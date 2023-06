Examen du scooter électrique TurboAnt V8 : une bonne affaire sur roues

Obtenir une bonne affaire sur un scooter électrique peut être difficile, mais trouver un scooter abordable qui peut également parcourir de plus longues distances est presque impossible. Pourtant, le scooter électrique V8 de TurboAnt est capable d’offrir les distances offertes par les batteries jumelées embarquées et coûte 600 $. Il offre une conduite en douceur et convient particulièrement aux débutants en scooter.

Conception

Le TurboAnt V8 est un scooter à deux roues qui peut atteindre une vitesse maximale de 20 mph et est capable de supporter des cyclistes pesant jusqu’à 275 livres. Le scooter est équipé d’un moteur de moyeu de roue avant de 450 watts et l’ensemble de la configuration pèse 47 livres.

Le scooter est arrivé principalement assemblé; Je n’avais qu’à fixer le guidon. La qualité de construction est solide – elle est classée IP54, ce qui signifie qu’elle peut être mouillée mais pas trempée – et elle est conçue pour maximiser la tenue de route. Le guidon est agréable et large, ce qui aide les cyclistes à garder un meilleur contrôle sur les surfaces cahoteuses. Les poignées sont décentes et ont un seul levier de frein qui engage à la fois le frein à disque mécanique arrière et le frein électrique avant. Le pont est recouvert de caoutchouc et ma taille 12 s’y adapte confortablement. Il a une garde au sol décente d’un peu plus de 4 pouces.

Le scooter se replie et son mécanisme de pliage est particulièrement impressionnant. C’est un seul loquet qui verrouille les barres vers le haut ou vers le bas et peut être fait d’une seule main. Une autre chose à souligner est la béquille. Trop souvent, j’ai vu des scooters avec des béquilles fragiles qui ne résisteraient pas à une légère brise, mais la béquille du V8 est large et robuste.

Le TurboAnt V8 peut être plié d’une seule main. Joseph Kaminski/Crumpe

Caractéristiques

Le V8 est une trouvaille rare pour son prix en raison de ses deux batteries. Une batterie est logée dans le pont et une autre dans la colonne de direction. Chacune est une batterie de 36 volts et 7,5 ampères-heure, mais seule celle de la colonne de direction est amovible. Ils peuvent être chargés séparément en environ quatre heures via une station de charge pour le pack amovible du scooter et un port de charge traditionnel intégré. En utilisant ce dernier, vous pouvez charger les deux batteries sur le scooter en environ huit heures.

TurboAnt dit que le V8 peut parcourir jusqu’à 50 miles avec une charge complète. Le scooter peut fonctionner sur une seule batterie, mais l’autonomie sera réduite de moitié. Si vous envisagez cela pour les voyages du dernier kilomètre, il peut être utile de laisser la batterie amovible à la maison, car elle ajoute du poids à l’avant et rend la tige avant plus épaisse et plus difficile à transporter une fois pliée.

En savoir plus: Meilleur scooter électrique pour 2023

À la tombée de la nuit, le scooter a des lumières à l’avant et à l’arrière du pont et une lumière dans le guidon. Lors de l’application des freins, les feux arrière clignotent et il y a une cloche pour alerter les piétons. L’écran monté sur le guidon a une jauge de pression de freinage et indique également votre vitesse, les niveaux de batterie pour les deux batteries et une jauge d’accélérateur. Cependant, il n’y a pas de jauge de voyage pour suivre la distance que vous avez parcourue et il n’y a pas d’application iPhone ou Android pour vous donner plus de données de voyage. De plus, l’affichage est difficilement lisible à la lumière du jour.

Le moyeu arrière abrite la batterie de 450 watts. Joseph Kaminski/Crumpe

Performance

Il existe trois modes de conduite pour le scooter V8 : éco, confort et sport. Lors des tests, j’ai trouvé que l’affirmation de TurboAnt d’une portée de 50 milles était optimiste – il pourrait être possible de rouler en mode éco avec un pilote léger dans des conditions de vent nul et sur une surface plane. Mais j’ai parcouru environ 20 à 30 milles lors de mes tests, ce qui est toujours impressionnant pour un scooter de moins de 1 000 $.

TurboAnt

La conduite sur le V8 était confortable et douce, en partie à cause de ses pneus pneumatiques de 9,3 pouces et de sa suspension à ressort arrière. Lors du déplacement, il se sent solide et il n’y a pas de grincement. Le scooter est également silencieux. Ce n’est pas le plus rapide à accélérer et ce n’est pas génial sur les collines. Vous constaterez un certain ralentissement de l’inclinaison, surtout si vous êtes plus proche du poids maximum supporté de 275 livres. Mais surtout, il n’y avait pas d’oscillation de vitesse à vitesse maximale, et l’accélération sans hâte est en fait un plus pour les débutants.

Le TurboAnt V8 offre un bon mélange de performances, de design et de fonctionnalités pour son prix raisonnable. La deuxième batterie est certainement utile pour les longs trajets. Mais si vous avez besoin de le transporter beaucoup, la batterie dans la colonne de direction le rend inconfortable à trimballer et il y a meilleurs scooters si le confort de portage est un incontournable. Mais ils ne pourront probablement pas tenir la distance du V8.