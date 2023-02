Examen du robot aspirateur Trifo Ollie

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Forte aspiration

Tête de nettoyage optimisée pour les poils d’animaux

Bonne autonomie

Caméra embarquée Les inconvénients Bruyant

Navigation erratique

Problèmes de logiciel Notre avis Le Trifo Ollie est un robot aspirateur de deux moitiés. C’est un excellent petit nettoyeur, avec une forte aspiration et une tête de nettoyage intelligente pour enlever les poils et les poils, mais sa navigation et son logiciel se sont avérés peu fiables pendant notre période de test.

Trifo est une marque d’aspirateurs robots économique, fondée aux États-Unis. Il vend plusieurs modèles de robots aspirateurs, dont le Ollie est une option de milieu de gamme. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez acheter des versions Ultra (avec une fonction de nettoyage) ou Pet de ces modèles. En Europe, vous pouvez opter pour Standard ou Pet.

Les modèles pour animaux de compagnie sont livrés avec un extracteur de poils d’animaux, des capsules de désodorisant et un pointeur laser qui se clipse sur le côté du robot.

Nous examinons le Ollie Pet.

Conception et apparence

Profil bas à 8,5 cm

Aspiration puissante de 4 000 PA

Autonomie de la batterie de deux heures

L’Ollie Pet a un couvercle doré en forme de plectre distinctif. En fait, il ne s’agit pas du tout d’un plectre, mais d’une feuille de Trèfle ou de Trifolium, de la plante qui a inspiré le nom de la marque.

Selon le site Web de Trifo, Clover est une plante utile et les aspirateurs Trifo sont des robots aspirateurs utiles – d’accord, l’analogie n’est pas tout à fait claire pour nous non plus, mais nous avons aimé le fait que ce n’est pas une assiette sans caractéristiques comme ça nombre de ses rivaux.

L’Ollie Pet a une puissante aspiration de 4 000 PA, ce qui est bon pour n’importe quel robot aspirateur, sans parler d’un à ce prix.

À environ 8,5 cm du sol, l’Ollie est extrêmement bas, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui ont des meubles avec une faible hauteur de dégagement. Néanmoins, nous vous conseillons de vous mesurer avant d’acheter. S’il s’agit d’un appel rapproché, il peut être préférable d’avoir un robot aspirateur qui ne peut pas passer sous votre canapé, plutôt qu’un qui se coince à chaque fois.

Soulevez le couvercle en feuille de trèfle et vous pourrez accéder au bac de 600 ml du robot. Ce n’est pas du tout une mauvaise taille, mais vous devrez toujours le vider entre tous les deux jours et une fois par semaine, en fonction de la quantité de poussière et de cheveux qu’il a ramassés.

L’Ollie Pet a une puissante aspiration de 4 000 PA, ce qui convient à tout robot aspirateur, sans parler d’un à ce prix. Vous pouvez l’utiliser sur des tapis jusqu’à 2 cm de profondeur, mais gardez à l’esprit qu’il ne ramassera que les débris et les poils de surface. Vous aurez toujours besoin d’un aspirateur ordinaire pour nettoyer en profondeur votre pile profonde. Sur les sols durs, il est excellent et prendra en charge tous vos aspirateurs réguliers.

L’Ollie Pet a une autonomie maximale de deux heures et il lui faut jusqu’à trois heures pour se recharger complètement. Ce temps de fonctionnement devrait être suffisant pour la plupart des maisons.

Dans la boîte, avec l’aspirateur robot et un manuel, vous obtiendrez également une station de charge noire compacte et un câble d’alimentation blanc — un choix déroutant car un câble noir aurait été plus esthétique. Le quai est suffisamment petit pour être caché à l’arrière d’un canapé.

Comme il s’agit du modèle Pet, vous obtiendrez également l’extracteur de poils d’animaux, qui est une tête de nettoyage qui peut être utilisée à la place de la brosse rotative standard.

Tout ce que vous avez à faire est de remplacer le modèle standard par celui adapté aux animaux de compagnie et l’aspirateur robot sera optimisé pour éliminer les poils d’animaux. Il permet à l’Ollie de tirer le meilleur parti de son aspiration et signifie qu’il n’est pas nécessaire de couper les cheveux du rouleau de brosse.

C’est en soi une très bonne raison pour les propriétaires d’animaux d’acheter le Ollie. Mais ce n’est pas une solution parfaite si vous avez des tapis – vous devrez quand même les passer l’aspirateur pour un nettoyage correct.

Cependant, la meilleure chose que nous puissions dire à propos du reste des modules complémentaires adaptés aux animaux de compagnie est qu’ils sont inutiles. Il y a un pointeur laser qui se fixe à l’aspirateur robot avec lequel vos animaux de compagnie peuvent jouer, ce qui semble superficiellement être une idée amusante, avant de se révéler assez mauvaise.

Tout d’abord, voulez-vous vraiment entraîner votre animal à bondir sur l’aspirateur robot ? Cela va sûrement mal finir pour l’un ou l’autre.

Et les pointeurs laser peuvent endommager les yeux de votre animal de compagnie, nous vous déconseillons donc vraiment d’en attacher un à un robot aspirateur et de laisser votre animal jouer avec, d’autant plus que le pointeur est facile à faire tomber.

Encore plus étrange est le fait que la fixation du pointeur laser est livrée avec des cartouches puissamment parfumées au citron et une fente pour en clipser une. Si vous vouliez parfumer votre pièce, il semblerait plus logique que cela soit dans ou près de l’aspirateur. poubelle, ou au moins quelque part dans le système de circulation d’air de l’aspirateur.

Mais au moins de cette façon, vous pouvez reléguer tout l’accessoire dans la boîte de rangement, où il peut être oublié en toute sécurité.

Comment ça marche

Aspirateur robot bruyant (70dB)

Cartographie refusée pendant notre période de test

Navigation erratique

Sur le papier, l’Ollie Pet a tout ce que vous attendez d’un robot aspirateur à un prix raisonnable, ce qui en fait un choix tentant. Mais lors de nos tests, c’était une question légèrement différente.

Les premiers problèmes se sont matérialisés lors de la mise en place. La connexion était un peu plus compliquée qu’avec des rivaux, du moins d’après notre expérience. Comme vous vous en doutez, vous téléchargez l’application gratuite Trifo (disponible pour iOS et Android) et partez de là.

L’application elle-même est conçue simplement et facile à utiliser, avec uniquement les informations et les fonctions dont vous avez besoin. Vous pouvez programmer le nettoyage, voir combien de temps avant de devoir remplacer les brosses et le filtre, modifier votre carte et voir un affichage du temps de nettoyage et de la durée de vie de la batterie.

L’Ollie est également compatible avec Alexa – vous pouvez donc choisir de commencer le nettoyage avec une commande vocale.

La dernière étape de la configuration implique que le robot utilise sa caméra pour lire un code QR sur l’écran du téléphone, ce qui n’est pas aussi simple que d’utiliser l’écran de votre téléphone pour capturer un code QR sur un robot. Cela impliquait pas mal de ramper sur le sol et quelques tentatives avant que le robot ne puisse le lire.

Une fois qu’il était prêt à partir, une chose est devenue très claire. C’est un robot bruyant. Trifo dit qu’il est aussi fort que 70 dB lorsqu’il est au travail, ce qui équivaut au même volume qu’une machine à laver.

Parfois, cela fonctionnait parfaitement – à d’autres moments, il semblait naviguer en donnant des coups de tête dans divers meubles

Mais le bruit ne s’arrête pas lorsqu’il est connecté et en charge. Même dans ce cas, il émet un gémissement aigu qui est audible de manière irritante dans une pièce calme.

Dès qu’il a été chargé, il était prêt à partir. Lors de son premier nettoyage, il créera également une carte, que vous pourrez ensuite enregistrer et modifier, en ajoutant des zones interdites.

Malheureusement, après l’avoir envoyée pour nettoyer deux fois, nous n’avons pas pu enregistrer la carte. Et la carte elle-même avait mal tourné, avec des murs qui se chevauchaient. Nous avons contacté Trifo, qui nous a demandé de supprimer la carte et de recommencer.

Mais même après une réinitialisation complète et la création d’une carte précise, la fonction d’édition ne fonctionnait toujours pas.

Une première carte avec des murs qui se chevauchent / Flux de caméra et une carte améliorée

Nous avons également constaté que la navigation Lidar était au mieux idiosyncrasique. Parfois, cela fonctionnait parfaitement, et le robot s’arrêtait à un centimètre d’un meuble, tournait et passait soigneusement l’aspirateur à côté. À d’autres moments, il semblait naviguer en donnant des coups de tête dans divers meubles et en ricochant.

À une occasion, il a percuté un mur dans une section de la pièce qu’il avait déjà cartographiée, s’est arrêté, a reculé et a recommencé. Nous l’avons filmé en train de frapper le mur à plusieurs reprises pendant environ une minute avant de devoir intervenir. Incidemment, nous avons envoyé un clip vidéo de 30 secondes à Trifo lorsque nous les avons contactés au sujet des problèmes de cartographie, mais ils n’ont pas abordé cet aspect du problème.

En tant que fonctionnalité supplémentaire, le Trifo Ollie dispose d’une caméra embarquée, ce qui vous permet de visualiser le flux en direct pour vérifier vos animaux de compagnie et votre maison lorsque vous êtes absent. À ce stade, vous ne serez pas surpris d’apprendre que nous avons également eu des problèmes avec cette fonction, bien que lorsque l’appareil photo fonctionnait, la qualité d’image était bonne.

Prix ​​et disponibilité

Le Trifo Ollie est disponible aux États-Unis auprès d’Amazon et de Walmart, et en Europe directement auprès de Trifo. Son prix est compétitif pour sa puissance de nettoyage et ses fonctionnalités, surtout si vous l’achetez lorsqu’il est en vente, ce qui semble se produire régulièrement.

Verdict

À certains égards, le Trifo Ollie est d’un très bon rapport qualité-prix. En fait, si vous avez des animaux de compagnie et que vous payez moins que son PDSF/RRP, nous imaginons que vous seriez plus que satisfait de ses performances de nettoyage. Il fait un excellent travail sur les poils d’animaux, ainsi que sur la poussière et la saleté en général. Le fait que vous n’ayez pas besoin d’enlever les poils de son rouleau le rend encore meilleur pour les propriétaires d’animaux.

Mais lors de notre test, nous avons constaté que la navigation était littéralement aléatoire et que le reste des fonctionnalités intelligentes était erratique, ce qui la rend difficile à recommander.

Si vous souhaitez voir plus d’options d’aspirateurs robots, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés.