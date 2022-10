Examen du sèche-cheveux Laifen Swift: un style supersonique pour moins cher

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des résultats fantastiques et rapides

Poids léger

Fixation de buse magnétique Les inconvénients Le câble d’alimentation pourrait être plus long

L’étui de voyage est en supplément

Seulement deux vitesses de flux d’air Notre avis Le Laifen Swift offre des résultats de style Dyson Supersonic pour une fraction du prix. Mais le sèche-cheveux standard n’est livré qu’avec un seul accessoire. Pour la gamme complète de trois, vous devrez payer un peu plus.

Prix ​​lors de l’examen

199,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Laifen Swift

199,99 $ (199,99 $ / compte)

En forme de maillet avec un éclat métallique brillant, le Laifen Swift Special est un sèche-cheveux magnifique. À première vue, vous pourriez être pardonné de penser qu’il s’agit d’un appareil de beauté de luxe avec un prix élevé.

Mais c’est la surprise : le Swift est bien moins cher que ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Concevoir et construire

La Swift se décline en quatre coloris : noir mat, bleu argent, blanc nacré et rouge rubis. Nous avons testé le modèle rouge rubis, et il rappelle la couleur des pantoufles de Dorothy dans le film original en technicolor du Magicien d’Oz en 1939.

Conformément aux dernières tendances en matière de conception de sèche-cheveux, le moteur à grande vitesse du Swift, capable de 110 000 tr/min, se trouve dans sa poignée de 7 pouces/18 cm de long. L’évent d’admission est en bas, juste au-dessus du câble d’alimentation.

Ajoutez à cela une tête de 3,5 pouces / 9 cm à nez retroussé qui peut pomper jusqu’à 13 litres d’air en une seconde, et vous avez un sèche-cheveux rapide avec un poids centré plus convivial que vous pouvez utiliser plus près de votre cuir chevelu sans le risque que les cheveux soient aspirés dans un évent d’admission.

Non pas qu’il s’agisse d’un sèche-cheveux lourd : à 09 lb/ 407 g, il est beaucoup plus léger qu’un Dyson Supersonic (1,2 lb/ 560 g sans accessoires). Bien que le cordon d’alimentation puisse être un peu plus long, il fait toujours 71 pouces / 1,8 m, vous devriez donc pouvoir atteindre votre miroir à partir d’une prise sans avoir recours à une rallonge.

Jusqu’ici, tout va bien.

Mais qu’en est-il des affirmations de Laifen concernant la technologie de contrôle thermique qui protège les cheveux des dommages extrêmes et une vitesse de l’air de 22 291 mètres par seconde ? Qu’en est-il de la technologie des ions négatifs de 200 000 000 d’ions négatifs par cm3 pour booster la brillance et la douceur des cheveux, et réduire les frisottis et la sécheresse ?

Jetons un coup d’œil à ce que c’est que d’utiliser.

Dans la boite

Dans la boîte, il y a le Swift, un manuel, une carte de contrôle qualité et une buse de style magnétique gris foncé. Si vous optez pour le Special pour environ 20 $ / 20 £ de plus, vous obtiendrez trois accessoires : un diffuseur, une buse lisse et une buse de coiffage rapide.

Alex Greenwood / Fonderie

Le diffuseur a un diamètre de 5,5 pouces/ 14 cm avec des broches d’air qui se tiennent à 0,8 pouce/ 2 cm au-dessus des minuscules trous de dispersion, donc si vous avez des cheveux bouclés ou ondulés, vous obtenez vraiment un soutien pour les boucles pendant que vous séchez, et l’accessoire sèche les racines. en même temps que la masse globale de poils à l’intérieur du disque diffuseur.

L’accessoire de lissage filtre l’air jusqu’à une ouverture très étroite de 8 cm de long pour un séchage intense et ciblé, et la buse de coiffage rapide est une version plus courte et plus large de cet accessoire.

Comme les pièces jointes sont magnétiques, vous n’avez pas besoin de vous soucier d’essayer d’insérer des languettes dans les prises à mi-séchage. Vous mettez simplement la pièce jointe à l’extrémité et c’est prêt à partir.

Contrôler

Les commandes se présentent sous la forme d’un bouton et d’un interrupteur sur la poignée du Swift. Le bouton, à peu près là où votre pouce pourrait s’asseoir, est le contrôle du réglage de la chaleur. Il passe du froid au chaud puis au chaud et inversement ; vous pouvez également appuyer longuement dessus pour régler le sèche-cheveux sur le cycle automatique des réglages de chaleur. Au-dessus se trouve l’interrupteur d’alimentation qui glisse de la vitesse 1 à la vitesse 2.

Alex Greenwood / Fonderie

Ce que nous avons particulièrement aimé à propos de ces commandes, c’est la possibilité de fixer le sèche-cheveux sur un réglage frais sans avoir à maintenir un bouton enfoncé avec votre pouce ; il facilite beaucoup le refroidissement des cheveux secs pendant de plus longues périodes.

Il y a aussi un anneau lumineux à l’extrémité de la tête de la sécheuse qui s’allume en bleu, orange ou rouge, selon le réglage de la chaleur. C’est une bonne idée car cela signifie que vous pouvez vérifier visuellement dans le miroir la chaleur avec laquelle vous travaillez, au lieu d’avoir à retirer le sèche-linge pour vérifier le bouton.

Alex Greenwood / Fonderie

Laifen déclare que le réglage de l’air frais est la température ambiante, tandis que le chaud est d’environ 50°C et chaud est d’environ 80°C, et nous avons trouvé cela assez précis – soyez averti : le réglage chaud est vraiment chaud. En termes de vitesse, eh bien, la vitesse un est plutôt venteuse tandis que la vitesse deux donne un peu l’impression d’être prise dans une tornade.

Performance

Pour notre premier test, nous avons commencé avec des cheveux nord-européens humides, en dessous de la longueur des épaules. Nous avons utilisé la première vitesse, sans accessoires, et oscillé entre chaud et froid.

Les cheveux ont mis sept à huit minutes à sécher alors que normalement nous en attendrions environ dix à douze. La vitesse et la concentration de l’air vous permettent de vous concentrer spécifiquement sur différentes sections des racines pour obtenir une bonne portance. Et, grâce à la puissance de l’air, le cycle chaud et froid a fait le travail rapidement.

La concentration du flux d’air soulève les cheveux à la racine pendant qu’ils sèchent et, sans accessoire, le souffle du flux cyclones sur toute la longueur. Cela vous donne un volume, un corps et un mouvement énormes, semblables à un effet de cheveux de plage / embruns salés, tandis que la force semble également séparer les mèches d’une manière que vous auriez normalement besoin d’une brosse pour obtenir.

Les cheveux n’étaient pas trop secs non plus. Les extrémités se sont bien brossées sans électricité statique ni frisottis, et le résultat était très similaire à un brushing volume de style salon. Les cheveux ressemblaient et se sentaient comme de la soie, avec une grande tournure subtile. Le poids plus léger du sèche-cheveux le rend extrêmement facile à manipuler et à manœuvrer.

Lors de notre deuxième test, nous avons utilisé la buse de coiffage rapide à la première vitesse, en passant du chaud au froid, sur les mêmes cheveux, et il a fallu six minutes pour passer du séchage à la serviette au séchage hirsute.

Encore une fois, nous avons obtenu une véritable portance à la racine et les cheveux étaient doux et sans électricité statique. En effet, les cheveux sèchent si vite et avec une telle séparation des mèches qu’ils semblent plus légers. Le brossage résultant a été facile et, encore une fois, il n’y avait pas de sécheresse aux extrémités des cheveux.

Pour notre troisième test, nous avons utilisé le diffuseur sur des cheveux bouclés doux méditerranéens. C’était un séchage rapide, avec des résultats très brillants, et qui préservait bien les boucles.

Dans notre quatrième test, nous avons utilisé la buse lisse : et ici, nous devons faire retentir un avertissement. Comme l’ouverture est si étroite, la chaleur et la force de l’air sont extrêmement concentrées – même sur le réglage chaud, nous avons trouvé que la température du flux d’air était trop élevée.

Sur une note finale, nous avons constaté que les cheveux semblaient plus lisses, plus brillants et étaient beaucoup plus faciles à manipuler en termes d’habillage et de création après l’utilisation du Swift, ce qui était contraire à nos expériences habituelles avec les sèche-cheveux. Cela semblait également faire durer un lavage plus longtemps, peut-être parce que la force du flux d’air vous permet de descendre un réglage de chaleur.

Après avoir utilisé le Swift pendant une quinzaine de jours, nous avons eu l’impression que le sèche-cheveux a une sorte d’effet “fixant” sur le brushing. Même sans utiliser de produit, le soulèvement des racines et la rotation des cheveux semblaient durer, en particulier la courbe aux extrémités. Nous nous sommes demandé si cela était dû à la force du flux d’air ou si la technologie ionique avait créé ce résultat. Néanmoins, nous n’avons vraiment pas eu besoin d’utiliser de laque pour cheveux.

Dans l’ensemble, les résultats obtenus avec le Swift ont été brillants, et ce sèche-cheveux a vraiment changé nos attentes quant à ce qu’un brushing à domicile pouvait accomplir.

Prix ​​et disponibilité

Le Laifen Swift est disponible dans le monde entier sur le site Web du fabricant. Il a un PDSF / RRP de 199 $ / 182,36 £, mais au moment de la rédaction, il est disponible pour environ 30 $ / 27 £ de moins. Cependant, si vous pouvez vous le permettre, notre conseil serait d’opter pour le Laifen Swift Special, qui est livré avec trois accessoires de style, plutôt qu’un seul. Cela a un PDSF / RRP de 239,99 $ / 218,83 £, bien qu’il soit actuellement disponible pour environ 50 $ / 45 £ de moins.

Il n’est pas livré avec des accessoires de voyage ou de stockage, mais vous pouvez acheter un support mural magnétique pour le sèche-cheveux et un sac de voyage séparément.

Verdict

Nous pensons que c’est un excellent sèche-cheveux pour le prix ; à tel point que nous lui avons attribué cinq étoiles. Il a fière allure, fonctionne bien et nos cheveux n’ont jamais été aussi soyeux ou n’ont jamais eu autant de corps et de portance.

D’accord, ce n’est pas un appareil économique, mais il n’est pas aussi cher que de nombreux rivaux, et il livre vraiment la marchandise. Si vous séchez régulièrement vos cheveux et que vous voulez un sèche-cheveux qui soit facile à porter et qui fasse le travail rapidement, essayez le Laifen Swift.

Nous pensons que vous ne serez pas déçu.

Pour plus d’options d’achat de soins capillaires et pour voir comment le Laifen Swift se compare à la concurrence, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs sèche-cheveux et des meilleurs lisseurs que nous avons testés.