Examen du «  plan B  »: un tour de joie à la recherche d’une contraception d’urgence

Dans la comédie attachante « Plan B, » Sunny (Kuhoo Verma) et Lupe (Victoria Moroles) sont les meilleures amies adolescentes, liées par des désirs hormonaux et leur volonté de se faufiler autour de leurs parents stricts mais aimants.

Ensemble, le couple organise une fête lorsque la mère de Sunny est hors de la ville et, impulsivement, Sunny fait l’amour pour la première fois. Lorsqu’elle se réveille, elle se rend compte qu’elle a dormi avec un préservatif à l’intérieur de son corps, risquant une grossesse non planifiée. Une contraception d’urgence est nécessaire et Lupe est aux côtés de son amie alors qu’elle court pour la récupérer.

Le seul problème est que Sunny et Lupe vivent dans le Dakota du Sud, un État qui permet aux pharmaciens de refuser des médicaments en raison d’objections aux droits reproductifs. Sunny et Lupe se voient refuser les pilules le lendemain matin dans leur pharmacie locale, alors ils prennent la route à la recherche du Planned Parenthood le plus proche, faisant de la place sur leur route pour des rendez-vous avec des trafiquants de drogue sur les terrains de jeux et des concerts en tête d’affiche.

Cette comédie de copain (streaming sur Hulu) a été réalisé par l’actrice Natalie Morales, et sa réalisation témoigne de la même confiance facile dont elle a fait preuve en tant qu’interprète dans des films comme «Battle of the Sexes» et des séries télévisées comme «Dead To Me». Le rythme n’est pas précipité, les lignes de frappe sont négligemment sous-jouées et les performances sont détendues et charismatiques. L’accent dans «Plan B» reste sur ses personnages et leurs relations les uns avec les autres, et ce sens ancré du soin donne un sentiment d’assurance à des séquences plus risquées – y compris une scène étendue de nudité masculine frontale complète.