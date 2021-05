Examen du «  silo  »: quand la vie à la ferme est loin d’être saine

La terreur de certaines situations mettant la vie en danger est difficile à traduire à l’écran. L’un de ceux-ci est ce qu’un répartiteur en « Silo »Appelle un engloutissement du grain. Ici, cela se produit lorsqu’un adolescent agriculteur, Cody (Jack DiFalco), est envoyé dans un silo à plusieurs étages pour briser des mottes de maïs. Quelqu’un actionne négligemment la machinerie, et Cody se retrouve coincé dans une ruée de maïs ressemblant à des sables mouvants. Tout mouvement pourrait le faire sombrer sous la surface. Et tout effort pour l’extraire doit rendre compte des forces exercées par 1,5 million de livres de maïs.

Si les instincts formels de Burnette sont sous-optimaux – le le rétroéclairage omniprésent et le sous-éclairage maintiennent une grande partie de l’action dans l’ombre – ses instincts dramatiques sont pires. La mère de Cody (Jill Paice) maudit le sort pour avoir confié la vie de son fils à Frank (Jeremy Holm), le chef des pompiers volontaires, la personne qu’elle tient responsable de la mort du père de Cody dans un accident de voiture. Le casting a également du mal à capturer l’urgence. Peu d’acteurs pourraient s’engager de manière convaincante dans une dispute de colère sur la meilleure façon de sauver un enfant «entouré de maïs instable».

Silo

Non classé. Durée: 1 heure 16 minutes.