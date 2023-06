Examen du scooter utilitaire électrique Razor EcoSmart Cargo: 2 sièges, pas de pédales

Les scooters électriques sont là pour rester, et à mesure que la base d’utilisateurs grandit, les besoins des cyclistes augmentent également. Entrez le scooter utilitaire électrique Razor EcoSmart Cargo à 999 $. (Oui, c’est une bouchée.) L’EcoSmart est un scooter assis polyvalent qui peut transporter du fret, comme son nom l’indique, ou une personne supplémentaire, comme le permet la banquette arrière interchangeable.

Pour transporter vos affaires, l’EcoSmart est livré avec un panier arrière. Le panier peut facilement être remplacé par un siège arrière, et il y a des repose-pieds pliables pour que votre passager n’ait pas à se soucier de garder ses pieds sur le sol. Pour une protection supplémentaire, la roue arrière est entourée d’une housse de protection.

Conception et fonctionnalités

Roue arrière avec capot de protection et entraînement par chaîne. Joseph Kaminski/Crumpe

L’EcoSmart pèse 75 livres – ce n’est donc pas un scooter idéal pour les personnes qui vivent dans un sans rendez-vous – mais il peut transporter une charge totale de 300 livres. Le scooter est alimenté par une batterie de 48 volts et un moteur de 1 000 watts situé vers le centre du scooter. C’est bien pour la répartition du poids, mais cela entraîne la roue arrière avec une chaîne, ce qui peut être bruyant par rapport à un moteur de moyeu plus typique. Un peu de bruit est utile pour alerter les voitures et les piétons, mais si vous voulez une conduite plus silencieuse, ce n’est pas ça.

Le cadre du scooter est en acier et le pont est en plastique avec une incrustation de bambou, et c’est certainement un design intéressant. La plupart des gens à qui je l’ai montré – qui n’étaient pas des fans de scooter – ont en fait aimé l’EcoSmart. Cependant, d’autres l’ont comparé en plaisantant à un Coquin scooter de mobilité.

Le scooter repose sur une béquille centrale, ce qui sécurise le chargement et le déchargement. Le siège principal a un dégagement rapide et peut être ajusté en hauteur. Les garde-boue avant et arrière aident à garder toute flaque d’eau ou saleté que vous roulez hors de vous. Il y a aussi un petit compartiment de rangement sous le siège passager arrière qui est utile pour ranger son chargeur. (Il faut environ huit heures pour charger complètement à vide.)

Une personne assise à l’arrière du scooter. Joseph Kaminski/Crumpe

Les larges pneus pneumatiques à rayons de 16 pouces peuvent bien gérer les bosses typiques de la route. Il n’y a pas de suspension avant ou arrière, cependant – quelque chose à garder à l’esprit si vous voulez l’utiliser hors route. Cinq niveaux de vitesse s’offrent à vous, avec une vitesse maximale de 20 mph. Le scooter utilise un accélérateur à torsion qui est réactif mais simple, et les poignées sont également confortables.

Le scooter a des lumières LED avant et arrière. L’écran est visible à la lumière du soleil et indique le niveau de la batterie, le niveau de vitesse en tirets et la vitesse actuelle de déplacement.

L’affichage du scooter. Joseph Kaminski/Crumpe

Qu’est-ce que c’est que de rouler

Dans l’ensemble, la conduite, bruit de chaîne mis à part, est confortable. J’ai été très impressionné par le couple à bas régime du scooter. Les décollages n’étaient pas agressifs et sur les pentes, ils étaient réguliers. L’EcoSmart n’est conçu que pour parcourir 16 miles avec une charge, ce qui n’est pas beaucoup. Lorsque vous roulez seul, vous pourrez peut-être atteindre cette distance, mais avec un deuxième passager, cela change radicalement. Lorsque je roulais avec ma fille de 9 ans, qui pesait environ 60 livres, j’ai remarqué une baisse significative des performances.

Il y avait aussi quelques choses qui m’ont fait me gratter la tête à propos du design. La puissance de freinage est assurée par un seul frein à disque arrière. Cela semble risqué pour un scooter conçu pour transporter jusqu’à 300 livres, et je me sentirais plus à l’aise avec un frein avant et arrière ou une combinaison de frein mécanique/régénératif, en particulier lorsque vous transportez un deuxième passager. De plus, bien que la chaîne coule librement lorsque vous poussez le scooter vers l’avant, cette configuration présente une certaine résistance du moteur lors du recul du scooter, qu’il soit allumé ou éteint.

Le compartiment de rangement du siège arrière avec chargeur. Joseph Kaminski/Crumpe

Dans l’ensemble, le scooter utilitaire électrique Razor EcoSmart Cargo est une balade amusante, et si vous ne vivez pas dans une promenade et que votre trajet est court (ou que vous pouvez recharger facilement à l’autre bout), il est idéal pour faire des courses ou ramasser un ami. Il y a assez ici pour aimer le prix, bien que la prochaine fois, un deuxième frein, des feux de signalisation et un moteur de moyeu feraient de beaux ajouts.