Examen du «  modèle de test  »: recentrer l’objectif sur la race et le sexe

«Test Pattern» s’ouvre sur un appât et un interrupteur: un aperçu inquiétant d’un homme embrassant une femme ivre dans une chambre sombre passe à une scène décontractée dans un bar. La femme, Renesha (Brittany S. Hall), une professionnelle de l’entreprise, danse maintenant avec un homme différent – Evan (Will Brill), son futur petit-ami. La première moitié du premier long métrage de Shatara Michelle Ford, qui se déroule à Austin, au Texas, retrace leur relation de manière terriblement discrète et mumblecore. Mais le malaise de la scène d’ouverture persiste. Ce moment est-il venu avant ou après la rencontre d’Evan et Renesha? Était-ce une relation adultère ou quelque chose de plus insidieux? Au moment où les réponses arrivent, «Test Pattern» nous a obligés à remettre en question nos présomptions sur ce à quoi ressemblent le viol et la victimisation – à l’écran et dans la vie. Dans le cas de Renesha, c’est une série de gestes subtils. Lors d’une soirée entre filles, deux hommes persistants la poussent avec son amie Amber (Gail Bean) avec des boissons et de l’herbe, et l’un d’eux ramène tranquillement Renesha à la maison.

Le fait que Renesha soit noire et que son petit ami et son agresseur soient blancs ajoute un sous-texte tacite. Soutenant mais indigné, Evan traîne une Renesha désorientée de l’hôpital à l’hôpital – il s’avère étonnamment difficile de trouver une salle d’urgence avec une infirmière qualifiée pour administrer un kit de viol. La foi d’Evan dans les bureaucraties des soins de santé et de l’application de la loi se heurte à la démission (finalement bien fondée) de Renesha, et ses actions aggravent involontairement le vol d’agence qui l’a laissée sous le choc.