Examen du purificateur d’air PurOxygen P500

Pas de roues Notre avis Le PurOxygen P500 n’est peut-être pas le purificateur d’air le plus élégant du marché, mais son processus de filtrage en six étapes fournit certainement de l’air pur à un rythme rapide.

Le P500 a un look utilitaire, avec un corps rectangulaire en plastique blanc, une garniture argentée et une calandre noire. Il se dresse sur le sol, mesure 51 cm de haut sur 33 cm de long et 17 cm de large, avec un câble blanc de 180 cm de long sortant de sa base.

Avec des poignées de chaque côté de la garniture argentée et un poids de seulement 4,5 kg, vous pouvez le déplacer facilement. Il est livré avec une petite télécommande qui tient dans la paume de votre main.

Mais vous pourriez être pardonné de penser que ce purificateur d’air n’est pas grand-chose… jusqu’à ce que vous voyiez le filtre.

Tout sur le filtre

PurOxygen indique que le P500 élimine 99,98 % des contaminants en suspension dans l’air, tels que les squames d’animaux, les moisissures, la poussière, les virus et les bactéries. Il combat la fumée, contrôle les odeurs et aide à lutter contre les maladies respiratoires. Une fois que vous voyez le filtre, vous comprenez pourquoi.

C’est épais.

Alex Greenwood / Fonderie

3,5 cm d’épaisseur pour être précis, et ça claque quand on le secoue. De plus, à 37 sur 30 cm, c’est la largeur d’une feuille de papier A3 et seulement 7 cm plus court.

Il y a quatre couches. Le préfiltre est conçu pour piéger les particules d’une taille d’un micron et plus, et identifie et filtre la poussière, les cheveux et les squames, améliorant ainsi la puissance de la couche de filtre HEPA suivante.

Le filtre HEPA HII capture les particules supérieures à 0,3 micron et 95 % à 99 % des particules inférieures à 0,3 micron.

Ensuite, il y a une couche de charbon actif qui, avec le filtre HEPA, élimine presque tous les polluants atmosphériques, tels que les odeurs d’animaux, la pollution des décorations ou les odeurs de fumée.

Et la couche finale est la filtration catalytique à froid, qui est conçue pour contrôler la pollution dans des conditions de vie normales. PurOxygen déclare que cette couche décomposera les gaz nocifs (également connus sous le nom de composés organiques volatils ou COV), tels que le formaldéhyde, les odeurs de fumée et les vapeurs de décoration.

Et ce n’est pas tout. Le purificateur d’air dispose également d’un générateur d’ions négatifs, qui filtre la poussière, le pollen, les squames d’animaux, les spores de moisissures et d’autres allergènes potentiels de l’air.

Ensuite, il y a un désinfectant à lumière UV, qui est utilisé pour tuer les germes, les allergènes, les bactéries, les moisissures, le pollen et les virus. PurOxygen dit que cela aide à améliorer la qualité de l’air en éliminant les causes courantes de maladie et de réactions allergiques et est particulièrement recommandé pour une utilisation par ceux qui ont un système immunitaire affaibli, de l’asthme ou des allergies.

Mettre en place

La configuration du P500 est simple. Dans la boîte se trouvent l’unité de purification, un filtre, un guide d’utilisation, une carte d’insertion et une télécommande. Déballez tout, retirez le plastique du filtre, placez le filtre dans le purificateur avec le côté bleu vers l’extérieur, fermez le couvercle du filtre, branchez l’appareil et appuyez sur power sur l’appareil ou sur la télécommande.

Contrôler

Il existe deux méthodes de contrôle du purificateur d’air : le panneau de commande circulaire sur l’appareil et la télécommande.

Alex Greenwood / Fonderie

Le panneau de l’appareil comporte quatre boutons : un pour allumer et éteindre, un pour modifier la vitesse du ventilateur ou le mettre en mode automatique, un pour activer le mode veille et un pour régler une minuterie entre une et douze heures pour éteignez la machine.

En appuyant sur deux combinaisons de boutons, vous pouvez afficher la température ambiante, activer et désactiver la sécurité enfant, activer et désactiver le filtre UV ou réinitialiser la fonction de gestion de la durée de vie du filtre.

La télécommande vous donne les mêmes commandes, avec en plus la possibilité d’allumer et d’éteindre l’ioniseur via le bouton de fonction.

Performance

Le purificateur d’air joue trois tonalités lorsque vous l’allumez, ce qui est une bonne idée, et il démarre automatiquement.

Il y a une légère odeur de plastique au début, mais qui disparaît rapidement.

Il existe trois modes de vitesse. La vitesse 1 fonctionne à 350 tr/min et génère à peu près le même son qu’un ordinateur de bureau. La vitesse 2 fonctionne à 550 tr/min et équivaut au bruit d’une machine à laver ou d’un lave-vaisselle. La vitesse 3 est de 800 tr/min et à peu près le même volume sonore qu’un sèche-cheveux domestique.

Sur le panneau de commande, il y a un cercle indicateur lumineux et un indicateur de qualité de l’air qui révèle des informations sur les particules en suspension dans l’air. La lumière affiche la qualité de l’air en termes de spectre de couleurs, donc le vert est excellent, le bleu est bon, le jaune est moyen et le rouge est médiocre.

L’indicateur de qualité de l’air compte à rebours pour purifier l’air pendant que le purificateur fonctionne ; l’indicateur va de 0 à 500, avec tout ce qui est en dessous de 50 bon.

Il était assez délicat de tester les performances du purificateur d’air tant les conditions atmosphériques étaient bonnes, mais nous avons expérimenté les fumées de décoration.

Nous plaçons le purificateur dans une pièce avec un plafond fraîchement peint. Il a initialement enregistré la qualité de l’air en bleu avec un chiffre de 84, et il n’a fallu que six minutes de fonctionnement du purificateur à la vitesse 2 pour l’abaisser au vert avec un chiffre de 8.

Alex Greenwood / Fonderie

Nous avons également essayé des toasts brûlés, en les faisant flotter par le purificateur. La qualité de l’air s’est enregistrée en rouge, puis a chuté de façon spectaculaire jusqu’au vert après seulement quelques secondes.

Le mode veille éteint la lumière UV et fait fonctionner l’appareil à basse vitesse, ce qui, si vous aimez le bruit blanc pendant que vous dormez, peut être un peu trop silencieux pour vous.

Le purificateur n’a pas de fonctionnalités intelligentes. Mais bien que vous ne puissiez pas le faire fonctionner à partir de votre téléphone intelligent, la télécommande peut être plus pratique pour certains.

PurOxygen indique que vous devez nettoyer le filtre tous les deux mois, soit en l’exposant au soleil pendant une à trois heures, soit en l’aspirant.

Il y a quelques choses à noter cependant. Vous ne pouvez pas utiliser le purificateur dans une pièce où la température est inférieure au point de congélation ou supérieure à 40 °C, alors vérifiez à nouveau par une journée extrêmement chaude.

Couverture

PurOxygen déclare que le P500 traitera des espaces de 150 à 550 pieds2donc 14m2 à 51m2et il nettoiera jusqu’à 550 pieds2 toutes les heures, jusqu’à 1650 pieds2 en trois heures.

Coût

Le P500 est un appareil de 45W. C’est à peu près moyen pour un appareil de ce type ; la consommation d’énergie est à peu près similaire à celle d’un petit ordinateur portable ou d’une Sky Box.

Vous devrez également tenir compte du coût des filtres de remplacement, que vous pouvez acheter sur Amazon pour 39,97 $. PurOxygen ne donne pas d’estimation de la durée de vie d’un filtre car cela dépend de la qualité de votre air.

Prix ​​et disponibilité

C’est le seul purificateur d’air de PurOxygen. Il est disponible aux États-Unis auprès d’un certain nombre de détaillants, dont Sears et Treblab, mais le meilleur prix actuel que nous pouvons trouver est d’Amazonoù il est de 149,97 $.

Il n’est disponible que dans une capacité limitée au Royaume-Uni. Oui, vous pouvez l’acheter sur Amazon, mais c’est extrêmement cher et nous ne le recommanderions pas à son prix actuel de 387,77 £.

Verdict

Avec le P500, vous faites des compromis sur l’esthétique pour un processus de filtration efficace en six étapes qui fonctionnera sur les particules et les gaz. Vous regardez peut-être une unité en plastique blanc avec un évent d’admission conventionnel, mais vous obtenez un ioniseur et une couche de filtration de catalyseur froid, et un filtre de qualité HEPA II.

Nous pensons que ce compromis en vaut la peine. Si vous voulez un purificateur d’air efficace qui fait ce petit plus pour un prix raisonnable, le P500 vaut vraiment le détour.