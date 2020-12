introduction

Smartmi, également connu sous le nom de Zhimi, est un fabricant chinois d’appareils pour la maison intelligente. Tout comme une filiale de Xiaomi, les appareils de Smartmi sont d’un prix raisonnable, bien conçus et s’intègrent aux autres produits de maison intelligente Xiaomi.

Les produits phares de Smartmi sont les purificateurs d’air qu’ils fabriquent – ils proposent quelques modèles distincts sur leur site Web chinois. Pourtant, le modèle unique qu’ils proposent à l’international vient de terminer sa campagne Kickstarter.

Il porte bien son nom de purificateur d’air Smartmi, et c’est l’appareil que nous devons examiner aujourd’hui. Nous avons eu notre unité d’examen très tôt alors que la campagne de financement participatif était encore en cours, mais la qualité de l’air autour de nos pièces était déjà excellente pendant les mois les plus chauds.

Cependant, maintenant que l’hiver s’est installé, l’air extérieur s’est régulièrement détérioré à des niveaux où le purificateur d’air est vraiment utile.

Spécifications clés du purificateur d’air Smartmi:

Taille: 31cm de diamètre x 63cm de hauteur, 5,2kg, 220V.

31cm de diamètre x 63cm de hauteur, 5,2kg, 220V. Affichage et commandes: Écran tactile OLED avec mode OFF en option, contrôle gestuel ou tactile, mode Auto / Veille, connexion Wi-Fi et contrôle de l’application Mi Home.

Écran tactile OLED avec mode OFF en option, contrôle gestuel ou tactile, mode Auto / Veille, connexion Wi-Fi et contrôle de l’application Mi Home. Filtre: Système de filtration en 3 étapes: filtre H13 True HEPA pour l’élimination des particules fines et filtre à charbon actif pour éliminer les odeurs et inactiver le formaldéhyde et autres COV.

Système de filtration en 3 étapes: filtre H13 True HEPA pour l’élimination des particules fines et filtre à charbon actif pour éliminer les odeurs et inactiver le formaldéhyde et autres COV. Capteurs: Température, capteur de particules laser, COV total, humidité.

Température, capteur de particules laser, COV total, humidité. Cotes de performance: 400m3 / h CADR, 6660L d’air purifié par min, pour les pièces 29-48m2, purifie une pièce de 30m2 en 5min

Si vous n’avez jamais entendu parler de Smartmi auparavant, c’est compréhensible. Leur gamme de produits n’est pas si vaste. Le site Web de Smartmi en anglais présente quelques ventilateurs permanents, quelques humidificateurs et quelques radiateurs électriques, ainsi qu’un siège de bidet chauffant. Ils disposent également d’un détecteur portable PM 2,5, qui peut également être vendu sous la marque Mijia. D’autre part, le site Web de Zhimi en chinois montre en plus quelques climatiseurs muraux de type split et quelques appareils Mijia liés à la mesure de la qualité de l’air.

Conception et contrôles

Smartmi est une entreprise Xiaomi. Leur purificateur d’air partage une grande partie de son langage de conception avec les propres purificateurs d’air de Xiaomi. Ce modèle ici, cependant, est légèrement plus puissant que le purificateur d’air Xiaomi Mi 3H largement disponible. Les deux ont la même empreinte générale, bien que sous une forme différente. Plus distinctement, peut-être, Smartmi a placé l’écran de contrôle au-dessus de son appareil.

Le jury ne sait toujours pas quel placement d’affichage est le plus pratique. L’écran latéral du Xiaomi est plus facile à surveiller si vous êtes assis, mais l’écran supérieur du Smartmi peut être vu à n’importe quel angle de n’importe quel coin de la pièce car il n’a pas besoin d’être tourné pour vous faire face. .

Et comme le purificateur d’air est à hauteur des genoux, je dirais que l’utilisation des commandes est plus confortable.

L’écran OLED et l’interface utilisateur simple du Smartmi ressemblent à n’importe quel purificateur d’air Xiaomi. L’écran n’est pas tactile, mais il est associé à un bouton tactile pour allumer ou éteindre l’appareil ou changer de mode.

Un anneau LED coloré autour de l’écran sert d’indicateur visuel de la teneur en PM2,5 / TVOC dans l’air.

En regardant de plus près, l’écran vous donnera des mesures plus détaillées de vos variables d’environnement – le niveau réel de PM2,5, la température de l’air et l’humidité de l’air.

Il n’y a pas beaucoup de modes disponibles – au-delà de la vitesse du ventilateur automatique, vous pouvez également avoir le mode favori avec votre vitesse de ventilateur constante préférée ou le mode veille, qui optimise la vitesse du ventilateur pour un fonctionnement silencieux. Vous pouvez également éteindre l’écran si vous dormez dans la même pièce et que la lumière vous dérange, mais uniquement via l’application.

Contrairement aux purificateurs d’air de marque Xiaomi Mi, les commandes montées sur le dessus du purificateur d’air Smartmi ont une fonction supplémentaire: le contrôle gestuel. Un capteur infrarouge détectera le mouvement de votre main, vous permettant de changer de mode d’un simple coup de main (sans toucher). Oui, c’est gadget, mais ça marche. Vous pouvez même éteindre le purificateur d’air en plaçant votre main assez longtemps au-dessus du capteur.

Votre main doit être à une distance d’environ 10 cm pour que les gestes s’enregistrent. Il existe également un verrouillage enfant pour les commandes pour plus de tranquillité d’esprit, et vous pouvez désactiver complètement le contrôle gestuel si vous le souhaitez.

Bien sûr, vous pouvez également contrôler toutes ces options à partir de l’application Xiaomi Mi Home et l’utiliser pour intégrer le purificateur d’air dans le cadre de la configuration de votre maison intelligente – même avec la prise en charge des commandes vocales d’Alexa ou de Google Assistant.

Mais malgré la myriade d’options de contrôle – je me suis retrouvé rarement besoin de recourir à l’une de ces options, donc je les trouve de peu d’importance pratique.

C’est parce que le purificateur d’air est censé être toujours allumé, donc avec le temps, vous oubliez qu’il est même là jusqu’à ce que vous ouvriez la fenêtre et que l’air pénètre mal. Vous pouvez entendre le ventilateur augmenter immédiatement sa vitesse dans ces cas, et la qualité de l’air L’indicateur devient rouge, ce qui rend la menace pour la santé parfaitement claire.

J’ai commencé à comprendre à quel point le fait d’avoir un appareil de mesure de l’air toujours allumé vous rend vraiment conscient de la qualité de l’air que vous respirez. La pollution de l’air n’est pas toujours perceptible, et là où je vis, certains jours sont certainement bien meilleurs que d’autres. J’ai donc vraiment apprécié la tranquillité d’esprit de pouvoir aérer l’appartement librement lorsque la pollution de l’air était faible, et je me suis assuré de garder les fenêtres fermées lorsque l’air extérieur était mauvais.

Ainsi, le purificateur d’air parvient non seulement à rester hors de vue et à garder un profil généralement bas, mais il est également toujours là pour vous rappeler la qualité de l’air que vous laissez entrer de l’extérieur – vraiment un gardien de l’air – comme la publicité de Smartmi va.

Fait-il bien son travail?

Mis à part le type de filtre utilisé, la mesure la plus cruciale concernant le type de travail qu’un purificateur d’air peut faire est son taux de livraison d’air propre ou CADR. C’est la quantité d’air filtré qu’il peut pomper exprimée en mètres cubes / h ou en pieds cubes par minute. Plus le CADR est élevé, plus il nettoie rapidement l’air de la pièce des contaminants ou des particules en suspension dans l’air.







Le capteur de particules laser est à l’arrière

Le purificateur d’air Smartmi a une excellente cote CADR de 400 mètres cubes / h (235cfm). Il est légèrement supérieur au purificateur d’air Mi 3H largement disponible de Xiaomi, évalué à 380 mètres cubes / h.

Le CADR de Smartmi se traduit par une taille de pièce recommandée entre 29 et 48 m2. Tout dépend du nombre de fois par heure que vous attendez du purificateur d’air pour recycler le volume d’air de la pièce.

La plupart des sources conviennent que les personnes souffrant d’allergies ou d’asthme ont besoin d’environ 4 ou 5 changements d’air par heure (ACH) dans la pièce qu’elles occupent, donc pour ce groupe, le purificateur d’air CADR 400 desservira une pièce au bas de la fourchette annoncée – donc environ 32 à 40 m2 (avec une hauteur sous plafond de 2,5 m).

Changements d’air par heure (ACH) ici ne se réfère pas au déplacement de l’air intérieur avec de l’air neuf de l’extérieur mais au nombre de fois que le volume total d’air présent dans la pièce peut traverser les filtres de la machine par heure.

Le strict minimum pour un nettoyage régulier de l’air pour les locaux occupés par des personnes en bonne santé nécessite 2 ACH, donc si vous avez un purificateur d’air avec un CADR de 400m3 / h toujours allumé et qu’il n’y a pas de source constante de mauvais air, la machine pourrait même desservir une pièce. de 80 m2 (avec une hauteur sous plafond de 2,5 m).

De l’autre côté du spectre, si vous avez quelqu’un qui fume dans la pièce ou si vous avez une fumée constante provenant de la cuisine ou d’autres objets en feu, vous pourriez avoir besoin de 8ACH, de sorte que le purificateur d’air Smartmi ne serait efficace que pour une zone jusqu’à 20 m2 (avec un Hauteur sous plafond de 2,5 m).

Vous pouvez voir à quel point tout est relatif, et il vaut vraiment mieux faire le calcul pour votre propre pièce et l’utilisation prévue, puis rechercher le purificateur d’air avec la bonne cote de performance.

J’ai utilisé le purificateur d’air dans un salon d’environ 45 m2, et même lorsque l’ouverture des fenêtres a fait monter la valeur des PM2,5 au nord de 150, la machine a pu les ramener à des valeurs plus raisonnables en moins de 5 min. ou alors. Il ne prendra pas soin de la vraie poussière qui se dépose sur les surfaces, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il le fasse.

Les tests scientifiques que j’ai vus en ligne montrent que les purificateurs d’air sont également efficaces pour éliminer les bactéries en suspension dans l’air. Bien que je ne sois pas sûr que cela aiderait à éliminer les agents viraux tels que le coronavirus, je suis au moins satisfait que ma famille respire l’air le plus propre possible compte tenu des circonstances.

Combien cela coûte-t-il d’acheter et de gérer?

Le purificateur d’air Smartmi a été présenté comme une campagne Kickstarer plus tôt cette année. La campagne est maintenant terminée et les unités seraient déjà expédiées aux soutiens de la campagne. Pourtant, nous n’avons pas encore vu le purificateur d’air Smartmi disponible à l’achat dans les magasins.

Le site Web de Smartmi pointe vers Amazon pour l’achat de sa machine et, à vrai dire, il existe des listes pour cela sur tous les sites Web régionaux d’Amazon, mais ils sont tous inactifs (Amazon.com | Amazon.de | Amazon.co.uk). Pourtant, je parierais qu’une plus grande disponibilité est probablement juste au coin de la rue. Une note sur la page de la campagne Kickstarter de Smartmi indique que leur capacité de production a été dramatiquement touchée par la pandémie de coronavirus, donc cela pourrait l’expliquer.

Malheureusement, en termes de prix, nous ne pouvons vraiment pas être sûrs du prix de vente de cet appareil. Si la campagne Kickstarter de Smartmi est quelque chose à faire, le purificateur d’air devrait probablement être lancé avec un prix d’environ 230 € / 230 $.

Lorsque vous considérez que le purificateur d’air Mi 3H coûte généralement environ 200 € / 200 $ et offre à peu près les mêmes fonctionnalités et une cote CADR, qui n’est qu’environ 7% inférieure, il est évident que l’appareil de marque Xiaomi Mi est la meilleure affaire.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Mi Air Purifier 3H a été réduit à 170 €, et je pourrais le trouver encore plus agressif chez les revendeurs Xiaomi, donc c’est vraiment un non-concours ici à moins que le Purificateur d’air Smartmi ne soit lancé avec un prix inférieur. prix que celui présenté dans leur campagne Kickstarter.

Xiaomi a également un appareil plus puissant, ce qui est toujours la meilleure affaire – le Хіаоmі Мі Аіr Рurіfіеr Рrо a un CADR de 500m3 / h à un prix inférieur à 200 €.

Lorsque vous envisagez l’achat d’un purificateur d’air, les coûts de fonctionnement sont également relativement stables. Outre l’électricité, il y a aussi le coût du filtre, et ces grands filtres HEPA ne sont pas vraiment bon marché. Vous pouvez les aspirer à l’extérieur pour éliminer les plus grosses particules de poussière, mais cela ne prolongera pas leur durée de vie, qui peut aller de 3 à 12 mois.







Les filtres doivent être remplacés tous les 3 à 12 mois en fonction de votre environnement

Le filtre de remplacement Smartmi est identique aux filtres des purificateurs d’air Xiaomi Mi, donc un remplacement vous coûtera environ 30 € / 30 $. Cela signifie un coût de fonctionnement d’environ 5 dollars de filtre par mois (si nous supposons une durée de vie moyenne du filtre de 6 mois). Ce prix n’est certainement pas un montant significatif, mais soyez conscient de ce facteur lorsque vous envisagez votre achat, surtout si vous comparez les offres de purificateurs d’air d’autres marques qui pourraient tarifer leurs filtres différemment ou offrir des propriétés de filtrage différentes.

Verdict

Le purificateur d’air Smartmi est un excellent produit. Il est conçu aussi bien que la plupart des appareils Xiaomi, il offre un excellent rapport qualité / prix et fonctionne comme prévu.

Cependant, il y a peu de différence avec la gamme régulière de purificateurs d’air Xiaomi Mi, à l’exception de l’écran monté sur le dessus et des commandes gestuelles supplémentaires. Nous n’avons pas encore vu son prix de détail car le purificateur d’air Smartmi n’a pas encore été lancé. Pourtant, Xiaomi a déjà deux offres intéressantes dans le segment inférieur à 200 € – une similaire et une plus puissante – de sorte que le purificateur d’air Smartmi aura du pain sur la planche s’il veut faire une brèche sur le marché.