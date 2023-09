Examen du Sonos Move 2 : deux améliorations clés pour un meilleur haut-parleur

8.3 Sonos Déplacer 2 Comme Amélioration du son et de la durée de vie de la batterie

Résistant à l’eau et à la poussière

Wi-Fi et Bluetooth

Liens avec d’autres enceintes Sonos pour un son multi-pièces

Le système de réglage automatique s’étalonne sur n’importe quel environnement

La batterie est remplaçable Je n’aime pas Assez cher

Malgré sa conception durable, il pourrait être endommagé si vous le laissez tomber

Le haut-parleur portable Move 2 de Sonos est un produit assez simple à évaluer. C’est parce qu’il améliore son déjà très bon prédécesseur de plusieurs manières clés. En plus d’offrir un son plus spacieux grâce à une nouvelle architecture acoustique à double tweeter, il offre également une autonomie bien améliorée (jusqu’à 24 heures). Sonos a également lancé quelques modestes mises à jour de conception, notamment de nouvelles commandes tactiles. Hélas, ces mises à niveau ont un prix plus élevé : le Move 2 avec une station de chargement sans fil incluse coûte 449 $ (449 £, 799 AU $), soit 50 $ de plus que l’original. Mais si vous pouvez vous le permettre, c’est un excellent haut-parleur portable qui constitue un ajout intéressant à la gamme Sonos de votre maison, avec la possibilité de voyager plus largement grâce à sa prise en charge Bluetooth.

Conception

Le Move 2 est disponible en trois options de couleurs : blanc, noir et une nouvelle couleur olive que j’ai demandée pour mon échantillon d’examen (c’est une couleur élégante). De face, l’enceinte ressemble essentiellement à son prédécesseur. Cependant, comme les nouveaux haut-parleurs filaires Era 100 et Era 300 de Sonos sortis en juin, le Move 2 est doté du même nouveau système de commande tactile sur sa face supérieure. Vous pouvez utiliser les commandes tactiles pour lire, mettre en pause ou sauter une piste, et faire glisser votre doigt le long du curseur de volume pour régler les niveaux de volume. Comme auparavant, vous pouvez contrôler le haut-parleur avec votre voix, avec Amazon Alexa ou Sonos Voice Control pris en charge, mais pas Google Voice Assistant. Le réseau de microphones intégré est également utilisé lors de la configuration du haut-parleur avec le système d’étalonnage du son TruePlay de Sonos qui personnalise le son pour un espace particulier, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

À certains égards, le Move 2 est trop beau pour être utilisé comme enceinte extérieure. Mais une poignée intégrée à l’arrière vous permet de transporter le Move 2 dans la maison, sur la terrasse ou même à la plage. (Il pèse 6,61 livres, soit 3 kg, il est donc un peu lourd et ressemble à un haut-parleur haut de gamme.)

Le haut-parleur est à la fois résistant à l’eau et à la poussière avec un indice IP56. David Carnoy/CNET

Avec l’indice IP56 du haut-parleur, Sonos affirme que l’extérieur durable du haut-parleur lui permet de résister aux chutes, aux chocs, à la pluie et à l’humidité, à la poussière et à la saleté, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Même si j’utilisais l’enceinte sous la pluie, je ne l’ai pas laissé tomber. Avec sa base caoutchoutée, je pense que ce serait bien s’il tombait directement. Cependant, je soupçonne que la grille du haut-parleur serait endommagée si le haut-parleur tombait sur le côté et heurtait quelque chose comme un rocher ou un gravier.

Pour une enceinte que l’on utiliserait majoritairement à l’extérieur, ce ne serait pas bien grave. Mais il est plus que probable que vous l’utiliserez dans la maison dans le cadre d’une configuration audio multi-pièces Sonos, et la plupart des gens préféreraient que leurs enceintes intérieures à 450 $ soient exemptes de tout défaut. En d’autres termes, l’enceinte est effectivement durable – elle devrait continuer à fonctionner correctement après une chute – mais vous devez quand même éviter de la faire tomber. Cela peut sembler évident, mais ce n’est pas parce qu’un produit est déclaré durable qu’il est insensible aux dommages (ou qu’il restera intact à la suite d’un déversement).

Wi-Fi et Bluetooth

Le Move et le Sonos sont plus petits et plus portables Errer (179 $) sont conçus pour être utilisés comme haut-parleurs Bluetooth lorsque vous êtes à l’extérieur de votre résidence mais sur votre réseau Wi-Fi et intégrés à votre système audio multi-pièces Sonos lorsque vous êtes à la maison. Cependant, il était auparavant un peu délicat de passer du Wi-Fi au Bluetooth. Avec le Move 2, Sonos a résolu ce problème et je n’ai eu aucun problème à coupler le haut-parleur avec Bluetooth (il y a un bouton Bluetooth à l’arrière du haut-parleur) lorsque j’étais hors de portée de mon réseau Wi-Fi domestique. Une fois revenu à mon réseau domestique, l’enceinte est revenue à une connexion Wi-Fi sans problème.

Les utilisateurs Apple peuvent également diffuser directement l’audio de leurs appareils vers le haut-parleur à l’aide d’AirPlay 2 via Wi-Fi. Il convient également de noter que le haut-parleur utilise le codec audio AAC pour le streaming audio sans fil Bluetooth, mais il ne prend en charge aucun des codecs audio dits haute résolution comme AptX et LDAC qui sont disponibles avec de nombreux appareils Android. Je ne sais pas si cela importerait beaucoup, mais je le note simplement.

Il y a un bouton de couplage Bluetooth à l’arrière lorsque vous êtes loin de votre réseau Wi-Fi domestique. David Carnoy/CNET

Grandes améliorations de la durée de vie de la batterie

Comme je l’ai dit, l’autre grande amélioration concerne la durée de vie de la batterie. Le haut-parleur est désormais conçu pour une utilisation allant jusqu’à 24 heures à des niveaux de volume modérés, selon Sonos. Cela représente une augmentation par rapport à la durée de vie de la batterie du Move original de 11 heures.

Comme son prédécesseur, la batterie rechargeable intégrée du Move 2 est remplaçable par l’utilisateur. Sonos a déclaré que la batterie du Move d’origine était bonne pour environ 900 charges ou environ trois ans d’utilisation. Cela durera probablement plus longtemps, à moins que vous n’utilisiez constamment le haut-parleur, mais il est rassurant de savoir que vous pouvez remplacer la batterie. les coûts de remplacement sont de 79 $.

Bien que le haut-parleur soit livré avec une station de chargement sans fil, vous pouvez également charger via le port USB-C, qui sert également de port de sortie pour charger vos appareils. De plus, Sonos a confirmé que vous utilisez le port USB-C comme entrée audio en utilisant Accessoire adaptateur d’entrée ligne de Sonosqu’il vend séparément pour 19 $.

Son amélioré

Comme indiqué dans l’introduction, Sonos affirme que le Move 2 est équipé d’une nouvelle architecture acoustique à double tweeter qui permet un son stéréo plus spacieux. Et oui, la scène sonore est plus spacieuse, mais ce que l’on remarque vraiment, c’est que le son a plus de profondeur et de clarté. Le Move original était plus chaud, mais le son du Move 2 semble plus resserré et plus détaillé. Vous obtenez un peu de séparation stéréo, mais vous ne pouvez obtenir que peu de choses avec une paire de tweeters espacés de quelques centimètres. La nouvelle conception du pilote vise davantage à créer un son plus large et plus large – si vous recherchez vraiment une séparation stéréo, relier sans fil une paire de Move 2 en mode stéréo est la solution, excusez le jeu de mots.

Le Sonos Move 2 à côté du haut-parleur Epicboom Bluetooth d’Ultimate Ears, qui coûte 100 $ de moins mais a à peu près la même taille et la même forme. David Carnoy/CNET

J’ai comparé le Move 2 au haut-parleur Epicboom de forme similaire d’Ultimate Ears, qui coûte 100 $ de moins et pèse également moins (4,36 livres, soit un peu moins de 2 kg). L’Epicboom sonne très bien pour un haut-parleur Bluetooth, mais le Move 2 sonne clairement mieux, avec des basses plus serrées et plus profondes et un son plus propre et plus détaillé qui tient bien même lorsque vous augmentez le volume. Le Move 2 a un équilibre tonal très agréable et semble assez naturel et précis.

Les deux haut-parleurs disposent d’un mode extérieur (sur le Sonos, vous activez « Loudness » dans les paramètres) qui permet aux haut-parleurs de sonner plus fort dans les environnements ouverts. Sur le Sonos, vous souhaiterez désactiver le volume lorsque vous utilisez le haut-parleur à l’intérieur (et avant d’utiliser la fonction de réglage automatique Trueplay pour personnaliser le haut-parleur en fonction de la pièce dans laquelle vous le placez).

Dernières réflexions sur le Sonos Move 2

En ce qui concerne les enceintes portables, Sonos ne vous offre pas beaucoup de choix. Le plus petit Roam sonne très bien pour sa taille compacte (je soupçonne qu’un Roam 2 est en préparation pour corriger certains des petits inconvénients de ce haut-parleur), mais si vous recherchez un haut-parleur Sonos qui offre le type d’audio que vous attendez de l’Era 100, le Move 2 est une évidence.

Bien qu’il ne délivre pas le son encore plus volumineux de l’Era 300, qui coûte également 449 $, il peut remplir de son une pièce de petite à moyenne taille et est facile à transporter sur la terrasse ou la piscine, où il constitue un excellent haut-parleur sans fil d’extérieur qui offre presque autant de volume et de basses que certains des plus grands haut-parleurs Bluetooth de type boombox. C’est un haut-parleur portable impressionnant.

Spécifications clés du Sonos Move 2, selon Sonos