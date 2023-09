Examen du Panasonic MZ980 : OLED riche en fonctionnalités

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Belle dalle OLED

Processeur au top

Excellentes fonctionnalités de jeu

Image hautement configurable Les inconvénients Menus complexes

Trop d’étapes pour la commande vocale

Audio limité Notre verdict Le Panasonic MZ980 est un téléviseur étonnamment bon, doté du processeur HCX Pro AI haut de gamme de Panasonic et d’un magnifique panneau OLED fonctionnant ensemble pour un grand effet. Le MZ980 intègre quelques mises à niveau OLED modernes, tandis que certaines fonctionnalités sont un peu complexes à naviguer, mais dans l’ensemble, c’est un écran brillant qui satisfera aussi bien les joueurs que les cinéphiles.

Prix ​​une fois examiné

Indisponible aux États-Unis

Le Panasonic MZ980 OLED n’est pas le meilleur ni le plus lumineux Panasonic OLED du marché, mais il pourrait être le choix le plus intelligent de la gamme 2023 de l’entreprise.

En effet, ce téléviseur intelligent, s’appuyant sur le modèle LZ980 de l’année dernière, s’assure d’offrir les éléments les plus importants d’un écran home cinéma, même si vous manquez quelques fonctionnalités phares de nouvelle génération.

Cela commence à 1 599 £ pour un modèle 42 pouces, mais j’ai testé la taille 55 pouces qui est le plus grand MZ980 à 2 099 £. Ces prix le mettent en concurrence avec des marques comme LG et Sony, donc ce n’est pas facile.

Concevoir et construire

Support TV sur pied inclus

Quatre ports HDMI 2.1

Télécommande de grande taille

Le MZ980 est disponible en trois tailles d’écran : 42, 48 et 55 pouces. C’est une bonne gamme, même si cela signifie que cet ensemble est mieux adapté à ceux qui recherchent un téléviseur de petite à moyenne taille, plutôt qu’aux tailles plus grandes trouvées avec le MZ1500 (55-65 pouces) ou le MZ2000 (55-77 pouces).

Le MZ980 est doté d’un panneau OLED fin, d’un système audio compact et d’une série de ports boulonnés à l’arrière. L’écran est livré avec un socle central qui se visse à l’arrière de l’écran et maintient son poids de 14,5 kg en équilibre ; cependant, le MZ980 ne dispose pas du support pivotant pratique que l’on trouve sur les OLED plus sophistiqués de Panasonic.

Panasonic est avant tout une question d’options pour le spectateur – et cela est clair dans la grande télécommande, qui contient des boutons pour tout, des commandes de volume et de lecture à six boutons. raccourcis du service de streaming

Henry St Léger / Fonderie

En termes de connexions, vous trouverez quatre ports HDMI ; deux d’entre eux sont spécifiés en HDMI 2.1, prenant en charge le passthrough vidéo 4K à 120 Hz, tandis que l’entrée 2 prend en charge eARC (canal de retour audio amélioré) pour la communication bidirectionnelle de la barre de son. Il existe également deux ports USB 2.0, un port USB 3.0 et des entrées pour Ethernet, optique et une prise audio 3,5 mm.

Panasonic est avant tout une question d’options pour le spectateur – et cela est clair dans la grande télécommande, qui contient des boutons pour tout, des commandes de volume et de lecture à six boutons. des raccourcis du service de streaming et un clavier numérique complet. C’est une expérience assez différente de la télécommande ergonomique Magic Remote de LG ou de l’élégante télécommande Siri pour Apple TV, mais Panasonic s’assure que tout ce dont vous avez besoin est dans la paume de votre main.

Henry St Léger / Fonderie

Spécifications et fonctionnalités

Interface Mon écran d’accueil 8.0

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Capteur de lumière et image adaptative

La plupart de la gamme OLED 2023 de Panasonic utilise son interface propriétaire My Home Screen 8.0, qui prend en charge tous les suspects habituels du monde du streaming : Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Now TV, YouTube, Twitch, et plus encore.

L’écran d’accueil éponyme apparaît comme une superposition transparente sur le contenu que vous regardez, avec les principales applications et services de streaming répertoriés en bas de l’écran. Si vous survolez les applications, vous verrez une rangée de titres suggérés et d’options « continuer à regarder », afin que vous puissiez plonger directement dans une émission plutôt que d’avoir à la rechercher dans l’application. C’est un gain de temps intéressant.

Mon écran d’accueil est très clairement conçu pour ceux qui aiment jouer avec leurs paramètres d’image

Henry St Léger / Fonderie

Cependant, My Home Screen est très clairement conçu pour ceux qui aiment jouer avec leurs paramètres d’image, et il y en a beaucoup si vous savez où le chercher. Vous pouvez rapidement voir un aperçu des principaux modes d’image avec le bouton « Image » de la télécommande, et même modifier la liste restreinte dans les paramètres complets – bien que pour entrer dans le vif du sujet, vous devrez appuyer sur le bouton « Menu », faisant apparaître une superposition horizontale, puis sélectionnez « Menu principal » pour l’abandonner au profit d’une superposition verticale avec des options plus approfondies.

Le MZ980 dispose également d’un capteur de lumière pour les formats HDR adaptatifs comme HDR10+ Adaptive ou Dolby Vision IQ. Celui-ci détecte le niveau de lumière ambiante dans votre environnement de visualisation et ajuste la sortie HDR pour l’adapter au mieux à son environnement.

Si vous aimez parler à votre téléviseur, le MZ980 prend techniquement en charge les assistants intelligents Google Assistant et Amazon Alexa, vous permettant de contrôler la lecture, le volume et les fonctions de recherche universelles avec simplement votre voix.

Cependant, la configuration de la commande vocale est diablement compliquée : vous devrez vous rendre dans le menu de configuration « Contrôle vocal » pour configurer l’assistant, puis installer la compétence « Panasonic TV » sur l’application mobile Alexa, avant de vous diriger vers votre « Smart ». paramètres des enceintes » dans le menu « Réseau » et enregistrer votre téléviseur en tant que haut-parleur intelligent désigné (vous devrez également créer/vous connecter à un compte Panasonic pour ce faire).

Pour une fonctionnalité « pratique » telle que la commande vocale, nous espérons qu’il y aura moins d’obstacles à franchir et que la configuration ne sera pas répartie sur autant de menus, d’appareils et d’applications.

Henry St Léger / Fonderie

Il existe une multitude de spécifications de jeu, qui sont heureusement plus répandues sur les téléviseurs de nos jours. En plus de la prise en charge de 120 Hz, ce qui signifie que vous pouvez obtenir la résolution et la fréquence d’images maximales de toutes les consoles de jeux connectées, ainsi que le VRR (Variable Refresh Rate) pour une image fluide, et AMD Freesync et G-Sync pour toute personne utilisant son téléviseur comme un moniteur de jeu.

Les quatre ports HDMI prennent en charge ALLM (mode de latence automatique faible) pour garantir également une réactivité du jeu – vous n’obtiendrez peut-être pas de décalage d’entrée inférieur à 10 ms, mais il est suffisamment proche pour être négligeable.

Les images sont vives et détaillées

Qualité de l’image

Processeur HCX Pro AI avancé

Pas de dissipateur thermique ni de micro-lentilles (MLA)

Audio Dolby Vision HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Le titre ici est le processeur HCX Pro AI, qui est le même chipset que celui que vous trouverez dans le produit phare MZ2000, vous pouvez donc vous attendre au même niveau de traitement d’image haut de gamme et aux images précises caractéristiques de Panasonic.

Panasonic entretient des liens étroits avec Hollywood, qui utilise ses écrans comme moniteurs de mastering pour les films à gros budget ; c’est un grand défenseur du mode Filmmaker, qui supprime le traitement TV pour aider à représenter un film ou une émission télévisée comme le créateur l’avait prévu, et la puce HCX Pro AI de Panasonic a des inclinations similaires. Les images sont vives et détaillées – et même si elles manquent du « pop » des autres téléviseurs, elles recherchent le réalisme et la précision des tons de manière très efficace.

La prise en charge de tous les formats HDR est certainement utile, avec une profondeur de couleur et un contraste plus élevés lors de l’utilisation de HDR10+ ou Dolby Vision – particulièrement renforcés par le capteur de lumière ambiante que le MZ980 utilise pour mieux calibrer sa luminosité.

Les formats HDR dynamiques peuvent réduire un peu la luminosité globale, à la recherche d’un contraste plus efficace, et les OLED peuvent utiliser toute l’aide possible.

Henry St Léger / Fonderie

Tu ne le fais pas avoir Vous pouvez également utiliser le mode Cinéaste et basculer facilement entre d’autres préréglages (Normal, Dynamique, Sport, Cinéma) en fonction de vos préférences et du type de contenu que vous regardez – bien que je recommande de désactiver complètement la fonction de création d’images intelligente dans les paramètres « Image » du téléviseur, pour réduire le bruit pixelisé autour des objets en mouvement rapide.

Avec le décor allumé, même un commerçant un peu frénétique dans les scènes d’ouverture de HBO Le dernier d’entre nous donne une vue très désordonnée.

En tant que téléviseur OLED, le MZ980 offre d’excellents angles de vision et ce fameux « contraste infini » entre les pixels noirs éteints de l’écran et ses reflets brillants. Même l’économiseur d’écran de la ville diffusé sur l’Apple TV 4K est étonnant, plein d’innombrables petits reflets de lumière qui se détachent individuellement dans l’obscurité.

Vous ne bénéficiez pas de certaines des dernières améliorations du panneau OLED, comme la couche MLA (Micro Lens Array) trouvée dans le MZ2000 ou le LG G3 OLED, qui utilise des milliers de lentilles microscopiques pour augmenter la luminosité, de sorte que l’avertissement habituel concernant la luminosité OLED reste . Les scènes sombres peuvent être difficiles à distinguer dans des environnements lumineux, même si le téléviseur est un véritable délice pour un film après le dîner et peut prendre un peu de lumière indirecte sans que cela soit trop perturbateur.

Qualité sonore

Haut-parleurs 2x15W

Compatible Dolby Atmos

La principale différence entre le MZ980 et les modèles élévateurs de Panasonic réside dans la sortie sonore ; le MZ980 se contente d’une paire de haut-parleurs de 15 W, pour un système stéréo simple par rapport à la configuration 2.1 canaux du MZ1500 et à la sortie rugissante de 150 W du MZ2000.

Ces 30 W ne peuvent pas faire grand-chose, cela fait donc du MZ980 le meilleur choix pour quelqu’un disposant d’un système audio ou d’une barre de son existant qu’il peut connecter à l’écran, pour tirer le meilleur parti de la capacité Dolby Atmos de l’écran.

Néanmoins, l’audio intégré est détaillé et suffisamment lourd pour donner une certaine présence aux films ; en train de regarder Proie (2022), l’ouverture merci Le coup de hache dans le bois est immédiatement saisissant, et les séquences de poursuite du film parviennent à séparer habilement les respirations haletantes du protagoniste des sprints d’animaux et de la partition tendue, même si les haut-parleurs ne peuvent pas rendre justice au profond roulement de tonnerre sans un caisson de basses dédié. .

Henry St Léger / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le MZ980 est un peu cher, comparé à certains autres OLED de milieu de gamme, bien que sa gamme de tailles (42 à 55 pouces) signifie que vous pouvez économiser un peu en n’optant pas pour un écran plus grand.

Le MZ980 commence à 1 599 £ pour la plus petite version 42 pouces, allant jusqu’à 1 699 £ pour 48 pouces, ce qui signifie qu’il n’y a aucune raison de ne pas opter pour cette dernière (tant que vous pouvez l’installer dans votre maison, bien sûr). Vous paierez 2 099 £ pour la plus grande taille de 55 pouces, soit à peu près le même prix que le LG C3 OLED au lancement.

Si vous souhaitez un modèle Panasonic moins cher, vous pouvez consulter le MZ800, qui ne coûte que 1 299 £ pour une taille de 55 pouces – mais vous devrez vous contenter d’un audio de 20 W, d’un panneau de 60 Hz, du système d’exploitation Android TV (plutôt que de la plate-forme intelligente MyHomeScreen de Panasonic) et d’un processeur moins avancé.

Vous pouvez trouver le MZ980 chez un certain nombre de détaillants de technologie, tels que John lewisSons plus riches, Sevenoaks et Hugues.

Verdict

Le Panasonic MZ980 est un brillant téléviseur OLED, doté d’un processeur performant et d’un ensemble complet de fonctionnalités pour les cinéphiles et les joueurs. Il ne dispose peut-être pas des dernières améliorations OLED et n’est pas toujours aussi convivial que je le souhaiterais, mais il s’agit quand même d’un excellent écran home cinéma.

Pour toute personne disposant d’un système audio existant, en particulier, c’est un excellent choix pour un nouveau téléviseur.

Spécifications