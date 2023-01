Examen du régime Optavia : tout ce que vous devez savoir

Optavia est un programme de régime assez nouveau qui a pris son envol sur les réseaux sociaux. La société affirme qu’elle peut vous aider à adopter des habitudes saines et à les appliquer à votre vie quotidienne.

Fondée en 2002, Optavia appartient à la société mère Medifast, populairement connue pour la vente de produits de perte de poids et de santé, souvent par le biais d’un marketing à plusieurs niveaux.

Pour en savoir plus sur les plans et les offres de perte de poids d’Optavia, j’ai testé les produits et parlé avec un nutritionniste. Voici ce que j’ai trouvé.

Qu’est-ce qu’Optavia ?

Optavia est une entreprise diététique qui vend des barres, des shakes, des collations et des recettes faciles à préparer. Il met l’accent à la fois sur le bien manger et le bien vivre. Le message de l’entreprise est que si vous apprenez des habitudes saines, vous pouvez mener une vie saine.

Capture d’écran par Caroline Igo/CNET



Optavia a attiré l’attention des gens pour la première fois sur Instagram en 2018 lorsque Cake Boss de la télévision, alias Mon pote Valastro, a partagé son succès en matière de perte de poids. Dans un post sur son profil il a écrit : “Beaucoup de gens me demandent comment j’ai maigri ces derniers temps… J’ai utilisé le programme Optavia. Je pense que tout le monde est différent et que vous devriez faire ce qui vous convient, mais c’est ce que je fais et je Je suis très satisfait des résultats jusqu’à présent !” Il dit qu’il n’est pas parrainé.

Voyons comment Optavia a aidé le Cake Boss à perdre du poids.

Comment ça marche?

La société diététique s’appuie sur des substituts de repas appelés « ravitaillements », qui sont des produits de marque conçus pour vous garder rassasié jusqu’à votre prochain ravitaillement. Quel que soit le plan de repas que vous choisissez, vous mangerez un repas toutes les deux à trois heures, ce qui donne six repas par jour. Cependant, un à trois repas (selon votre plan) seront un plat que vous préparerez à la maison avec des ingrédients frais. Le programme recommande également d’éviter l’alcool, les boissons et desserts sucrés, les condiments riches en calories, les féculents et les grains entiers.

Chaque produit de ravitaillement contient environ 100 à 150 calories. Le régime hypocalorique d’Optavia permet aux clients de consommer environ 800 à 1 100 calories par jour, selon le plan et le nombre de repas faits maison. Selon le Les directives diététiques de l’USDA pour les adultes, les femmes devraient consommer 1 600 à 2 400 calories par jour et les hommes 2 200 à 3 200 calories.

Ce déficit calorique entraîne une perte de poids rapide en début de régime. Les professionnels de la santé recommandent un Déficit de 500 calories pour une perte de poids saine. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire pour vous assurer que vous consommez suffisamment de calories.

Plans de repas Optavia

Optavia propose trois plans de repas :

Régime de poids optimal 5 et 1 (cinq ravitaillements et un repas maigre et vert par jour)

(cinq ravitaillements et un repas maigre et vert par jour) Régime de poids optimal 4 et 2 et 1 (quatre ravitaillements, deux repas maigres et verts et une collation par jour)

(quatre ravitaillements, deux repas maigres et verts et une collation par jour) Plan Santé Optimale 3 et 3 (trois ravitaillements et trois repas maigres et verts par jour)

Ravitaillements Optavia

Optavia



Les ravitaillements d’Optavia constituent l’essentiel de chaque plan de repas – ils comprennent des barres, des shakes, des mélanges de brownies et de crêpes, des bâtonnets de collation, des céréales, des pâtes, des pommes de terre, des soupes et du pudding. Chaque produit est censé être riche en vitamines et minéraux, probiotiques et protéines, et ne contient aucun colorant, arôme ou édulcorant artificiel. Le plan de repas que vous choisissez déterminera le nombre de ravitaillements que vous recevrez.

Bien que tous les produits de ravitaillement ne soient pas disponibles dans chaque plan de repas, vous avez la possibilité de personnaliser votre kit de ravitaillement.

Repas maigre et vert

Optavia



Le plan de repas que vous choisissez déterminera le nombre de repas maigres et verts que vous mangez par jour. Contrairement aux ravitaillements, ces repas ne sont pas inclus dans votre kit repas. Cela signifie que des courses et une cuisine supplémentaires sont nécessaires, mais chaque repas dépend entièrement de vous. Optavia fournit des recettes.

Chaque repas maigre et vert que vous préparez vous-même doit inclure :

5 à 7 onces de protéines maigres (par exemple, poulet, saumon, tofu)

Trois portions de légumes non féculents (par exemple, chou-fleur, chou vert, brocoli)

Jusqu’à deux portions de matières grasses saines (par exemple, avocat, œufs, noix)

Coaching personnel

Perdre du poids est difficile, et c’est encore plus difficile si vous le faites seul. Un coach personnel peut aider à motiver et à atténuer le stress lié au début d’un voyage de perte de poids. Vous pouvez vous connecter avec les coachs personnels d’Octavia par SMS, e-mail ou en personne si la distance le permet.

La majorité des coachs d’Optavia étaient eux-mêmes clients. Après une formation dispensée par l’entreprise, vous pouvez devenir coach rémunéré pour les nouveaux arrivants. Alors que la session de formation offerte par Optavia semble être longue, les entraîneurs ne suivent pas de formation professionnelle. C’est là qu’interviennent certains aspects de sa société mère, Medifast – le marketing à plusieurs niveaux pour attirer de nouveaux clients et entraîneurs.

La nourriture Optavia est-elle bonne ?

On m’a envoyé huit barres, deux bâtonnets de collation, quatre paquets de shake, quatre paquets de pommes de terre, quatre mélanges à crêpes et une boîte de mélange de brownie au chocolat (contenant sept paquets). Il s’agissait d’un petit échantillon de ce à quoi s’attendre dans le plan de poids optimal 4 et 2 et 1 ou dans le plan de poids optimal 5 et 1.

Caroline Igo/Crumpe



Je ne suis pas un critique gastronomique professionnel, mais je me suis mis à la place de quelqu’un qui suit le régime Optavia. Je me suis assuré de porter une attention particulière au goût, à la texture, à la valeur nutritive, à la taille des portions et à l’effort de préparation des repas.

Ravitaillements

J’ai commencé mon essai d’Optavia avec l’une des huit barres de mon emballage. Hors de l’emballage, une barre a à peu près la taille de mon index. Il contient 110 calories, 11 grammes de protéines, 3,5 g de matières grasses et 25 vitamines et minéraux. Je pensais que les barres avaient bon goût, comme les barres de céréales que je mangeais quand j’étais enfant. Il existe également différentes saveurs, notamment du beurre de cacahuète, des s’mores, des biscuits au chocolat à la menthe et de la cannelle aux raisins secs et à l’avoine. Si vous n’êtes pas un fan de chocolat, il existe de nombreuses autres saveurs à essayer.

Caroline Igo/Crumpe



Je n’étais pas aussi impressionné par les autres ravitaillements dans la boîte. Bien que le brownie soit facile à préparer (ajoutez de l’eau et passez au micro-ondes), il n’avait pas beaucoup de saveur et était plutôt sec. Il avait la consistance d’un gâteau au chocolat, mais il était amer. Le brownie contient des chips de yaourt qui étaient la partie la plus savoureuse du ravitaillement. Il contient 110 calories, 11 grammes de protéines et 8 grammes de sucre.

Caroline Igo/Crumpe



La purée de pommes de terre est une autre alimentation courante dans les deux plans de repas de poids optimal. J’avais seulement besoin d’ajouter de l’eau et de les mettre au micro-ondes, comme pour faire des pommes de terre instantanées de l’Idahoan. J’ai essayé la crème sure et la saveur de ciboulette, bien qu’il y ait plus de choix si vous êtes difficile. Chaque paquet de pommes de terre contient 100 calories, 11 grammes de protéines et 0,5 grammes de matières grasses.

Caroline Igo/Crumpe



Comme illustré ci-dessus, la portion est petite. Cependant, je pense que les pommes de terre se remplissent en raison de la quantité de protéines. Quant au goût, la saveur de ciboulette est forte mais pas assez forte pour couvrir la saveur transformée. La texture est similaire à la purée de pommes de terre maison, mais la consistance est trop sèche.

Caroline Igo/Crumpe



Enfin, j’ai essayé les bâtonnets de moutarde au miel et d’oignon. Ils ressemblent à des bâtonnets de bretzel aromatisés et contiennent 100 calories, 11 grammes de protéines et 1,5 gramme de matières grasses. Il est difficile de les considérer comme un ravitaillement, car ils ressemblent plus à des collations pour moi. Les bâtonnets de moutarde au miel étaient fades, secs et fortement transformés.

Secoue

Les shakes sont considérés comme un ravitaillement, mais ils sont très différents des autres ravitaillements proposés. Ils contiennent des quantités plus élevées de protéines et de matières grasses. Ces shakes protéinés traditionnels contiennent environ 100 calories, 14 grammes de protéines et 0,5 à 1 gramme de matières grasses.

Caroline Igo/Crumpe



J’ai d’abord essayé l’un des shakes au chocolat. La boisson avait un goût similaire au lait au chocolat et il n’y avait pas de craie écrasante comme les autres shakes protéinés que j’ai essayés. Vous pouvez ajouter de l’eau supplémentaire pour ajuster l’épaisseur. Vous pouvez choisir d’autres saveurs, notamment moka, caramel macchiato, vanille, beurre de cacahuète et fraise.

Une journée sur le régime Optavia

Voici un exemple des repas d’une journée sur le plan 5 et 1. Gardez à l’esprit que vous mangeriez toutes les deux heures.

Crêpes dorées aux pépites de chocolat

Shake aux fraises des bois

Soupe poulet et nouilles maison

Bâtonnets de moutarde au miel et oignons

Saumon, brocoli au citron, thym et gingembre (repas maigre et vert)

Barre croustillante double beurre de cacahuète

Tarification

Chaque plan de repas contient suffisamment d’aliments pour 30 jours.

Régime de poids optimal 5 et 1 : 378,25 $ (comprend 17 boîtes de carburants essentiels)

(comprend 17 boîtes de carburants essentiels) Régime de poids optimal 4 et 2 et 1 : 423 $ (comprend 18 boîtes de carburants essentiels et deux boîtes de collations)

(comprend 18 boîtes de carburants essentiels et deux boîtes de collations) Régime Santé optimale 3 et 3 : 20,75 $ boîte/249 $ caisse (vous avez le choix entre une boîte et une caisse de deux ravitaillements ou deux shakes)

Que disent les nutritionnistes ?

J’ai parlé avec le Dr Melina B. Jampolis, médecin spécialiste en nutrition et animatrice du podcast Pratiquement sain par le Dr Melina, pour mieux comprendre la sécurité des programmes de régime tels qu’Optavia.

“En tant que médecin spécialiste de la perte de poids, je comprends parfaitement pourquoi les gens se tournent vers des régimes comme celui-ci, car nous devons prendre plusieurs centaines de décisions en matière d’aliments et de boissons chaque jour”, a déclaré Jampolis. “Ainsi, essayer de ‘régime’ peut rapidement conduire à une fatigue décisionnelle et laisser les gens faire les mauvais choix.

“La plupart des gens affirment que le manque de temps pour préparer les bons aliments est un facteur d’échec de leur alimentation et que manger au restaurant est très difficile car les portions sont généralement beaucoup plus grandes que nécessaire, et vous n’avez honnêtement aucune idée de ce qui se passe dans les recettes lorsque vous mangez au restaurant”, dit Jampolis.

Les programmes diététiques tentent de simplifier ce processus en proposant des repas faciles à préparer avec un contrôle des portions intégré, de sorte que vous n’avez pas besoin de deviner la quantité de matières grasses, de protéines ou de fibres dont vous avez besoin chaque jour.

Cependant, Jampolis a fait part de ses inquiétudes concernant les programmes diététiques composés d’aliments hautement transformés. “Ils ne sont peut-être pas aussi naturellement rassasiants que les aliments entiers plus proches de leur forme naturelle, et ils ne sont certainement pas aussi sains”, a-t-elle déclaré. De plus, la plupart des programmes de régime “n’enseignent pas aux gens comment gérer leur régime par eux-mêmes, donc une fois qu’ils arrêtent de commander de la nourriture, ils peuvent simplement revenir à leurs anciennes habitudes”.

D’un autre côté, Jampolis pointe du doigt les études. “Rechercher montre définitivement que les substituts de repas aident à la fois à la perte de poids et au maintien du poids, donc si les gens veulent l’utiliser pour démarrer leur perte de poids, ils doivent simplement s’assurer d’appliquer les principes de la perte de poids continue et du maintien du poids. Alors, peut-être qu’ils pourraient trouver un repas plus sain (avec des grains entiers et des légumes) pour remplacer le déjeuner ou le dîner à l’occasion ou prendre un smoothie ou une barre protéinée pour le petit-déjeuner ou une collation pour renforcer le contrôle des portions.”

Inconvénients potentiels



Optavia est-il fait pour vous ?

Caroline Igo/Crumpe



Optavia a aidé les gens à perdre du poids, mais ce n’est pas sain pour tout le monde. Tout programme de régime peut avoir des effets dévastateurs comme le déclenchement troubles de l’alimentation ou un régime yo-yo. Consultez un médecin avant de commencer Optavia ou tout autre programme de perte de poids.

Vous devriez essayer Optavia si

Les substituts de repas tels que les shakes protéinés ne vous dérangent pas

Vous cherchez à apprendre à faire des repas faciles à préparer

Vous voulez un programme qui vous donne accès à une communauté de personnes également en quête de perte de poids

Vous devriez rechercher d’autres options de perte de poids si

Vous recherchez des repas frais ou préemballés

Vous ne voulez pas payer à la fois un programme de perte de poids et des courses à l’épicerie

Vous cherchez un moyen de perdre du poids à long terme

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.