Examen du «nouvel ordre»: un cauchemar révolutionnaire ou un rêve récurrent?

Le cinéaste mexicain Michel Franco conçoit fréquemment des énigmes narratives qui reposent sur des dilemmes moraux et éthiques inhabituels et chargés d’émotions. Ils sont généralement à une échelle intime, comme dans son drame médical de 2016 «Chronic». Son dernier film, «New Order», qui a fait sensation à la maison et sur le circuit des festivals, adopte une approche contenue d’un grand événement: l’insurrection.

Un montage d’ouverture, comportant de nombreux plans qui reviendront tout au long du récit, est pratiquement surréaliste, des images clignotantes de destruction et des éclaboussures de liquide vert. Le film s’installe dans une somptueuse maison de Mexico où la famille et les amis célèbrent le mariage à venir de Marianne (Naian González Norvind). Alors qu’elle et son fiancé fortuné s’ébattent avec les invités, les perturbations de l’extérieur commencent à suinter.