Examen du purificateur d’air Toshiba CAF-Z85US(W)

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Puissant et silencieux

Facile à utiliser

Fonctionnalités intelligentes

Filtration complète de l’air

Pour les grandes pièces Les inconvénients Pas un appareil attrayant

Deux filtres coûteux à remplacer Notre avis Il s’agit d’un purificateur d’air puissant qui nettoie l’air rapidement. Il est efficace contre tous les types de polluants susceptibles de se trouver dans l’air de votre maison – et il est facile à utiliser. Cependant, ce n’est pas un appareil qui se fondra dans votre décoration intérieure.

Prix ​​lors de l’examen

299,99

Meilleurs prix aujourd’hui : Purificateur d’air Toshiba H13 True HEPA CAF-Z85US(W)

299,99 $

Alors que certains purificateurs d’air tentent de dissimuler leur objectif dans une coque discrète (la plupart d’entre eux), un design emblématique (Dyson) ou même une forme hybride (table/purificateur d’air de LG), le purificateur d’air de Toshiba s’y penche, avec un design qui attire attention à sa fonctionnalité.

Conception et apparence

Pèse 25,2 lb

Mesure 26,8 pouces x 12,2 pouces x 12,2 pouces

Design qui attire l’attention

Le purificateur est blanc et en forme de colonne, 26,8 pouces de haut et 12,2 pouces de profondeur et de largeur. Il est sur roues, il est donc facile à rouler, mais comme il est raisonnablement lourd (25,2 lb), vous ne voudrez pas le déplacer trop souvent dans les escaliers.

Les bouches d’aération propres du haut et il y a deux grandes grilles d’admission (10 × 17 pouces), une de chaque côté de l’appareil qui aspirent de grandes quantités d’air de différentes directions.

Mais alors que son corps est simplement conçu, son sommet ne l’est pas. Il y a un évent de sortie d’air rond encastré en haut qui est inséré dans un contour en plastique transparent. Autour de l’évent se trouve un anneau lumineux qui indique la qualité de l’air (bien que vous puissiez l’éteindre en mode veille).

Emma Rowley / Fonderie

Ce choix de conception le rend assez visible. Dans l’ensemble, il semble que ce serait plus à l’aise dans un laboratoire ou un centre médical que dans un cadre domestique. Mais même s’il n’est peut-être pas beau, il est incroyablement facile à utiliser. Et grâce à l’anneau lumineux, vous pouvez lire la qualité de l’air en un coup d’œil, même de l’autre côté de la pièce.

Il y a un panneau de commande à cinq boutons sur la jante à l’avant, avec des voyants correspondants (sauf pour le mode Auto – vous saurez qu’il est allumé lorsque tous les autres voyants sont éteints).

Emma Rowley / Fonderie

Le premier est pour le mode Auto. Dans ce mode, le purificateur réagira à ses capteurs : lorsque la qualité de l’air baisse, il s’allumera. Lorsque la qualité de l’air est bonne, il passe en mode veille. En pratique, j’ai constaté que le purificateur restait allumé à un niveau très bas, même lorsque la qualité de l’air était bonne. Cependant, vaporisez un aérosol à proximité et il s’allumera, l’anneau lumineux bleu devenant rouge en colère et l’indicateur de COV montera en flèche.

La réactivité de ce mode semble en faire un bon réglage général de jour comme de nuit. Il y a même un indicateur de niveau de lumière qui allumera et éteindra l’affichage du purificateur. Cependant, si vous avez des inquiétudes au sujet de votre facture d’électricité, ce ne sera pas économique.

Le bouton suivant vous donne une option de minuterie. Réglez-le pour que la machine fonctionne pendant une, deux, quatre ou huit heures pour dégager une pièce enfumée ou purifier l’air pendant que vous dormez.

Le troisième bouton vous permet de basculer entre trois vitesses de ventilateur. Appuyez dessus et le bouton de mode ensemble et un verrouillage enfant entrera, enregistrant vos paramètres des petits doigts. (Ou même des géants, si votre enfant en a.)

Le bouton de mode vous offre trois options : Fumée, Sommeil et Turbo. La fumée semble porter un nom confus, car elle n’est pas aussi puissante que Turbo, mais si votre pièce était pleine de fumée, le réglage Turbo devrait être votre choix. Le manuel ne clarifie pas ces termes.

Enfin, il y a un bouton Marche/Arrêt.

En dessous se trouve un écran lumineux qui vous donne des informations sur la qualité de l’air et l’entretien. Il vous indique la durée de vie restante du filtre HEPA et le moment où vous devez retirer le préfiltre pour le nettoyer. Vous pouvez également voir si la sécurité enfant est activée et si le Wi-Fi est connecté.

Enfin, il donne des informations sur le volume de particules PM2,5 et les niveaux de COV. Tous sont faciles à comprendre dès que vous avez vérifié le guide dans le manuel.

Type de filtre et CADR

Filtre HEPA 13

Couche de charbon actif

CADR de 312

Ce purificateur est efficace contre tous les polluants susceptibles de se trouver dans l’air de votre habitation. Il dispose d’un filtre en trois étapes, avec un préfiltre efficace contre les squames d’animaux, les cheveux et la poussière ; un filtre HEPA 13 pour les particules en suspension dans l’air jusqu’à 0,3 micron, y compris les virus, le pollen, les acariens et les spores de moisissures ; et une couche de charbon actif pour aider à nettoyer la fumée, les COV et les odeurs désagréables.

COV signifie composés organiques volatils et cette catégorie comprend tous les gaz nocifs produits par la peinture, les aérosols, les produits de nettoyage et les meubles neufs. Si vous décorez ou rénovez, la teneur en COV de votre air est susceptible d’être élevée et un filtre à charbon actif est un bon investissement.

Ce purificateur est idéal pour les grandes pièces, avec un CADR (Clean Air Delivery Rate) de 312. Cela signifie qu’il peut nettoyer 312 pieds cubes d’air par minute. Selon Toshiba, il peut purifier l’air dans des pièces jusqu’à 483 pieds² cinq fois par heure.

Nous ne pouvons pas tester ces affirmations dans des conditions de laboratoire, mais ce que nous pouvons – et avons fait – est de l’utiliser dans la maison et de voir à quel point cela fonctionne dans des conditions quotidiennes.

Performance

Le purificateur d’air est rapide à mettre en place. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir la grille d’entrée d’air, de retirer le filtre HEPA, de retirer son couvercle en plastique et de le remettre en place. Puis répétez de l’autre côté.

Emma Rowley / Fonderie

Presque immédiatement, j’ai pu l’utiliser après qu’une préparation de dîner trop laissez-faire ait provoqué un nuage de fumée. J’ai fait rouler le Toshiba et son anneau lumineux s’est allumé en rouge pour m’alerter de la mauvaise qualité de l’air (inutile, car je pouvais voir la fumée dans l’air, mais merci). J’ai fermé la porte et je l’ai laissé se mettre au travail.

Quelques minutes plus tard, l’air de ma cuisine (certes semblable à un placard) était complètement sans fumée. Toutes les preuves des crimes culinaires de mon partenaire avaient disparu.

Au cours de la période de test, j’ai trouvé de nombreuses utilisations pour le Toshiba. Il élimine les odeurs persistantes d’œufs et de poisson. Il efface les odeurs de litière pour chat. Il rafraîchit une pièce après avoir dormi ou lorsque la porte et les fenêtres sont restées longtemps fermées.

C’est très calme aussi. Même en mode Turbo, il n’y a que le bruit de l’air qui se précipite. Et en mode veille, le volume peut être aussi bas que 30 dB – littéralement silencieux.

Fonctionnalités intelligentes

Si vous téléchargez l’application gratuite TSmartLife (disponible pour Apple et Android), vous pouvez contrôler votre purificateur d’air via l’application et même utiliser des commandes vocales via votre Alexa. Le purificateur prend en charge le Wi-Fi double bande, il devrait donc être facile à connecter.

Dans l’application, vous pouvez également voir les niveaux de particules et de COV et les suivre au fil du temps.

Malheureusement, comme je suis basé au Royaume-Uni, je n’ai pas pu tester les fonctionnalités intelligentes. L’application est disponible mais le purificateur d’air ne faisait pas partie des appareils reconnus pour cette région.

Prix ​​et disponibilité

Le purificateur d’air Toshiba CAF-Z85US(W) est disponible d’Amazon aux États-Unis pour 299,99 $. Il n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni.

La mauvaise nouvelle est qu’il y a deux filtres qui devront être remplacés – même si cela peut signifier que vous obtenez deux fois plus de temps avec eux ? – et ça va coûter cher. Une paire de filtres de remplacement coûte 49,99 $ d’Amazon.

Toshiba ne précise pas la durée de vie des filtres, mais généralement, ces éléments ont une durée de vie de 3 à 6 mois, en fonction de l’intensité de votre utilisation. Ils ne peuvent pas être nettoyés car la couche de charbon de bois finira par être saturée et ne pourra plus capter de gaz.

Du côté positif, les grilles d’entrée d’air et le préfiltre peuvent être aspirés et lavés à la main, de sorte qu’ils n’auront pas besoin d’être remplacés.

Verdict

C’est un purificateur d’air vraiment puissant et efficace. Je l’ai trouvé facile à utiliser et les affichages faciles à lire. Le compromis avec cet appareil est son apparence : c’est une chose assez laide à avoir dans votre maison – et d’une manière assez accrocheuse.

Pour plus d’options de purificateurs d’air et pour voir nos recommandations, consultez notre tour d’horizon des meilleurs purificateurs d’air que nous avons testés.