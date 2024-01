Examen du smartphone Blackview Shark 8 (8 Go/256 Go/64 MP)

Dans un marché caractérisé par une hausse massive des prix, il est toujours intéressant de voir les marques B et C avec leurs produits à des prix compétitifs. Un smartphone de la gamme grand public coûte aujourd’hui entre 400 et 600 dollars, les modèles haut de gamme 750 dollars, et les smartphones phares dépassent désormais 1 000 dollars, voire 1 200 dollars, assez facilement si vous leur donnez des spécifications suffisamment bonnes. C’est pourquoi nous avons décidé de nous prononcer sur un smartphone économique. Nous avons appris que Blackview fait le tour des produits qui offrent des smartphones grand public aux smartphones haut de gamme, mais à des prix très abordables. Le smartphone d’aujourd’hui, vous le trouverez entre 100 et 150 USD. Oui, rencontrez notre examen du Smartphone Blackview Shark 8, un produit qui devient crucial pour évaluer sa proposition de valeur. Blackview, une marque réputée dans le commerce de détail en ligne, a attiré l’attention avec son modèle Shark 8, doté de spécifications remarquables, notamment 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh et un appareil photo principal de 64 mégapixels, le tout associé à un 600 nits. Écran 6,78″ 1080 x 2460 pixels.

Passons aux détails techniques. Le smartphone est alimenté par un modeste processeur octa-core Mediatek Helio G99 cadencé à 2,2 GHz, utilisant un processus de fabrication de 6 nanomètres. Il est accompagné d’un GPU Mali G57 MC2 et de 8 Go de RAM LPDDR4X. La capacité de stockage interne est de 128 Go et intègre la technologie UFS 2.2, offrant un profil de performances satisfaisant pour cette catégorie de produits. Notamment, l’extension de mémoire est prise en charge via le triple slot amovible, pouvant accueillir une carte microSD et deux cartes nanoSIM. En termes de connectivité, l’appareil prend en charge les connexions 4G (mais pas 5G), Wi-Fi ac et Bluetooth 5.0. Les fonctionnalités supplémentaires incluent une puce NFC et une prise casque 3,5 mm. Le lecteur d’empreintes digitales du smartphone est idéalement situé sur le côté droit, offrant une fonctionnalité précise et rapide.

Blackview est confronté à certaines limites pour concurrencer des marques établies comme Xiaomi, Realme et Honor en raison de contraintes financières et d’autres facteurs. Occasionnellement, la marque produit des modèles comme le SHARK 8, qui trouve un écho auprès de plusieurs milliers de clients satisfaits. Du point de vue du design, le SHARK 8 impressionne par son profil élégant, mesurant seulement 8,35 mm d’épaisseur et ne pesant que 198 grammes. L’appareil dispose d’un écran 2,4K de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, offrant une expérience de streaming transparente et immersive.

Spécifications techniques clés :

Fabricant: Blackview

Modèle : Requin 8

Poids : 198,3 g

Dimensions : 168,5 x 76,6 x 8,35 mm

Système d’exploitation : Android 13

Taille de l’écran : 6,78 pouces

Résolution d’écran : 2460×1080

RAM : 8 Go

Stockage interne (ROM) : 128 Go

Appareil photo : Samsung GW3 de 64 MP

Processeur : MediaTek Helio G99

Batterie : 5000 mAh

Dans cette revue, nous visons à fournir une évaluation objective du smartphone Blackview Shark 8, en mettant en lumière ses capacités et sa proposition de valeur pour les consommateurs potentiels.