capture est au maximum de 1944p et montre simplement plus de ciel et de tableau de bord. S’il existe réellement un avantage dans les détails, il est très difficile de le constater. Je comprends pourquoi 1440p est la valeur par défaut.

Quoi qu’il en soit, les captures frontales offrent des couleurs HDR riches (toutes les caméras sont HDR), qui montrent un arc-en-ciel dont je n’avais pas réalisé l’existence pendant le trajet lui-même. Les détails sont suffisamment bons pour que vous puissiez lire la plaque d’immatriculation du camion Fedex, même si elle n’était pas à plus de 10 pieds à ce stade.

Les captures du premier jour du Vantrue N5 sont colorées et raisonnablement détaillées. Jon L. Jacobi

Cette capture arrière tôt le matin montre de bons détails et la couleur correspond réellement à celle du moment.

La couleur de cette capture de jour arrière est un peu atténuée, mais c’était ce genre de journée.

Les captures de la caméra de la cabine avant montrent également des couleurs riches et de bons détails, y compris les poches sous mes yeux. Hé, il était tôt !

Je déteste m’avoir dans ces captures, mais cette photo prise tôt le matin montre de bonnes couleurs et de bons détails.

Les couleurs et les détails de la caméra arrière de la cabine sont également assez bons pendant la journée. Notez que le fait de ne pas avoir de sièges arrière dans le MX-5 signifie que la caméra ne capte pas l’action sur le côté comme elle le ferait dans un véhicule à quatre places. Désolé, Vantrue.

La couleur de la photo de nuit avant est bonne, mais les détails de la plaque d’immatriculation que vous voyez ont été un peu annihilés par mes phares. 20 pieds plus près et ils apparaissent. Le Nexus 5 gère très bien les reflets des phares ; ces halos et reflets de lampadaires sont dus à un pare-brise un peu sale. Oui je sais.

Les captures de nuit montrent des couleurs précises, mais les détails pourraient être meilleurs. Il en va de même pour la sortie de mes phares.

La capture nocturne de la caméra arrière montre de bons détails, en partie grâce à l’aide d’un lampadaire. Mais d’autres clichés réalisés sans cette aide montrent des qualités similaires.

Nuit arrière Vanture N5 Jon L. Jacobi

Comme je l’ai déjà mentionné, prenez les captures de la caméra de la cabine avant comme avertissement. J’ai monté la caméra partiellement derrière le rétroviseur, ce qui bloque le haut de l’image. Lorsque vous montez une caméra frontale avec une caméra intérieure captive dans la cabine, montez-la plus bas pour éviter ce problème.

L’éclairage infrarouge aide à éclairer l’intérieur de la caméra de l’habitacle avant et l’empêche de réagir de manière excessive aux phares extérieurs. Évidemment, l’infrarouge restitue l’image en niveaux de gris.

Deux vieux gars revenant d’un dépôt de camionnette.

La caméra arrière de la cabine capture bien l’intérieur. Mais encore une fois, la proximité de la lunette arrière dans une voiture à deux places signifie qu’elle ne capture pas beaucoup de données sur les côtés.

Le N5 utilise un super condensateur pour le faire fonctionner pendant quelques secondes après la coupure de courant, ce qui lui permet de sauvegarder les captures de courant. Les avantages des supercondensateurs sont des cycles pratiquement illimités et une plage de température de fonctionnement plus large. Le point négatif est que vous n’obtenez que quelques secondes de jus alors que les batteries peuvent alimenter un appareil photo jusqu’à une demi-heure.

Le capteur G était réglé un peu trop sensible pour mon MX-5 et sa suspension de chenille, j’ai donc dû le réduire, mais tout allait bien avec le réglage le plus bas. Je n’ai pas détruit ma voiture, donc je ne peux pas dire à quel point elle se comporte bien en cas d’impacts graves. Vous devez quand même arrêter votre caméra embarquée peu de temps après un tel incident pour préserver la vidéo.

Devriez-vous acheter le Vantrue N5 ?

Il n’existe pas de combo de caméra de tableau de bord sur le marché qui fasse un meilleur travail pour capturer les événements dans et autour de votre voiture. Je suis sûr que les conducteurs apprécieront la caméra arrière de la cabine, qui captera l’action des sièges arrière alors que la caméra intérieure avant ne pourrait pas le faire.

Dans l’ensemble, c’est un très bon système de caméra de tableau de bord de Vantrue. Une short-list. Vous pouvez en acheter un directement auprès de Vantrue, mais étonnamment, il était sur Amazon UK au moment de l’examen pour le prix avantageux absolu de 239,99 £. Il n’était pas encore répertorié sur Amazon.com.

Cet avis a été initialement publié sur PCWorld.com