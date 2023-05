Examen du refroidisseur d’air intelligent Princess: climatisation sur un budget

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Refroidisseur d’air efficace

Facile à utiliser

Commandes intelligentes

Faible consommation d’énergie Les inconvénients Pas adapté aux enfants

Bruyant à réglage élevé

Nécessite un nettoyage régulier Notre avis Si vos projets d’été prévoient un climatiseur mais que votre portefeuille vous dit non, le Princess Smart Air Cooler offre une alternative économique qui fera une grande différence pour votre confort les jours chauds et collants. Mais vous devrez être prêt pour un peu d’entretien.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Si vous avez eu du mal à travailler à domicile pendant les journées étouffantes de l’été dernier ou si vous avez souffert de nuits désagréablement chaudes, vous cherchez peut-être un moyen de rendre cette année un peu plus supportable.

Il existe de nombreuses solutions disponibles. Un ventilateur vous aidera à rester à l’aise, mais il n’abaissera pas la température de la pièce. Un climatiseur le fera, mais il est coûteux à acheter et à faire fonctionner.

Entrez dans le refroidisseur d’air intelligent Princess de la marque néerlandaise de chauffage et de refroidissement Princess. C’est un refroidisseur par évaporation qui utilise de l’eau (et de la glace) pour refroidir l’air. Vous pouvez également le contrôler via votre smartphone.

Non seulement c’est un achat beaucoup plus économique qu’un climatiseur, mais c’est beaucoup moins cher à faire fonctionner. C’est un appareil de 70 W, donc (en utilisant mon tarif pour calculer), il en coûtera environ 3 pence par heure pour fonctionner. Lorsque nous avons testé le climatiseur Midea Comfee 9000 BTU, nous avons constaté que son coût de fonctionnement était d’environ 36 pence par heure.

Concevoir et construire

Léger, portatif et compact

Commandes sur l’appareil, télécommande et application

Câble d’alimentation court

Le Princess Smart Air Cooler est un ventilateur blanc en forme de colonne avec des évents sur une grande partie de l’avant de son corps, ce qui signifie un flux d’air important. Il a un faible encombrement à 22 cm x 27 cm et mesure environ 75 cm de haut.

Ce n’est pas un appareil axé sur la conception comme la tour de chauffage et de refroidissement intelligente Princess – ou n’importe quel ventilateur de refroidissement Dyson – mais il est compact et discret.

Il est assez léger pour être transporté confortablement et il a une poignée sur le côté, il est donc facile de se déplacer jusqu’à l’endroit souhaité, mais gardez à l’esprit qu’une fois installé, il y aura de l’eau dans le réservoir ouvert à la base, vous devrez donc faire attention à ne pas le perdre.

Activez le réglage de refroidissement et vous remarquerez une énorme différence dans la température de l’air soufflé. Vous l’apprécierez vraiment lors d’une journée d’été collante

Une chose à garder à l’esprit est que bien que le câble d’alimentation mesure plus de 150 cm, il est fixé au sommet de l’appareil, de sorte que vous perdez environ 70 cm en remontant jusqu’au sol.

Sur le dessus, à l’avant de l’appareil, se trouve un panneau de commande à écran tactile et un écran.

Emma Rowley / Fonderie

À l’aide du panneau de commande, vous pouvez allumer et éteindre l’appareil, modifier le mode et la vitesse du ventilateur, régler la minuterie, activer et désactiver l’oscillation et activer le mode refroidissement. Vous pouvez également le contrôler de la même manière à l’aide de la télécommande fournie.

Emma Rowley / Fonderie

Fonctionnalités intelligentes

Fonctions intelligentes faciles à utiliser

Planification et scènes via l’application

Nous avons eu des problèmes d’utilisation avec Alexa

Mais comme il s’agit d’un appareil intelligent, vous avez également la possibilité de faire tout cela via l’application Princess sur votre smartphone, ainsi que de créer des scènes. Vous pouvez, par exemple, le régler pour qu’il s’allume chaque fois que la température dépasse 25 °C ou le programmer pour qu’il s’allume à la même heure tous les jours.

L’application est téléchargeable et utilisable gratuitement et disponible pour Android et iOS. Il est simplement conçu et simple à utiliser.

Via l’application, vous pouvez également le lier à votre haut-parleur intelligent Alexa ou Google Assistant afin de pouvoir l’allumer et l’éteindre avec une commande vocale et l’ajouter à des scènes.

Je l’ai testé avec Alexa et bien que l’activation de la compétence soit une entreprise simple, rien d’autre n’a fonctionné. Alexa a pu trouver la compétence Princess mais pas l’appareil lui-même. Au lieu de cela, j’ai eu beaucoup de frustration à essayer de trouver l’appareil via l’application Alexa, puis plusieurs conversations amusantes avec Alexa sur d’autres choses que je pourrais vouloir activer à la place.

Performance

3 vitesses de ventilateur

Peut être utilisé avec ou sans refroidissement par eau

Bruyant au réglage le plus élevé

Le Princess Smart Air Cooler est facile à configurer (à part les problèmes d’Alexa). Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement l’allumer et l’utiliser comme ventilateur standard.

Mais utiliser la fonction de refroidissement n’est pas difficile. Dans la base se trouve un grand réservoir d’eau de 3,5 litres. Vous pouvez le remplir sur place (idéalement avec une carafe d’eau du frigo) mais si vous devez retirer le réservoir c’est un peu galère car il faut tendre la main et déclipser la pompe de son socle.

Emma Rowley / Fonderie

Pour un refroidissement supplémentaire, vous pouvez remplir et congeler les packs de glace inclus et les déposer dans le réservoir. Ils tiennent environ une heure au congélateur.

Emma Rowley / Fonderie

Il y a une fenêtre à l’avant de l’appareil pour que vous puissiez voir le niveau d’eau en un coup d’œil, mais si vous ne remarquez pas qu’il s’est vidé, il y a aussi un capteur d’eau. Vous verrez l’icône cool sur l’écran clignoter en guise de rappel, et il y aura une alerte dans l’application.

Activez le réglage de refroidissement et vous remarquerez une énorme différence dans la température de l’air soufflé. Vous l’apprécierez vraiment lors d’une journée d’été collante.

Mais il y a quelques inconvénients à l’utiliser. Le premier est qu’il fait un bruit de ruissellement constant en fonctionnement. Ce n’est pas désagréable mais ça se remarque.

Deuxièmement, ce n’est pas un appareil adapté aux enfants. Le réservoir d’eau n’a pas de couvercle et se trouve juste au fond de l’appareil. Il serait trop facile pour un tout-petit d’y accéder.

Il y a aussi le fait que lorsqu’on ajoute de l’eau à un appareil électrique, il y a toujours un léger risque. Le refroidisseur d’air intelligent n’est pas facile à renverser (je l’ai essayé), mais ne dites jamais jamais lorsque des animaux domestiques ou des enfants sont dans les parages.

Et enfin, c’est une autre chose que vous apportez dans votre maison et que vous devrez vous rappeler de nettoyer. Le manuel recommande de vider et de nettoyer le réservoir tous les trois jours. Et vous devriez vraiment – ​​ce n’est pas une bonne idée de laisser les bactéries se multiplier et ensuite de les souffler partout dans votre maison.

Mais pour nettoyer le réservoir, vous devez le retirer de la glacière, et c’est un travail un peu fastidieux.

Pourtant, nous estimons que cela en vaut la peine.

Il existe trois réglages de vitesse du ventilateur. Choisissez le premier et vous pourrez vous endormir avec. Le deuxième réglage du ventilateur est un peu plus difficile à ignorer, mais vous pouvez toujours travailler pendant qu’il est allumé et vous en serez ravi un jour de torréfaction.

Le troisième paramètre puissant s’accompagne d’une escalade du bruit de la machine, ce qui signifie que vous ne voudrez probablement pas l’utiliser.

En plus d’osciller, le ventilateur dispose de trois modes : normal, naturel et veille. Je ne connais personne qui apprécie le réglage naturel aléatoire des ventilateurs, mais le fonctionnement start-stop de celui-ci est particulièrement gênant.

La fonction de planification est excellente, vous permettant de choisir des jours spécifiques de la semaine, donc si vous l’utilisez dans un bureau à domicile, vous pouvez le configurer pour qu’il s’éteigne tous les soirs de la semaine à 5h30 et ne jamais avoir à vous rappeler de l’éteindre lorsque vous avez terminé travail.

Il y a aussi une minuterie qui vous permettra de l’éteindre jusqu’à 24 heures à l’avance, par incréments d’une heure.

Prix ​​et disponibilité

Le refroidisseur d’air Princess Smart n’est pas disponible aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, vous pouvez l’acheter auprès de Amazone, B&Q, Wickes et Toolstation. Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucun avantage de prix à acheter auprès d’un détaillant.

Nous pensons qu’il s’agit d’un appareil vraiment bon marché qui n’est qu’un peu plus qu’un ventilateur sur pied de bonne qualité – et moins que certains. Pour voir les alternatives que nous recommandons, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs ventilateurs que nous avons testés.

Verdict

Nous aimons vraiment le refroidisseur d’air intelligent Princess. C’est un concept astucieux, facile à utiliser et très efficace. Cependant, ce n’est pas le ventilateur le plus silencieux utilisé. Et, comme il a un réservoir d’eau difficile à retirer mais qui nécessite un nettoyage régulier, vous devrez passer un peu plus de temps à l’entretenir qu’avec un ventilateur ordinaire.

Si vous envisagez un climatiseur, nous avons examiné deux options portables plus petites : le Midea Comfee et le Russell Hobbs 9000BTU.