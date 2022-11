Examen du régime WeightWatchers : vaut-il la peine d’essayer ?

Perdre du poids peut être une tâche ardue, et il peut être encore plus difficile de savoir par où commencer.

WeightWatchers est un programme bien connu avec une histoire de plusieurs décennies. Depuis plus de 58 ans, ce programme a aidé des millions de personnes à perdre du poids, y compris des célébrités influentes comme Oprah Winfrey. Si vous souhaitez commencer un voyage de perte de poids, WeightWatchers peut être la poussée que vous recherchez. Suivez-les pour voir si leur programme vous convient.

Note de la rédaction : consultez toujours votre fournisseur de soins de santé avant d’apporter des modifications à votre régime alimentaire.

Qu’est-ce que Weight Watchers ?

Vous connaissez le nom, vous avez entendu la conversation, vous avez connu quelqu’un qui l’a essayé ou vous avez vu les publicités — peut-être même une du Super Bowl 2015.

WeightWatchers fait partie des programmes de régime les plus populaires. Des millions de personnes ont été membres.

Plans d’adhésion

WeightWatchers propose deux plans d’adhésion qui cherchent à répondre aux besoins de tous ceux qui cherchent à perdre du poids. Les abonnements n’incluent pas les repas réels mais offrent un soutien, un plan et des recettes que vous pouvez suivre.

Les deux abonnements que vous pouvez choisir sont :

Cœur

Avec le En tant que membre, vous obtenez un plan alimentaire personnalisé accompagné de recettes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous pouvez également accéder à des suivis de repas, d’eau, d’activité, de poids et de sommeil afin de rester au courant de vos progrès. Même s’il s’agit du plan de base de WW, vous bénéficiez également d’entraînements pour tous les niveaux et de sessions de chat en direct 24h/24 et 7j/7. Les ateliers ne sont pas inclus dans cette adhésion.

Prime

La l’adhésion comprend tout sous Core, ainsi que l’accès à des ateliers dirigés par un coach. Vous pouvez assister à ces ateliers virtuellement ou en personne et apprendre des techniques de changement de comportement et vous connecter avec d’autres membres WeightWatchers. Les ateliers sont disponibles sept jours sur sept, de jour comme de nuit.

L’expérience Weight Watchers

Lorsque vous entrez sur le site WeightWatchers pour la première fois, vous serez invité à répondre à un petit quiz pour personnaliser votre programme. Le quiz pose des questions sur votre vie à la maison, les raisons pour lesquelles vous voulez perdre du poids, votre cycle de sommeil et même votre état d’esprit avant le programme.

Une fois terminé, WeightWatchers vous recommandera le plan d’adhésion qui vous convient le mieux en fonction de vos réponses. Il vous suggérera également des domaines de votre vie que vous pouvez améliorer pour atteindre vos objectifs de perte de poids, que ce soit la nutrition, activité, dormir ou état d’esprit.

WeightWatchers fournit ensuite – en fonction de votre plan d’adhésion – des ressources pour progresser vers vos objectifs. Si vous avez du mal à atteindre la quantité de sommeil souhaitée chaque nuit, il existe des méditations guidées que vous pouvez écouter avant de vous coucher. Si vous souhaitez être plus actif pendant votre journée, il existe des cours d’entraînement auxquels vous pouvez participer virtuellement.

Système de points

WeightWatchers attribue à chaque aliment un certain nombre de points. Les aliments riches en graisses saturées ou en sucre, comme les croustilles ou le chocolat, ont tendance à être riches en points. Pendant ce temps, les aliments entiers sains tels que les fruits et légumes ou les aliments riches en protéines ou en fibres comme les poitrines de poulet sans peau sont faibles en points.

En fonction de votre budget de points détaillé, vous recevrez un nombre défini de points que vous pourrez utiliser quotidiennement. Cela signifie que chaque repas que vous mangez sera soustrait à votre budget. Veuillez noter que vous ne serez pas pénalisé si vous dépassez votre budget de points. Ces choses arrivent !

Une fonctionnalité intéressante est que vos points se renouvellent, vous n’avez donc jamais l’impression de jeter des points si vous n’atteignez pas votre budget quotidien. Par exemple, si vous ne mangez que 15 points le lundi (sur un budget de 16 points quotidiens), vous pourriez potentiellement manger 17 points le jeudi. De plus, les utilisateurs seront récompensés pour avoir enregistré des comportements sains tels que l’augmentation de l’activité, l’atteinte d’un objectif quotidien d’eau et la consommation de légumes non féculents avec des points supplémentaires. Les roulements se produisent automatiquement dans l’application WeightWatchers.

Gardez à l’esprit que WeightWatchers propose des repas bien équilibrés riches en protéines, fruits, légumes et nutriments, mais l’entreprise est catégorique sur le fait qu’aucun aliment n’est interdit.

Notez que WeightWatchers propose également un plan adapté au diabète. Ce plan alimentaire est spécifiquement destiné aux personnes qui ont été informées par un médecin qu’elles sont atteintes de diabète de type 1 ou de type 2. Il offrira tous les mêmes avantages que le programme WeightWatchers, mais il sera adapté à leur état de santé.

Aliments ZeroPoint

Les aliments ZeroPoint sont des aliments nutritionnels de tous les jours que vous n’avez pas besoin de suivre, ce qui signifie qu’ils ne sont pas pris en compte dans votre budget de points quotidien. Tous les membres reçoivent la même liste de plus de 200 aliments ZeroPoint. Les aliments ZeroPoint comprennent :

Légumes non féculents

Des œufs

Des fruits

Des haricots

Poitrine de poulet

Tofu

Fruits de mer

Petits pois

Une journée dans la vie d’un utilisateur WeightWatchers

Ceci est un exemple de journée de 16 points quotidiens.

Petit-déjeuner: Omelette au fromage, jambon et poivrons (2 points)

Déjeuner: Sandwich au poulet au pesto accompagné d’une salade de roquette italienne (8 points)

Goûter: Fromage cottage nature sans gras aux pêches fraîches (0 point)

Dîner: Pâtes italiennes à la saucisse de dinde et au poivre (3 points)

Dessert: Barre de crème glacée sans sucre (3 points)

Après avoir compté tous ces repas, vous auriez totalisé 16 points. Gardez à l’esprit que vous avez le pouvoir de créer et de planifier vos repas.

Tarification

Selon le plan que vous choisissez, vos coûts d’utilisation de WeightWatchers peuvent varier. Gardez à l’esprit que le coût de votre adhésion n’inclut pas le prix de la nourriture. Voici une ventilation des coûts hebdomadaires :

Cœur: À partir de 23 $ par mois

Prime: À partir de 45 $ par mois

WeightWatchers offre actuellement le les trois premiers mois gratuits.

Remarque : Des frais de démarrage de 20 $ seront ajoutés à votre abonnement lors de votre première inscription. Le prix peut varier en fonction de la durée de l’engagement que vous choisissez.

L’application Weight Watchers

L’application WeightWatchers a des notes assez solides sur l’App Store et Google Play Store.

4,8 étoiles sur 5 sur Magasin d’applications

4,4 étoiles sur 5 sur Boutique Google Play

L’application conviviale est l’une des meilleures parties du programme. Puisque vous apportez votre téléphone partout, votre plan de régime peut également venir.

L’application WeightWatchers vous permet de :

Suivre les points, le sommeil, l’activité et la consommation d’eau

Communiquez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service client et d’autres personnes utilisant l’application

Accédez à des séances de coaching et des méditations préenregistrées

Scannez les codes-barres pour voir les points pour des aliments spécifiques

Trouvez des recettes en fonction de ce qu’il y a dans votre réfrigérateur

Planifiez tous vos repas de la semaine

Suivez votre poids et réfléchissez à vos objectifs

Que disent les études sur WeightWatchers ?

Des recherches récentes ont beaucoup à dire sur la relation entre les utilisateurs de WeightWatchers et la perte de poids. Il existe de nombreux régimes à la mode tentants parmi lesquels choisir, mais les preuves semblent suggérer que WeightWatchers est la vraie affaire.

UN étude de 2017 a constaté que, sur un groupe de test qui luttait contre l’obésité, 57 % avaient perdu du poids avec WeightWatchers, contre 42 % avec un autre programme de perte de poids.

Une autre étude de 2016 a constaté que WeightWatchers et un autre programme de régime populaire, Jenny Craig, étaient efficaces pour aider un groupe test à perdre du poids. L’étude a conclu que les médecins de la santé pouvaient recommander l’un ou l’autre programme aux patients qui cherchent à perdre du poids.

Avantages du régime WeightWatchers

Le programme WeightWatchers présente de nombreux avantages, tels que :

Un grand accent sur le bien-être général, y compris l’exercice, pas seulement les régimes

Forfaits personnalisés

Peu restrictif

Application conviviale

Ne jamais avoir à sauter des repas ou à jeûner

Pas une mode. Pourrait être durable pour vous

Motivation dans les classes virtuelles

Beaucoup d’autres ressources

Inconvénients potentiels

Les inconvénients de ce régime amaigrissant semblent frapper dans deux catégories principales : la nutrition et l’argent.

Les points bas ne sont pas toujours synonymes de valeur nutritionnelle élevée.

Pourrait potentiellement encourager de mauvaises habitudes alimentaires à l’avenir ou déclencher frénésie alimentaire. Être en déficit calorique peut activer votre niveau de faim, ce qui peut entraîner une suralimentation ou un régime yo-yo.

Si vous souhaitez assister à des ateliers, vous devrez payer le plan le plus cher.

La ligne du bas

WeightWatchers n’est pas un programme unique. Il n’est pas recommandé si vous n’avez pas le temps de planifier ou de suivre votre alimentation chaque jour. Ce n’est pas pour ceux qui luttent profondément avec la maîtrise de soi et la taille des portions. C’est génial si vous cherchez des conseils de bien-être global. Il existe peu de restrictions lors de la personnalisation d’un plan de régime adapté à vos besoins.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.