Examen du «  parcours perdu  »: quand un village se bat

«Lost Course» utilise un soulèvement local qui a fait la une des journaux internationaux pour poser des questions plus larges sur la faisabilité des réformes démocratiques et anticorruption en Chine. Ce documentaire dégrisant et tentaculaire – le premier long métrage de Jill Li, qui a pris le temps de suivre ses sujets pendant plusieurs années – divise ses trois heures en catégories avant-après.

Mais moins d’un an plus tard, dans la partie 2, Lin est lui-même sujet à un tollé. Bien qu’il affirme qu’il faudra au moins trois à cinq ans pour résoudre le problème foncier, lui et les autres membres du comité sont accusés de corruption ou de lâcheté. («Je ne me reconnais plus», admet Lin à un moment donné.) D’autres manifestants clés sont désabusés et l’un d’eux s’enfuit aux États-Unis. À la fin, il proteste à un endroit qui fait une punchline mordante.