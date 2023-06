Examen du plan de Mercedes alors que Lewis Hamilton et George Russell entrent en collision lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les coéquipiers de Mercedes Lewis Hamilton et George Russell se frapper pendant Q2

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a confirmé qu’il y aura un examen de la collision entre Lewis Hamilton et George Russell lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne.

Les deux pilotes britanniques ont pris contact à l’approche du premier virage vers la fin de Q2, les deux semblant ignorer que l’autre cherchait à lancer un tour rapide.

Russell n’a pas atteint la Q3, tandis que Wolff pense que l’incident a peut-être coûté à Hamilton une place au premier rang car il a provoqué un changement d’aileron avant avant la fusillade à la perche.

« Cela ne devrait pas arriver », a-t-il dit. « Les coéquipiers ne devraient jamais entrer en collision et même avec une autre voiture, vous ne devriez pas entrer en collision en qualifications.

« Ce sont toujours des circonstances malheureuses qui peuvent potentiellement pénaliser les deux voitures. Ici, cela n’a pas pénalisé George parce qu’il ne savait pas et il est monté sur ses genoux. Lewis a dû changer son aileron avant. »

« C’est un effort d’équipe et quelque chose dans nos communications. Nous devons revoir après cet incident pour l’éviter à l’avenir. »

Un Hamilton accélérant a coupé l’avant gauche de la voiture de Russell alors qu’il sortait du sillage de la Ferrari de Carlos Sainz et Wolff a admis que le contact avait l’air « idiot ».

« Tout est dû à une mauvaise communication car les pilotes d’une même équipe ne veulent pas se percuter dans le dernier tour des qualifications.

« C’était juste une situation malheureuse que George vient de lancer un tour et Lewis l’a vu comme sa dernière opportunité et ne pensait pas que George était sur ce tour.

« Ça a l’air idiot, mais ça ne l’était pas. C’était juste une mauvaise communication. »

Les conducteurs acceptent que l’affrontement était un « malentendu massif »

Hamilton a décrit le mouvement de Russell comme « dangereux » à la radio de l’équipe immédiatement après l’incident, mais a reconnu plus tard qu’il s’agissait d’un « malentendu ».

Les deux pilotes ont discuté de l’incident peu de temps après les qualifications et Hamilton a admis qu’il y avait eu des dommages qui l’ont conduit à se qualifier uniquement en cinquième position pour la course de dimanche, bien qu’il ait été reclassé en quatrième suite à une pénalité sur la grille pour Pierre Gasly d’Alpine.

Il a déclaré aux journalistes: « J’ai contourné le virage 13 et George avait l’air d’aller dans la voie des stands, alors j’ai continué, puis tout à coup, il a coupé, ce qui est évidemment un peu déroutant car je ne savais même pas qu’il était là. .

« Je suis allé à gauche et il a commencé à revenir. C’était juste un malentendu.

« J’ai des dommages à l’aile avant et je ne sais pas ce qui est endommagé au sol, mais de toute façon, nous n’aurions pas pu rivaliser avec le Red Bull. Ils sont toujours dans leur propre ligue, mais nous arrivons. »

Russell, qui a eu du mal tout au long de la séance et s’est qualifié 12e, s’est excusé pour son erreur et a insisté sur le fait qu’aucun des pilotes ne devrait être blâmé.

« C’était juste une erreur de communication massive », a-t-il déclaré.

« Je regardais juste devant pour essayer d’obtenir le sillage de Carlos et ensuite Lewis était là.

« Nous devons parler en interne de la façon dont cela s’est passé, car entre deux coéquipiers, cela ne devrait jamais arriver.

« Ce n’était la faute ni de l’un ni de l’autre. Je pense que Lewis ne savait probablement pas que je commençais aussi dans ce tour. »

Rosberg: Hamilton devrait aussi s’excuser

L’ancien coéquipier d’Hamilton, Nico Rosberg, qui travaille pour Sky Sports F1 à Barcelone, a déclaré qu’il était juste que Russell s’excuse et a appelé Hamilton à présenter des excuses similaires car il a convenu que Mercedes devait tenir des pourparlers pour éviter une répétition à l’avenir.

« C’est un peu malheureux, mais je pense qu’il y aura quand même des discussions sérieuses.

« George s’est excusé, ce que je pense être juste, mais je pense que Lewis doit également s’excuser car si Lewis passe, le tour de George est terminé.

« Lewis serait juste devant et George serait coincé derrière lui et son tour serait ruiné. C’était sa dernière tentative pour entrer en Q3, donc Lewis devra s’excuser plus tard. »

