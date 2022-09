Examen du purificateur d’air Breville 360° Light Protect

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Attrayant

Portable

Bon pour un usage personnel Les inconvénients Pas d’écran d’affichage de la qualité de l’air

Pas de télécommande

Pas de fonctionnalités intelligentes Notre avis Ce purificateur d’air compact est portable, économique et efficace. Cependant, son absence d’affichage frustrera ceux qui veulent surveiller les niveaux de qualité de l’air de leur maison.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Quand un purificateur d’air ne ressemble-t-il pas à un purificateur d’air ? Dans le cas du 360° Light Protect de Breville, c’est lorsqu’il ressemble à un accessoire de décoration intérieure dans le style d’une baratte à lait en céramique, avec une poignée tissée.

Conception et apparence

Portable à 3 kg / 7 lb

Peut se tenir sur un bureau ou une table de chevet

Commandes tactiles

D’accord, ce purificateur d’air Breville n’est pas fait d’argile : c’est du plastique blanc robuste avec une couverture en tissu gris sur la grille d’admission d’air à 360 degrés. Mais la forme et le style du purificateur d’air adoucissent ce qui pourrait être une silhouette d’appareil électroménager assez sévère en un objet plus traditionnel et plus confortable pour la maison.

La finition de la poignée grise tissée vous permet de transporter assez facilement le purificateur de 3 kg (7 lb) d’une pièce à l’autre. Il n’y a pas besoin de roues à ce genre de poids, mais cela vaut la peine d’être noté si vous avez des problèmes de santé qui rendent difficile le transport, par exemple, d’un sac à provisions.

D’une hauteur de 38 cm, il n’est pas particulièrement imposant et d’un diamètre de 23 cm (bien qu’il ne soit pas circulaire mais un carré très arrondi), c’est à peu près la même empreinte qu’un support de pot de fleurs typique. Le câble d’alimentation blanc mesure 180 cm de long.

La bouche d’aération est en haut et le panneau de commande se trouve au milieu de celui-ci.

Breville indique que le système d’admission d’air 360° Light Protect aspire l’air de toutes les directions pour collecter la poussière, la fumée, le pollen, les spores de moisissure et les squames d’animaux afin de fournir un air plus pur.

Le filtre

Six couches de purification de l’air

Filtre HEPA H13

Couche de charbon actif

La grille d’admission d’air enveloppe tout l’appareil ; il ne s’agit pas seulement d’une grille sur un côté du purificateur. Il a six couches de purification : dont deux sont facultatives.

La première couche est le filtre en tissu, qui est un tissu adapté aux aspirateurs et qui capture les particules plus grosses comme les cheveux, les squames d’animaux et les peluches. La deuxième couche est un préfiltre.

La troisième couche est le filtre True HEPA H13, qui capture jusqu’à 99,97 % des impuretés aussi petites que 0,3 micron, ainsi que les allergènes, notamment la poussière, le pollen et les spores de moisissure.

La quatrième couche est un filtre à charbon actif, qui s’attaque aux odeurs et aux gaz des animaux domestiques, de la cuisine et de la fumée. La cinquième couche, facultative, est la stérilisation UV qui aide à réduire la reproduction des germes, virus, bactéries, moisissures et champignons piégés dans le filtre.

Il existe également la possibilité d’utiliser un ioniseur, qui libère des ions négatifs dans l’air filtré sortant et aide à lier les impuretés en suspension dans l’air afin qu’elles puissent être plus facilement capturées.

Le filtre lui-même est une unité cylindrique creuse qui s’insère dans le corps du purificateur. Dévissez le bas du purificateur pour y accéder, et il fait 2,5 cm d’épaisseur.

Alex Greenwood / Fonderie

Le purificateur 360 est également certifié AHAM. Il s’agit d’un programme de certification, géré par l’Association of Home Appliance Manufacturers et reconnu par l’EPA, qui fournit une vérification uniforme et commercialement pratique du taux de diffusion d’air pur (CADR) certifié par les fabricants pour la fumée de tabac, la poussière et le pollen – mais nous Je parlerai plus du CADR plus tard.

Panneau de commande et affichage

Il n’y a pas d’écran, juste un simple écran tactile gris avec des voyants lumineux correspondants. Il accueille un bouton d’alimentation, une touche multifonction de vitesse du ventilateur pour choisir entre les trois vitesses, un bouton de lumière UV et un bouton ioniseur.

À droite, il y a un bouton de minuterie pour éteindre le purificateur après 4, 8 ou 12 heures, un bouton de veilleuse, qui contrôle un anneau lumineux blanc chaud sous le panneau de commande, et le bouton de mode nuit, qui atténue le contrôle l’icône du panneau s’allume. Si le filtre doit être remplacé, un voyant de filtre s’allume.

Alex Greenwood / Fonderie

Tout est très simple.

Bien sûr, ce qui manque, ce sont des indicateurs de qualité de l’air en temps réel. Vous n’obtenez pas de lectures de particules d’air ou de spectre de feux de circulation pour vous montrer à quel point l’air de votre pièce peut être mauvais, ni à quel point il est meilleur après que le purificateur a fonctionné pendant une heure ou deux.

Pour certaines personnes, ce manque de données sera un véritable point de friction, mais à ce prix, vous devez déterminer si vous êtes prêt à payer plus pour cette fonctionnalité.

Il n’y a pas non plus de fonctionnalités intelligentes et même pas de télécommande, donc tout doit être fait sur l’appareil lui-même.

Performance

Trois vitesses de ventilateur

Réglage silencieux de 33 dB

Le mode nuit atténue les lumières

Le processus de configuration est simple. Sortez le purificateur de la boîte, dévissez le fond pour retirer le plastique du filtre, revissez le fond, branchez et appuyez sur le bouton d’alimentation.

En termes de bruit, nous avons trouvé que le réglage de la vitesse du ventilateur sur I était plus silencieux qu’un PC de bureau. Breville indique que ce réglage de vitesse est d’environ 33 dB en moyenne, et nous pensons que c’est exact.

Le réglage de la vitesse du ventilateur II est similaire à un aspirateur, et le réglage de la vitesse du ventilateur III s’apparente à un puissant sèche-cheveux – cette sortie d’air vraiment puissante est, nous le soupçonnons, davantage un mode d’urgence. Utilisez-le si votre cuisine est pleine de fumée de toasts brûlés ou si la fumée du feu de joie d’un voisin s’est échappée à travers une fenêtre ouverte de la chambre.

Notre première expérience était une utilisation nocturne sur une minuterie de quatre heures à la vitesse du ventilateur I avec les UV et l’ioniseur activés et le mode nuit atténuant les lumières de l’écran. Le bruit n’a pas perturbé le sommeil et l’air de la chambre le lendemain matin était plus frais et moins étouffant.

La deuxième expérience était similaire à la première, mais le purificateur a fonctionné toute la nuit. Notre sujet de test a rapporté que le purificateur semblait aider à un niveau de sommeil plus profond, et encore une fois, l’air dans la pièce était plus frais le lendemain matin.

Le 360 ​​a un effet notable sur la qualité de l’air qu’une personne moyenne peut ressentir. Mais il n’y a aucun moyen de vérifier ce qu’il capte en raison du manque d’indicateurs de qualité de l’air en temps réel.

En termes de nettoyage, vous essuyez l’extérieur du purificateur avec un chiffon humide, l’évent peut être dépoussiéré avec une brosse douce et vous pouvez aspirer le tissu de couverture du filtre.

Débit d’air pur

CADR pour la fumée : 191 m3 par heure

CADR pour les poussières : 190m3 par heure

CADR pour le pollen : 205m3 par heure

Breville déclare que le 360 ​​Light Protect filtrera des pièces jusqu’à 79 m2 en une heure, donc pour une pièce de taille moyenne de 16 m2, vous obtiendrez cinq changements d’air par heure.

Le 360 ​​Light Protect a un débit d’air clair (CADR) pour la fumée à 191 m3 par heure (113 pieds cubes par minute), pour la poussière à 190 m3 par heure (112 pieds cubes par minute) et pour le pollen à 205 m3 par heure (121 pieds cubes par minute). pieds cubes par minute).

Nous pensons que c’est assez bon pour sa taille et son prix.

Breville dit que le filtre devrait durer jusqu’à douze mois, bien que cela dépende du moment et de la durée d’utilisation du purificateur. Le voyant de remplacement du filtre s’allume lorsque vous devez le changer.

Coût de fonctionnement, prix et disponibilité

Le 360 ​​Light Protect est disponible au Royaume-Uni à partir de Argos, Amazone et Freemans pour 150 £. Vous devrez également prendre en compte le coût des filtres de remplacement, qui ont un RRP de 34,99 £ mais sont souvent disponibles à un prix inférieur. Tu peux achetez-les sur Amazon.

Ce purificateur d’air est de 38 watts. Il a une consommation d’énergie similaire à celle d’un ordinateur portable, ou peut-être d’un système de jeu vidéo, et est inférieur à certains des autres purificateurs d’air plus puissants que nous avons testés et qui sont arrivés à 45 ou 48 watts.

Verdict

Nous aimons le purificateur d’air 360 Light Protect. C’est une belle forme et design pour une maison, c’est léger et portable, et ça fait ce qu’il est censé faire. D’accord, vous n’obtenez pas de relevés sophistiqués de la qualité de l’air et vous ne pouvez pas le contrôler depuis votre smartphone, mais au niveau du prix, nous pensons que cela vaut la peine d’être considéré si vous voulez quelque chose pour filtrer l’air de votre chambre ou de votre maison. Bureau.

Pour en savoir plus sur les meilleurs purificateurs d’air que nous avons testés et pour voir comment le purificateur d’air Breville 360° Light Protect se mesure, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs purificateurs d’air que nous avons examinés.