En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design élégant et haut de gamme

Capacités de refroidissement impressionnantes

Protège des gaz et des polluants dans l’air

Performances silencieuses Les inconvénients Pas de commandes embarquées

Aucune application compagnon ou autre intelligence Notre avis Le Dyson Purifier Cool Autoreact est vraiment un purificateur d’air haut de gamme, mais il fait un excellent travail à la fois pour purifier et refroidir la pièce, et il est beaucoup plus silencieux que les alternatives. Il manque cependant d’intelligence, une surprise à un prix aussi élevé.

Prix ​​lors de l’examen

549,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Dyson Purifier Cool Autoreact

Dyson est un acteur de longue date sur le marché des ventilateurs et, ces dernières années, il a commencé à s’attaquer au problème de la purification de l’air. Cela a du sens – si le ventilateur fait déjà circuler de l’air, pourquoi ne pas le nettoyer en même temps – et au milieu des niveaux croissants de pollution de l’air, c’est quelque chose dont les consommateurs sont plus conscients que jamais.

Le Dyson Purifier Cool Autoreact cherche à la fois à refroidir et à purifier l’air de votre maison, avec un système de filtration impressionnant et des capteurs intégrés fournissant des données en temps réel sur la qualité de l’air dans votre pièce. La question est, vaut-il son prix premium de 549,99 $ / 499,99 £? Bien…

Concevoir et construire

Le Dyson Purifier Cool Autoreact est vraiment un ventilateur Dyson, suivant la même philosophie de conception que le reste de la collection de ventilateurs sans lame de Dyson. Son design élégant et distinctif est certainement plus haut de gamme que la plupart des ventilateurs et filtres à air concurrents, avec une palette de couleurs blanc et argent qui ne semblerait pas déplacée dans un salon ultramoderne.

Il est plus grand que certains pourraient s’y attendre, mesurant un peu plus de 1 m (1050 mm) de hauteur, bien que l’empreinte relativement petite de 220 x 204 mm signifie qu’il ne prend pas trop de place dans l’ensemble.

Il repose sur une base pivotante qui vous permet d’incliner le purificateur d’air où vous le souhaitez, avec des options pour régler la rotation entre 45 et 355 degrés pour refroidir une pièce entière. La rotation n’est pas aussi précise lorsque vous faites tourner le ventilateur vous-même, en cliquant en place tous les 10 à 15 degrés, mais vous pouvez facilement le verrouiller en place à l’aide de la télécommande fournie.

Lewis Peintre / Fondeur

Sous la boucle emblématique sans lame, vous trouverez un cylindre argenté familier avec une poignée de petits trous qui permettent au Dyson Autoreact d’aspirer l’air de l’environnement. C’est plus qu’une simple circulation d’air – il comporte un grand filtre à air à l’intérieur qui est simple à installer – mais plus à ce sujet en une minute.

Vous trouverez un écran LCD circulaire qui se trouve à l’avant de la base cylindrique, fournissant des informations en un coup d’œil non seulement sur les réglages actuels de la vitesse du ventilateur, mais également sur toutes sortes de mesures sur la qualité de l’air actuelle.

Lewis Peintre / Fondeur

Ceci est particulièrement important avec le Purifier Cool Autoreact car, contrairement aux filtres à air concurrents comme le Zigma Smart Aerio 300, il n’y a pas d’application compagnon pour smartphone. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la télécommande, qui s’enclenche magnétiquement sur le dessus du filtre, pour parcourir différents écrans afin d’obtenir une ventilation de la qualité de l’air, de l’humidité et de la température.

Lewis Peintre / Fondeur

Ceux qui veulent de l’intelligence à bord devront opter pour le ventilateur purificateur de formaldéhyde (encore plus haut de gamme) à 519,99 $ / 549,99 £ Dyson HEPA Purifier Cool Formaldéhyde.

Le problème est que, tout comme avec les autres ventilateurs Dyson, la conception vient en premier – et cela signifie qu’il y a un manque de commandes embarquées. Il y a un bouton d’alimentation, mais c’est à peu près tout. Pratiquement toutes les fonctions doivent être activées via la télécommande, et si vous la perdez, vous perdrez l’accès à la plupart des fonctionnalités proposées. Des boutons pour contrôler l’oscillation et la rotation auraient été agréables, à tout le moins.

Lewis Peintre / Fondeur

Caractéristiques et performances

Les principales caractéristiques du Dyson Purifier Cool Autoreact sont dans le nom ; non seulement il refroidira l’air, mais il le purifiera à l’aide de sa suite de capteurs intégrés et d’un système de filtration avancé.

En tant que tel, le Dyson Purifier Cool Autoreact fait un très bon travail de refroidissement de l’air dans la pièce. Pour ce faire, il utilise la technologie brevetée de multiplicateur d’air de Dyson pour canaliser l’air devant le ventilateur pour une brise constante, et avec 10 vitesses de ventilateur au choix, il va d’une brise légère à un puissant flux d’air refroidi. Le flux d’air est également relativement étroit, ce qui signifie qu’il ne soufflera pas les papiers à proximité s’il est dirigé vers vous.

Il n’est pas aussi intense qu’un ventilateur de bureau ordinaire à vitesse maximale, mais il est plus confortable pour une utilisation toute la journée.

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de se rafraîchir – bien que ce soit une fonction très pratique pendant les journées chaudes et collantes. La principale caractéristique du Dyson est ses capacités de purification de l’air, et plus précisément, sa capacité à augmenter ou diminuer automatiquement en fonction des niveaux actuels de qualité de l’air dans votre pièce.

Il arbore un filtre HEPA H13 en fibre de verre remplaçable qui, combiné à la technologie Dyson, peut filtrer les gaz, y compris les COV et les odeurs nauséabondes de l’air, ainsi que 99,95 % des particules aussi petites que 0,1 micron. Ce n’est pas seulement le filtre qui est conçu selon la norme HEPA H13 ; l’ensemble du châssis répond à la norme pour garder les polluants piégés à l’intérieur, les empêchant de se relâcher dans l’air au fil du temps.

Dyson

Il basculera les informations à l’écran entre PM 2,5, PM 10, COV et NO2 en fonction de ce qui est détecté dans l’air, vous donnant toujours des informations clés en un coup d’œil. Les niveaux de qualité de l’air peuvent être affichés sous la forme d’un graphique coloré ou simplement par des chiffres – je préfère ces derniers pour voir exactement à quel point la qualité de l’air est bonne ou mauvaise dans la pièce, mais chacun à sa manière.

Ce qui différencie le Dyson Purifier Cool Autoreact des autres purificateurs d’air du marché est la technologie de multiplicateur d’air de l’entreprise, qui aide à créer une circulation dans la pièce et à rediriger les polluants dans l’air vers le filtre pour de meilleures performances. En fait, il est capable de générer jusqu’à 290 litres d’air purifié par seconde, ce qui le rend idéal pour purifier assez rapidement les petites et les grandes pièces.

Lewis Peintre / Fondeur

Vous pouvez soit régler Autoreact pour, eh bien, réagir automatiquement aux polluants dans l’air, mais vous pouvez également l’écraser avec votre choix de vitesse de ventilateur. Plus le ventilateur est puissant, plus il nettoiera l’air rapidement, mais le flux d’air sera également beaucoup plus puissant et potentiellement dérangeant selon ce que vous faites, bien qu’il existe un mode diffus qui détournera l’air vers l’arrière du ventilateur si nécessaire.

Malgré la combinaison de la purification de l’air et du refroidissement, Dyson a également rendu le Dyson Purifier Cool AutoReact 20 % plus silencieux que son prédécesseur, et cela se remarque immédiatement à l’utilisation. Même à des vitesses de ventilateur plus élevées, je n’ai jamais ressenti le besoin d’allumer le téléviseur pour étouffer le bourdonnement comme je l’ai fait avec les purificateurs d’air moins chers que j’ai testés.

C’est particulièrement utile lorsqu’il est utilisé la nuit en conjonction avec le mode nuit dédié, offrant une douce brise sans perturber votre sommeil. Il s’éteindra également après un laps de temps prédéterminé – il faut réduire ces factures d’énergie, n’est-ce pas ?

Lewis Peintre / Fondeur

Tarification

Comme vous pouvez vous y attendre d’un produit Dyson, ce n’est pas le purificateur d’air le moins cher du marché à 549,99 $ / 499,99 £, bien que les capacités impressionnantes de purification de l’air et la conception haut de gamme puissent en faire un achat tentant pour certains. C’est certainement un meilleur interprète et plus lisse que les goûts du Zigma Smart Aerio 300 à 169 $ / 145 £, vous avez donc tendance à en avoir pour votre argent.

Si vous êtes tenté, vous pouvez acheter le Dyson Purifier Cool Autoreact auprès de Dyson lui-même aux côtés de détaillants clés, notamment Best Buy aux États-Unis et John lewis au Royaume-Uni. Pour voir comment cela se compare à la concurrence, jetez un œil à notre sélection des meilleurs fans.

Verdict

Le Dyson Purifier Cool Autoreact est un combo purificateur/ventilateur haut de gamme, et son prix le reflète. Si vous cherchez simplement à purifier votre air sur un budget, le Dyson n’est probablement pas pour vous – mais si vous cherchez un purificateur haute performance qui non seulement fonctionne exceptionnellement bien mais qui a l’air à la mode, il devient beaucoup plus option attrayante.

Sa technologie de multiplicateur d’air fournit non seulement une brise rafraîchissante, mais elle aide à rediriger les polluants dans l’air vers le purificateur pour garder l’air de la pièce agréable et propre. Les points bonus vont également à Dyson pour les niveaux de bruit, avec des performances globalement plus silencieuses par rapport aux purificateurs d’air moins chers.

Les seules frustrations concernent les commandes; il repose presque entièrement sur une télécommande plutôt petite, et sans commandes embarquées ni compatibilité avec les applications pour smartphone, vous perdrez l’accès à de nombreuses fonctionnalités si vous le perdez.