Examen du robot aspirateur Proscenic X1: riche en fonctionnalités mais inégal

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Cartographie précise

Fonction vadrouille

Nettoie bien la plupart des types de dégâts Les inconvénients L’application est déroutante et confuse

Expérience utilisateur pas particulièrement soignée

Doit être surveillé pendant le nettoyage Notre avis Le Proscenic X1 est un robot aspirateur attractif et polyvalent proposé à un prix raisonnable. Mais des défauts, notamment une mauvaise application, une expérience utilisateur décousue et une navigation quelque peu shonky, le rendent difficile à recommander sans réserve.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

L’avènement de la maison intelligente a été long et peu de gadgets ont eu une rampe d’accès aussi longue dans la maison que l’aspirateur robot. Depuis le premier appareil Roomba il y a plus de 20 ans, ils ne sont pas devenus aussi omniprésents que prévu.

Cela ne veut pas dire que le marché n’est pas chaud – en fait, bien au contraire, avec de nombreux joueurs essayant d’entrer dans le jeu. Parmi ceux-ci se trouve Proscenic et le X1 est son nouveau modèle haut de gamme. Il est livré avec une station d’accueil à vidage automatique, une fonction de nettoyage et une foule d’autres fonctionnalités. Mais est-ce aussi bon sur tapis que sur papier ?

Continuez a lire pour le commentaire complet.

Concevoir et construire

Station d’accueil à vidage automatique assez élégante

Livré avec télécommande

Commandes tactiles sur le robot

L’un des problèmes des robots aspirateurs à vidange automatique sont les grandes bases de chargement, qui peuvent être laides et difficiles à trouver.

La base elle-même est la première victoire du Proscenic X1. Bien qu’il ne soit pas petit du tout, il parvient à loger les composants nécessaires dans un boîtier discret et quelque peu élégant. Il s’agit d’une base qui peut s’intégrer dans un certain nombre de configurations de maison différentes avec une relative facilité et sans attirer trop d’attention.

Sean Cameron / Fonderie

Sur la base se trouvent un voyant d’état et un compartiment contenant le sac, dans lequel le X1 est vidé à la fin de chaque cycle de nettoyage.

Quant au X1 lui-même, c’est l’aspirateur robot typique, c’est-à-dire qu’il ressemble à une rondelle de hockey géante et légèrement malveillante. Il a une construction robuste, avec des plaques absorbant les chocs placées autour de son corps et une série de commandes tactiles sur sa surface.

C’est un vide qui devra être sauvé de temps en temps. Cela signifie qu’il est préférable de l’activer lorsque vous êtes dedans, ce qui est un peu limité

Il y a aussi une télécommande incluse, qui peut activer l’appareil et qui permet un contrôle direct du processus de nettoyage.

Il existe des options un peu plus élégantes ou compactes, mais pour son prix, le Proscenic X1 offre un bon équilibre entre style et fonctionnalité.

Performance

Configuration compliquée

Vadrouille efficace

Application maladroite

Bien sûr, peu importe la qualité d’un robot aspirateur s’il ne facilite pas le processus de nettoyage. Alors, comment le X1 est-il à la hauteur ?

Lors de la première activation, le processus de configuration était un peu compliqué. L’application mobile a refusé de maintenir une connexion à l’appareil à plusieurs reprises, y compris lors d’une mise à jour obligatoire.

Suite à cela, le X1 est allé sur la carte pour la première fois et a montré un avantage clé qu’il a sur certains concurrents : son capteur LiDAR. Le même capteur arboré sur les scanners 3D, les iPhones plus récents et plus encore, il permet la création d’une carte 3D plus complexe de son environnement, ce qui signifie – en théorie du moins – une meilleure navigation globale.

Il a été mis à l’épreuve par un bambin hyperactif qui faisait littéralement des cercles autour de lui pendant ce processus, et il fonctionnait toujours bien.

Sean Cameron / Fonderie

Pour le nettoyage, il y a deux bras de balayage qui attirent les débris à aspirer en dessous, et cela s’est avéré plus que suffisant pour enlever la poussière et la saleté des sols stratifiés lors de nos tests. Les moquettes se sont également avérées peu problématiques grâce au mode « boost » intégré qui augmente la puissance sur ce type de surface.

Un bonus supplémentaire peut être trouvé dans la capacité du X1 à nettoyer. Il était capable de s’attaquer à une variété de taches et de surfaces avec une relative facilité, mais nécessitait encore une fois une certaine supervision pour le faire efficacement.

En ce qui concerne la navigation générale, le X1 a quelques problèmes avec les bords des tapis, les chutes et toute marche de plus de 1,5 cm de haut, mais ce sont alors des problèmes communs à de nombreux robots aspirateurs. Comme c’est généralement le cas, pour de meilleurs résultats, il faudra une zone sans obstacle pour travailler.

L’application pour le Proscenic est inhabituelle. Bien qu’il soit présenté de manière attrayante, il est un peu lent et n’est pas aussi fiable qu’il devrait l’être, montrant parfois un peu de bogue. Il peut stocker jusqu’à cinq cartes de ménage et il est possible de configurer le nettoyage de pièces spécifiques dans l’application.

Il existe également d’autres options, mais approfondir révèle un autre problème : une mauvaise traduction et localisation. Bien que nous puissions deviner que « Vibrationsmodus » est son mode de nettoyage vibrant, il serait bien de ne pas avoir à le rechercher en ligne.

Bien que l’application soit certainement un avantage net, son exécution quelque peu maladroite vous amènera à utiliser la télécommande dans de nombreuses situations.

La durée de vie de la batterie a été d’environ 30 minutes de temps de nettoyage dans n’importe quel cas particulier avant qu’une charge ne soit nécessaire.

Dans l’ensemble, bien que les éléments intelligents du Proscenic X1 ne soient pas toujours à la hauteur, il fonctionne bien comme aspirateur automatique.

Prix ​​et disponibilité

Pour son prix, le X1 a beaucoup à offrir. C’est l’un des robots aspirateurs les plus abordables à être équipé d’une station de vidage automatique. Ces nettoyants peuvent coûter bien plus de 1 000 £.

Cela étant dit, si vous pouvez vous permettre de dépenser un peu plus, le T10+ d’Ecovacs a un ensemble de fonctionnalités similaires (lisez notre critique pour en savoir plus) mais bat le X1 en termes de qualité dans tous les départements. Il est actuellement réduit sur Amazon à 599 £.

Le Proscenic X1 n’est pas disponible aux États-Unis. Au Royaume-Uni, il existe deux options d’achat. Il est disponible sur Amazon et directement auprès de Proscenic. Au moment d’écrire ces lignes, Amazon a le meilleur prix avec une marge confortable.

Verdict

Il y a beaucoup de variables qui entrent dans la réussite d’un robot aspirateur. Sur certains des plus cruciaux – capacité de nettoyage et conception – le Proscenic X1 marque des victoires claires. Il a été capable de gérer les détritus généraux laissés par un chien et un enfant de trois ans avec aplomb, et se fond dans l’arrière-plan lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le fait qu’il offre un capteur LiDAR et des capacités de nettoyage à son prix ne fait qu’adoucir l’affaire. Cependant, les choses commencent à s’effondrer en ce qui concerne l’application, un outil crucial pour interagir avec le X1. L’application s’est avérée un peu déroutante et souvent boguée, rendant l’expérience d’utilisation de l’appareil plus frustrante que nécessaire.

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur intelligent de niveau intermédiaire, le Proscenic X1 pourrait être un bon choix, mais il est loin d’être une expérience sans faille.

Pour plus d’options et pour voir nos aspirateurs robots les plus recommandés, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés.