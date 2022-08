Examen du projecteur portable Xgimi Halo Plus: vue d’ensemble, voyagera

Le Xgimi Halo Plus n’est pas votre dim typique, peu coûteux mini-projecteur portatif. Son design élégant et sobre se combine avec une image étonnamment bonne. Cette petite beauté est brillante pour sa taille, a une bonne contrastecouleur assez précise et Android TV diffusion intégré. Il y a même une batterie avec 2,5 heures de temps de lecture revendiqué.

Comme Lumineux pour la catégorie

Petite taille

Batterie intégrée N’aime pas Un peu cher

La couleur est seulement OK

Une ergonomie bizarre

C’est un peu cher, cependant, et facilement surclassé par projecteurs plus grands sans batterie, comme le BenQ HT2050A. Donc, si vous n’avez pas absolument besoin totalement soirées cinéma sans filvous pouvez obtenir une meilleure image ou économiser de l’argent par rapport au Halo Plus.

Si vous recherchez du plaisir sans fil, le Halo Plus offre une image meilleure et plus lumineuse que de nombreux projecteurs concurrents. La simplicité de l’interface Android TV intégrée et sa myriade d’options de streaming le rendent beaucoup plus facile à utiliser que de nombreux projecteurs portables précédents que nous avons aimés. Vous devrez cependant payer un peu pour cette facilité d’utilisation et ces performances.

Découvrez le projecteur Xgimi Halo Plus chic et portable Voir toutes les photos



Résolution 1080p dans une petite boîte

Résolution native : 1 920 x 1 080 pixels

Compatible HDR : Oui

Compatible 4K : Oui

Compatible 3D : Oui

Spécification de lumens : 900

Zoom : Non

Décalage de l’objectif : Non

Durée de vie des LED : 25 000 heures

Le Halo Plus est un projecteur 1080pmais il peut accepter 4K et HDR signaux. Comme la plupart des projecteurs, il ne fera pas grand chose avec le HDR, mais cette fonctionnalité ne fait pas de mal. Comme c’est généralement le cas pour les projecteurs de cette catégorie, il n’y a pas décalage d’objectif ou zoom. Si vous voulez une image plus grande, vous devez éloigner le projecteur de l’écran.

La spécification de luminosité est encore plus gonflée que d’habitude. j’ai mesuré environ 284 lumens par rapport à leur spécification de 900. Ce n’est pas vraiment si mal, mais c’est assez loin des affirmations de Xgimi. C’est l’un des projecteurs portables les plus lumineux que nous ayons testés, mais loin des projecteurs sans batterie encore moins chers. Tout dépend donc de la façon dont vous abordez le Halo Plus. Si l’inclusion d’une batterie est primordiale, alors c’est assez brillant pour sa catégorie. Si vous voulez juste quelque chose de petit et pas trop cher, il existe d’autres options bien plus lumineuses/meilleures.

Geoff Morrison/Crumpe



Cette batterie a une autonomie revendiquée de 2,5 heures. L’utilisation de la batterie réduit la puissance lumineuse environ de moitié, ce qui est similaire à ce qui se passe avec la plupart des pyjamas alimentés par batterie.

Il y a une autre bizarrerie que je dois mentionner, car cela m’a rendu dingue. Lorsque vous éteignez le Halo Plus, vous avez deux choix, essentiellement en veille et complètement éteint. Si vous choisissez complètement éteint, ce qui est logique si vous ne voulez pas que la batterie s’use, le seulement Pour rallumer le projecteur, appuyez sur le bouton d’alimentation… deux fois. Il y a un petit avertissement à ce sujet avant que l’écran ne devienne noir, mais il clignote et manque. Pour moi, cette conception est exceptionnellement contre-intuitive. Je ne peux pas penser à un autre produit qui vous oblige à appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation pour l’activer. J’avais sérieusement pensé que le projecteur était mort sur moi à mi-parcours.

Entrées et streaming : vérifier et vérifier

Geoff Morrison/Crumpe



Entrées HDMI : 1

Port USB : 1

Sortie audio : sortie casque et Bluetooth

Internet : 2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac

Télécommande : non rétroéclairée

À l’arrière se trouve une suite de connexions assez standard pour un projecteur de cette taille. HDMI et USB, plus une sortie casque analogique.

Vous avez Android TV complet à l’intérieur, ce qui est un bon changement par rapport au magasin Android-lite et Aptoide plus courant. Ce qui signifie que vous avez tous les principales applications de streaming, et les versions complètes desdites applications. De nombreux projecteurs portables utilisent des versions nerfées de nombreuses applications, ce qui les rend beaucoup plus ennuyeuses à utiliser.

Sur les côtés se trouvent deux haut-parleurs de 5 W réglés par Harman Kardon. Ils jouent assez fort pour leur taille. C’est l’un des premiers projecteurs de cette taille où je n’ai pas eu besoin de le faire fonctionner à 100 % pour entendre par-dessus mon climatiseur.

Comparaisons de qualité d’image

Geoff Morrison/Crumpe



Pour ma comparaison, j’ai opposé le Xgimi à deux projecteurs portables similaires (dans l’esprit), le Anker Mars II Pro et le BenQ GS50. L’Anker Mars II Pro offre des spécifications similaires, de taille à peu près similaire, mais coûte 550 $. Le BenQ a environ 80 % de volume physique en plus par rapport au Xgimi, mais les deux sont toujours facilement considérés comme portables. Cela coûte 800 $. Je les ai connectés à un amplificateur de distribution Monoprice 1×4 et les ai visualisés côte à côte sur un écran de 102 pouces à gain 1,0.

L’Anker avait l’air quelque peu délavé par rapport au Xgimi, bien que leurs rapports de contraste soient fondamentalement les mêmes. Cela est probablement dû au manque de commandes de réglage d’image sur le Mars II Pro. Le paramètre de luminosité non réglable est trop élevé, ce qui augmente les ombres et fait apparaître l’image délavée. En soi, ce n’est pas aussi évident, et l’image est toujours bonne dans l’ensemble, mais par rapport au Xgimi, elle est à la traîne.

Alors que le Mars II Pro est également 720p par rapport au 1080p de BenQ et Xgimi, ce n’est pas aussi important que vous pourriez l’imaginer. Bien sûr, les deux autres sont plus pointus, mais l’Anker tient le coup. Dans l’ensemble, si vous voulez quelque chose qui est presque aussi bon, mais que vous voulez économiser de l’argent, le Mars II Pro est la voie à suivre.

Geoff Morrison/Crumpe



Le GS50 a l’air bien en soi, mais il y a une façon essentielle de le faire : la luminosité. Le Xgimi est presque deux fois plus lumineux que le BenQ. À 100 pouces, les deux sont encore sombres par rapport aux “vrais” projecteurs de cinéma maison, mais si vous projetez une image plus télévisée, ils ont l’air beaucoup plus impressionnants. L’œil, cependant, est immédiatement attiré par le Xgimi. C’est tellement plus lumineux. Son taux de contraste est également meilleur, d’environ 50%. Cela, combiné à la lumière ajoutée, rend l’image plus attrayante.

Cependant, le BenQ a une bien meilleure couleur. L’herbe, le ciel, les tons de peau, tous semblent beaucoup plus naturels sur le BenQ. Les couleurs du Xgimi ne sont pas aussi mauvaises que celles que j’ai testées récemment, elles ne sont tout simplement pas aussi réalistes que celles du BenQ. Bien que la couleur soit un élément crucial de la qualité globale de l’image, elle ne peut tout simplement pas rivaliser dans ce cas avec le meilleur rapport de luminosité et de contraste du Xgimi.

Que dire de la Projecteur intelligent Xiaomi Mi 2? J’ai mesuré la moitié des lumens par rapport au Xgimi et Anker, à peu près le même que le BenQ. Comme c’est fondamentalement le même prix que le Xgimi, mais qu’il manque une batterie, le Xgimi est le grand gagnant.

Cylindre d’argent

Geoff Morrison/Crumpe



Le Halo Plus a un design élégant, quoique discret. Un costume d’affaires à l’extérieur mais un athlète à l’intérieur. Il est plus performant que ses concurrents les plus directs. Cependant, comme avec tous ces projecteurs portables, vous vraiment besoin de considérer comment vous allez l’utiliser. L’aspect de la batterie est-il un ajout intéressant ou l’utiliserez-vous régulièrement de cette façon ? Parce que si vous n’utilisez pas la batterie, un projecteur de cinéma maison traditionnel comme le BenQ HT2050A, par exemple, est bien meilleur que le Halo Plus pour le même prix.

D’un autre côté, si vous allez l’utiliser régulièrement loin des prises de courant, le Halo Plus offre une image plus lumineuse et généralement meilleure par rapport à plusieurs autres projecteurs portables que nous avons aimés. L’Anker Mars II Pro est une meilleure affaire, mais il lui manque le contraste, les détails et la facilité d’utilisation d’une interface Android TV complète. Le BenQ GS50 a un design industriel plus ludique, mais ne peut pas rivaliser avec le Xgimi sur la luminosité.

Donc, si vous allez l’utiliser débranché et que le prix assez élevé ne vous dérange pas, le Xgimi Halo Plus est une excellente option.